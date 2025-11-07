Đắk Lắk thiệt hại 1.900 tỷ đồng do bão Kalmaegi gây ra

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin như vậy về thiệt hại do bão số 13 (bão Kalmaegi gây ra tính đến 11h hôm nay.

Bão đã khiến 2.900 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái (Gia Lai 2.412 nhà, Đắk Lắk 420 nhà, Quảng Ngãi 61 nhà). Hơn 3.700 nhà bị ngập nước; 12 tàu bị sóng đánh chìm (Đắk Lắk 4 tàu, Quảng Ngãi có 1 tàu, Gia Lai có 7 tàu).

54.000 lồng bè ở Đắk Lắk bị thiệt hại; xảy ra 28 sự cố lưới điện 110kV; hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện và đã khôi phục hơn 315.000 khách hàng.

Một số đoạn đường sắt tại Đắk Lắk bị hư hỏng sau bão Kalmaegi (Ảnh: Minh Nguyễn).

Ở tỉnh Đắk Lắk, quốc lộ 19C đoạn từ Long Thạch đến Long Nguyên ngập sâu, tắc đường. Đường tỉnh 641 từ cầu sắt La Hai đi qua Sông Cô, đường tỉnh 641 đoạn từ Đồng Xuân đi Tuy An Bắc qua các thôn Long An, Bi Lỗ 6, Tân Vinh, Tân Hòa, Tân Long ngập sâu.

Đường tỉnh 643, đường tỉnh 649, tuyến đường ĐH.39, tuyến ĐH.32 qua xã Tuy An Nam có nhiều vị trí bị sạt, địa phương đã khắc phục và giao thông đi lại bình thường.

Đường Hùng Vương (đoạn cuối kè xóm Rớ 3), phường Phú Yên bị đất cát bồi lấp khoảng 100m. Tuyến đường ra cánh đồng thôn 9, 10, 11 ở xã Ea Kly bị ngập lụt sâu khoảng 50cm, chiều dài khoảng 500m.

Tỉnh Đắk Lắk ước tính thiệt hại ban đầu do bão số 13 gây ra khoảng 1.900 tỷ đồng.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, đường Trường Sơn Đông tắc tại hai vị trí km194+400 và km194+800 do sạt lở taluy dương, đá tràn mặt đường. Đường Hồ Chí Minh đoạn đèo Lò Xo sáng nay đã thông xe.

Tại xã Ba Dinh có một điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường vào thôn Kách Lang; sạt lở tuyến tỉnh lộ 676 qua Xã Măng Bút; sạt lở đường ven biển dài 230m qua xã Long Phụng…

Ở tỉnh Gia Lai, đường Hồ Chí Minh bị sạt lở taluy rải rác, không tắc đường. Cầu Đắk Pờ Tó (km378+130 đường Trường Sơn Đông) bị nước lũ cuốn trôi đường đầu cầu, chiều dài khoảng 25m, chiều sâu khoảng 8m.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.