Hai chị em sống cùng thi thể mẹ 19 ngày vì được dặn không phiền hàng xóm

Phát hiện thi thể nhờ mùi lạ và ruồi bu quanh cửa sổ

Vụ việc xảy ra tại huyện Kendal thuộc tỉnh Trung Java hiện gây xôn xao dư luận ở Indonesia những ngày qua.

Những người hàng xóm sống tại đây cho biết, họ ngửi thấy mùi hôi khó chịu tỏa ra từ một căn nhà vốn là nơi sinh sống của người phụ nữ cùng 2 cô con gái. Ngày 1/11, hàng xóm quyết định đập cửa để kiểm tra bên trong.

Cả hai hiện được điều trị trong bệnh viện (Ảnh: Zonasi).

Khi cửa mở, quang cảnh bên trong khiến họ bàng hoàng. Đó là cảnh 2 cô gái trẻ trong tình trạng kiệt sức vì nhịn ăn, nằm túc trực bên thi thể người mẹ đã qua đời từ khi nào.

Danh tính của 2 cô gái là Intan Ayu Sulistyowati (19 tuổi) và Putri Setya Gita Pratiwi (23 tuổi), là con gái của bà Setyaningsih (51 tuổi, đã mất).

Ngay lập tức, hai chị em được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hiện cả hai đã hồi phục sức khỏe dù thể trạng còn yếu ớt.

Theo lời kể của người chị cả Putri, người mẹ vốn bị bệnh từ đầu tháng 10. Bà qua đời vào ngày 13/10. Trước khi bị mất, bà dặn dò 2 con không được làm phiền hàng xóm.

"Mẹ không muốn làm phiền ai cả. Chúng tôi chỉ nghe lời mẹ, nên không nói với những người xung quanh”, Putri chia sẻ khi nằm điều trị tại Bệnh viện Muhammadiyah Boja.

Kể từ khi mẹ mất, hai chị em đóng kín cửa nhà, không ra ngoài và không mua đồ ăn. Mỗi ngày, họ chỉ uống nước đun từ giếng để cầm cự. Cho đến 1/11, cả hai đều kiệt sức, nằm mê man không biết chuyện gì xảy ra thì được hàng xóm phát hiện và đưa tới bệnh viện kịp thời.

“Sau đó, chúng tôi được đưa đến bệnh viện. Tôi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra nữa", Putri nói.

Trong khi đó theo lời kể từ những người hàng xóm, tối 31/10, họ thấy mùi hôi khó chịu bốc ra từ nhà bà Setyaningsih. Khi tới kiểm tra, mọi người thấy nhiều ruồi bu quanh cửa sổ. Nghi có chuyện chẳng lành nên tất cả cùng hợp sức để phá cửa.

“Cửa bị khóa và chèn bằng ghế từ bên trong. Chúng tôi phải phá cửa mới vào được. Khi đó, thi thể bà Setyaningsih đã mất nhiều ngày. Hai con gái nằm lả trong nhà”, ông nói.

Hàng xóm sau đó giúp lo hậu sự cho người mẹ, còn hai cô con gái được đưa đi cấp cứu.

Hoàn cảnh gia đình từng sống khá giả

Theo chính quyền địa phương, gia đình bà Setyaningsih vốn không phải hộ nghèo trong khu vực. Người cha mất năm 2017 khi đang làm việc tại một đồn điền trồng dầu cọ ở Kalimantan. Sau đó, năm 2019, ba mẹ con chuyển về địa phương, sinh sống bằng khoản tiền đền bù của người cha.

“Họ từng là gia đình có điều kiện với cuộc sống ổn định. Người mẹ tham gia nhiều hoạt động ở khu dân cư và hội phụ nữ. Nhưng sau khi chồng mất, bà ấy không còn làm việc nữa. Hai cô con gái cũng không đi làm", ông Wastoni, trưởng thôn nói.

Bác sĩ trực tiếp điều trị cho 2 cô gái tiết lộ, khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng kiệt sức, mất nước nghiêm trọng, song đường huyết vẫn ổn định. Sau khi được truyền dịch và chăm sóc, tình trạng thể chất của cả hai đã cải thiện, nhưng tâm lý vẫn bất ổn.

“Khi được hỏi, họ trả lời lúc đúng lúc sai, nên chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ sang bệnh viện khác có chuyên khoa tâm thần để được tư vấn”, bác sĩ Arfa Bima nói.

Sau khi biết chuyện, đại diện chính quyền địa phương đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hai cô gái vào ngày 3/11.

Phía địa phương cũng chỉ đạo sở Xã hội của huyện hỗ trợ 2 chị em bằng cách chuyển cả hai tới trung tâm bảo trợ xã hội thuộc tỉnh Trung Java để đào tạo nghề.

Sau khi học nghề, chính quyền huyện sẽ cấp dụng cụ làm việc để cả hai có thể tự mưu sinh tại nhà.

Được biết, chi phí điều trị sẽ được bảo hiểm chi trả toàn bộ.