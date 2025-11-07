Dù chỉ sống trong căn phòng rộng khoảng 4m2 và sở hữu vỏn vẹn 7 bộ quần áo, một nữ bác sĩ người Malaysia và chồng cho biết, họ cảm thấy hạnh phúc và bình yên hơn bao giờ hết kể từ khi theo đuổi lối sống tối giản.

Hai vợ chồng bác sĩ sống trong căn phòng 4m2

Bác sĩ Amirah Alieya Mohammad (36 tuổi) và chồng, bác sĩ Muhammad Aiman Salahuddin (38 tuổi), đã lựa chọn từ bỏ cuộc sống vật chất dư dả để sống giản dị, nhẹ nhàng hơn so với trước kia.

Căn phòng chỉ rộng 4m2 là nơi ở của hai vợ chồng bác sĩ người Malaysia (Ảnh: News).

Cả hai đều là có học vị Tiến sĩ, hiện sinh sống tại thị trấn Banting, bang Selangor. Chia sẻ với truyền thông địa phương, nữ bác sĩ Amirah cho biết, sau khi ra trường và bắt đầu đi làm, vì thiếu tự tin đồng thời muốn chứng minh cho mọi người xung quanh biết bản thân là người thành đạt, cô có suy nghĩ hoàn toàn khác hiện tại.

Khi đó, cô lao vào cuộc đua mua rất nhiều quần áo đắt tiền, túi xách hàng hiệu. Dù có trong tay nhiều món đồ có giá trị, cô không thấy hạnh phúc hơn. Ngược lại, nữ bác sĩ cảm thấy trống rỗng, kiệt quệ tinh thần.

Cuộc sống tối giản trong căn phòng rộng 4m2 của vợ chồng bác sĩ gây chú ý (Nguồn video: Lifestyle).

Sau thời gian dài loay hoay tìm lối thoát, Amirah tình cờ biết đến triết lý sống tối giản vào năm 2017. Điều này cũng được chồng cô đón nhận. Cả hai quyết định gắn bó với triết lý sống này cho đến nay.

Đầu năm nay, hai vợ chồng nữ bác sĩ quyết định chuyển vào sống trong một căn phòng nhỏ ngay trong phòng khám - nơi cô làm việc.

“Trước đây chúng tôi thuê một căn hộ rộng để sống, nhưng rồi nhận ra vẫn còn quá nhiều thứ không cần thiết, nên quyết định thu gọn hơn nữa", nữ bác sĩ chia sẻ.

Đó là một căn phòng với diện tích chỉ khoảng 4m2. Hai vợ chồng tự thu gọn trang phục, đồ tư trang cá nhân và chỉ giữ lại mỗi người 7 bộ quần áo. Nữ bác sĩ thừa nhận, thách thức lớn nhất khi bước vào lối sống này là sự lo sợ bị tụt hậu trước xu hướng xã hội.

“Tôi đã từ bỏ túi xách hàng hiệu, căn hộ rộng và tất cả đồ đắt tiền. Nhưng tôi tin rằng sống tối giản giúp tâm trí bình yên. Chính điều đó khiến tôi tiếp tục kiên trì", cô chia sẻ.

Căn phòng chỉ có vài vật dụng thiết yếu (Ảnh: News).

Ngoài 7 bộ quần áo, cô giữ lại mỗi đôi giày cho mỗi loại. Về thiết bị trong gia đình, nữ bác sĩ dùng một chiếc máy tính bảng để xem phim, đọc sách và làm việc trực tuyến. Cô không dùng sổ tay bằng giấy nữa.

Theo Amirah, bí quyết để bắt đầu sống tối giản đó là hãy làm từng bước nhỏ.

"Khi quen với việc buông bỏ, bạn sẽ thấy điều đó trở nên tự nhiên. Quan trọng nhất là phải có mục đích rõ ràng khi dọn dẹp. Nếu không bạn sẽ dễ bỏ cuộc giữa chừng”, cô nói thêm.

Hạnh phúc không nằm ở sự xa hoa

Nữ bác sĩ chia sẻ, cô làm việc từ sớm vì phòng khám mở cửa 24 giờ hàng ngày. Sau giờ làm, cô sẽ nấu những món ăn đơn giản như cơm chiên hoặc mì spaghetti trong khu bếp nhỏ của phòng khám.

Hai vợ chồng chỉ có vài bộ quần áo nên họ mặc lặp lại hai lần một tuần rồi mang tới tiệm giặt là ở gần đó. Trước nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều, nữ bác sĩ khẳng định, họ theo đuổi lối sống tối giản không phải vì tài chính, chủ yếu do sức khỏe tinh thần và cảm xúc.

“Sống đơn giản giúp tôi bình tĩnh hơn, có thể chăm sóc bệnh nhân tốt hơn mà không bị căng thẳng. Tôi thấy mình vui vẻ hơn khi làm việc. Công việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn", Amirah nói.

Theo cô, lối sống tối giản cũng giúp tài chính của hai vợ chồng vào guồng ổn định. Hiện họ đã xây dựng quỹ dự phòng, tiết kiệm và đầu tư nhỏ cho tương lai.

“Thực ra, chồng tôi đã sống tối giản từ thời còn độc thân, nên khi tôi quyết định sống như vậy, cả hai không cảm thấy xa lạ. Giờ đây, chúng tôi cùng nhau cải thiện cuộc sống, đặc biệt là trong quản lý tài chính", cô chia sẻ.