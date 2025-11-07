Đồng Nai giảm lãi suất vay nhà ở xã hội xuống còn 5,4%/năm

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cho biết, Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Nai đã giảm lãi suất cho vay nhà ở xã hội đối với tất cả khách hàng vay mua, thuê mua nhà ở xã hội đang còn dư nợ tại ngân hàng này từ mức 6,6%/năm xuống 5,4%/năm.

Cụ thể, với quy định của Nghị định về mức lãi suất cho vay và điều khoản chuyển tiếp, Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Nai đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất về mức 5,4%/năm cho 1.255 khách hàng, với tổng dư nợ trên 531 tỷ đồng (tính đến cuối tháng 10).

Việc giảm bớt một phần lãi suất phải trả, với mức giảm 1,2%/năm so với mức phải trả trước đây, không chỉ giảm bớt áp lực trả nợ lãi, mà còn tạo điều kiện cho người vay dành thêm phần thu nhập để chi tiêu cho cuộc sống tốt hơn.

Đồng Nai giảm lãi suất vay mua nhà ở xã hội từ 6,6% còn 5,4%/năm (Ảnh: DT).

Theo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, động thái này là phù hợp thực tiễn và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thuận lợi vốn để tạo lập nhà ở.

Về mặt chi phí, khi lãi suất giảm, số tiền trả nợ (gốc và lãi) giảm, không chỉ đảm bảo cho khách hàng trả nợ gốc và lãi mà còn có cuộc sống tốt hơn: Vừa có nhà ở, vừa đảm bảo sinh hoạt chi tiêu gia đình.