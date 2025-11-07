Cấm cán bộ "câu giờ", đùn đẩy trách nhiệm khi xử lý hồ sơ đất đai

Ngày 7/11, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động bố trí nguồn nhân lực đáp ứng đầy đủ để thực hiện thẩm định, tiếp nhận hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai kịp thời; không để xảy ra tình trạng dừng tiếp nhận hồ sơ của người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cà Mau trong giờ làm việc.

Cán bộ làm việc tại trung tâm hành chính công cấp xã ở tỉnh Cà Mau (Ảnh minh họa: Nhật Linh Đan).

Cơ quan thuế tỉnh Cà Mau được yêu cầu tăng cường chỉ đạo bộ phận chuyên môn bảo đảm thời gian giải quyết hồ sơ tại cơ quan thuế (4 ngày làm việc) theo đúng quy định; khẩn trương khắc phục tình trạng hồ sơ chậm, muộn trong giải quyết hồ sơ về xác định nghĩa vụ tài chính, thuế, lệ phí trước bạ,...

Đặc biệt, Chủ tịch tỉnh Cà Mau nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng nhiệm vụ được giao để thực hiện các hành vi trái quy định pháp luật trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nhằm trục lợi.

"Không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết hay yêu cầu bổ sung hồ sơ không đúng quy định, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp", Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trước đó, báo chí có thông tin việc người dân phản ánh tình trạng “cò”, “tay trong” ở một chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực của tỉnh Cà Mau.

Cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau đã cho lập tổ kiểm tra để làm rõ phản ánh này.