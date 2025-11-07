Mỹ ký loạt thỏa thuận với các nước Trung Á về khoáng sản chiến lược

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp các nhà lãnh đạo Trung Á tại Nhà Trắng ngày 6/11 (Ảnh: Reuters).

Các thỏa thuận về thương mại và đầu tư được ký kết sau hội nghị thượng đỉnh tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan vào ngày 6/11.

Chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh tập trung vào các khoáng sản quan trọng, hợp tác năng lượng và đa dạng hóa thương mại.

Tổng thống Trump nhấn mạnh Trung Á là "một khu vực vô cùng giàu có" với trữ lượng khổng lồ về uranium, đồng, vàng và đất hiếm.

Ông Trump cho biết chính quyền Mỹ đang thiết lập các quan hệ đối tác mới để đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tăng cường khả năng tiếp cận của Washington đối với các khoáng sản quan trọng.

Hội nghị đã đạt được một số thỏa thuận thương mại và tài nguyên, bao gồm các hợp đồng mới trị giá 17,2 tỷ USD giữa Kazakhstan và các công ty Mỹ và một thỏa thuận trị giá 1,1 tỷ USD với Astana để phát triển một trong những mỏ vonfram chưa được khai thác lớn nhất thế giới. Tajikistan, Kazakhstan và Uzbekistan cũng đã đồng ý mua 37 máy bay Boeing.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố Uzbekistan có kế hoạch đầu tư hơn 100 tỷ USD trong thập niên tới vào các ngành công nghiệp của Mỹ như hàng không, phụ tùng ô tô và khoáng sản quan trọng.

Hội nghị diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc để cố gắng giải quyết căng thẳng thương mại đang diễn ra giữa Washington và Bắc Kinh.

Sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo, Trung Quốc đã đồng ý tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với khoáng sản đất hiếm trong một năm, trong khi Mỹ hoãn kế hoạch áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Tuy nhiên, kể từ đó, Washington đã đẩy nhanh nỗ lực đảm bảo các nguồn nguyên liệu chiến lược thay thế, vì Bắc Kinh hiện kiểm soát khoảng 90% hoạt động chế biến đất hiếm toàn cầu. Bên cạnh các nước láng giềng của Trung Quốc ở Trung Á, gần đây Mỹ cũng đã ký kết các thỏa thuận về đất hiếm với Nhật Bản và Ukraine.

Khoáng sản đất hiếm đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất nhiều loại sản phẩm, như pin, xe điện, đồ gia dụng, tivi, điện thoại thông minh và tấm pin mặt trời.