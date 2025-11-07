Hồ thủy lợi 1,7 triệu m3 có nguy cơ vỡ, Lâm Đồng sơ tán dân trong đêm

Đêm 7/11, UBND xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý sự cố rò rỉ nước, nguy cơ vỡ hồ thủy lợi Cay An tại địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thân đập hồ Cay An bị rỉ nước nên phát cảnh báo đến người dân và lên phương án ứng phó. Trong đêm, người dân tại các thôn Chan Rang Hao, Tou Nhe ở vùng hạ lưu được di chuyển đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng xử lý khu vực thân đập thấm nước (Ảnh: Văn Kiên).

Hồ Cay An có dung tích thiết kế khoảng 1,7 triệu m3, phục vụ tưới tiêu cho 250ha đất nông nghiệp vùng hạ du. Công trình được xây dựng, đưa vào hoạt động năm 2007.

Gần đây, do ảnh hưởng mưa kéo dài, thân đập xuất hiện các vết nứt, rò rỉ nước, đe dọa an toàn công trình. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang bố trí lực lượng túc trực tại hiện trường, ứng phó nguy cơ vỡ đập.

Vừa qua, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú. Nước từ trên cao cuồn cuộn đổ về san phẳng khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân xã Tuy Phong.

Sự cố vỡ hồ làm bé gái 13 tuổi tử vong, 109 hộ dân bị thiệt hại về đất đai, cây trồng, vật nuôi; nhiều tuyến kênh mương, đường điện và công trình hạ tầng bị hư hỏng.