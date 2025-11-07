Nga lên tiếng về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: DPA).

"Chúng tôi tôn trọng quyền hợp pháp của những người bạn ở Triều Tiên trong việc đảm bảo an ninh của chính họ và thực hiện các biện pháp cần thiết để làm như vậy", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với các phóng viên, theo hãng thông tấn RIA Novosti của Nga.

Theo các chuyên gia, tuyên bố này của Moscow là một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên.

Người phát ngôn Peskov cũng được trích dẫn phát biểu nhấn mạnh rằng Nga chỉ hoan nghênh các biện pháp gìn giữ hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên phù hợp với lợi ích của Bình Nhưỡng.

Phát biểu của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển Nhật Bản vào sáng sớm 7/11.

Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) nhấn mạnh, tên lửa nghi là đạn đạo tầm ngắn, bay được khoảng 700 km trước khi rơi xuống biển. JCS phát hiện vụ phóng từ gần huyện Taegwan, tỉnh Bắc Phyongan lúc 12h35 giờ địa phương.

Phản ứng trước vụ việc này, Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt lên án và kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ nghiêm các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae lên án vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, đồng thời chỉ thị cho chính phủ nỗ lực hết sức để thu thập, phân tích thông tin, cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin liên quan.

Văn phòng An ninh Quốc gia (ONS) của Hàn Quốc triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về phản ứng và các biện pháp ứng phó, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các hành động cần thiết.

Vụ việc trên diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên cảnh báo đưa ra "các biện pháp thích hợp" đối với các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Bình Nhưỡng nhằm vào 8 cá nhân và 2 thực thể Triều Tiên vì tội rửa tiền liên quan đến tội phạm mạng.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 6 của Triều Tiên trong năm nay. Hôm 22/10, Bình Nhưỡng phóng thử thành công 2 tên lửa siêu vượt âm và mới nhất là vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược từ biển vào đất liền hôm 28/10.