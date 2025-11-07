Ông Tô Hải: Thời điểm tốt để thôi làm Tổng giám đốc Vietcap

Chiều 7/11, Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường về việc phát hành riêng lẻ và thành lập công ty con ở nước ngoài.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành tối đa 127,5 triệu cổ phiếu với giá chào bán không thấp hơn 18.026 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm nay và quý đầu năm sau.

Ông Tô Hải - Tổng giám đốc Vietcap (Ảnh: VCI).

Số tiền dự kiến thu được tối thiểu gần 2.300 tỷ đồng, công ty dự kiến dùng 80% bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin), 20% còn lại bổ sung cho hoạt động tự doanh.

Lý giải về quyết định tăng vốn thời điểm này, ban lãnh đạo công ty cho biết năm nay, thị trường chứng khoán ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi thanh khoản giao dịch duy trì xu hướng tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Việc FTSE Russell thông báo nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội lớn để thị trường thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn sắp tới.

Trong bối cảnh đó, HĐQT nhận thấy công ty cần sớm nâng quy mô vốn điều lệ nhằm tăng cường nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh hiện hữu, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời củng cố nền tảng phát triển bền vững và dài hạn.

Một nội dung quan trọng khác là thành lập công ty con tại Singapore mang tên Vietcap Singapore, với vốn đầu tư khoảng 29 triệu USD. Doanh nghiệp này sẽ tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và cung cấp các dịch vụ kinh doanh chứng khoán. Vietcap dự kiến hoàn tất thủ tục thành lập trong 3 tháng và đưa công ty vào hoạt động sau đó 3 tháng.

Ông Đinh Quang Hoàn, Phó Chủ tịch Vietcap, cho biết thời gian qua, công ty nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các tổ chức tư vấn và khách hàng quốc tế trong mảng tư vấn, đầu tư và tự doanh ở nước ngoài.

Tuy nhiên, để có thể trực tiếp tham gia giao dịch và đầu tư, Vietcap cần có pháp nhân tại nước ngoài. Việc thành lập Vietcap Singapore là bước đi cần thiết và cấp bách, nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo thuận lợi trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng quốc tế

Ông Tô Hải: Đây là lúc thích hợp để rời vai trò điều hành

Một trong những vấn đề được cổ đông quan tâm tại cuộc họp là việc ông Tô Hải, Tổng giám đốc công ty, sẽ thôi chức từ ngày 18/11 sau 18 năm đảm nhiệm vị trí này. Người kế nhiệm là bà Tôn Minh Phương. Quyết định thay đổi nhân sự cấp cao này được công bố chỉ một tuần trước cuộc họp.

Giải thích về lý do rút lui, ông Hải cho biết đã có ý định nghỉ từ 5 năm trước và 2 năm gần đây không còn trực tiếp điều hành. Theo ông, thời điểm hiện tại là “thích hợp để chuyển giao”, đồng thời khẳng định vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò Thành viên Hội đồng quản trị.

Chia sẻ thêm, ông Hải nói rằng việc rời cương vị điều hành chắc chắn khiến nhiều người gắn bó lâu năm cảm thấy tiếc nuối, nhưng bản thân ông “đã quyết đi là phải đi”, mong muốn rời nhiệm sở đúng thời điểm để lại một “di sản tốt đẹp”. Ông bày tỏ quan điểm: “Đôi khi ngồi một chỗ quá lâu là vấn đề, không phải giải pháp”, và tin tưởng đội ngũ lãnh đạo mới sẽ tiếp tục duy trì và phát triển thành công công ty.