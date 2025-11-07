Cô gái Gia Lai mở cửa nhà mới xây đón bà con đến trú bão số 13

Sau một đêm tránh bão Kalmaegi (bão số 13) trong căn nhà kiên cố của gia đình chị Thu Thảo (sống ở phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), bà con trong xóm trở về để dọn dẹp nhà cửa, ổn định lại cuộc sống.

Trước đó, khi nghe tin về sức tàn phá của cơn bão số 13, chị Thảo lập tức thông báo và mời hàng xóm đến nhà mình ở tạm nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người.

"Bà con đến tránh bão đều có nhà lọt giữa nhiều cây cao, nguy cơ gãy đổ. Tôi quyết định mở cửa đón mọi người tới tá túc qua đêm, vì theo dự báo Gia Lai là nơi tâm bão quét qua", cô gái cho biết.

Bà con hàng xóm yên tâm khi ngồi trong căn nhà kiên cố của gia đình chị Thảo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị Thảo, sau khi nhận được lời mời, từ trưa 6/11, 8 người hàng xóm gồm cả người già và trẻ em đến tránh bão.

"Bà con đều được bố trí chỗ ngủ thoải mái tại phòng ngủ và phòng khách. Gia đình chuẩn bị thêm đồ ăn cho bà con ăn tối. Đêm qua, một em bé bị sốt, cả nhà cùng chăm sóc. Hiện, bé được chuyển đến bệnh viện", chị chia sẻ.

Sáng 7/11, bà con trở về nhà an toàn. Cơn bão lớn khiến một số nhà bị bay mái tôn và cây cối bị gãy, may mắn không có thiệt hại về người.

Căn nhà của gia đình chị Thảo có kiểu kiến trúc 1 tầng mái Thái vững chãi, được hoàn thành hồi đầu năm. Trong nhà có 1 phòng khách lớn kèm bếp và 2 phòng ngủ.

Sống ở Bình Định cũ (nay là Gia Lai) đã hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên chị chứng kiến cơn bão mạnh như Kalmaegi. Mức độ gió quật đáng sợ hơn những hình ảnh mà gia đình tưởng tượng.

Trước đó, trời mưa tầm tã, kéo dài nhiều tiếng đồng hồ không dứt. Đầu giờ chiều 6/11, gió mỗi lúc một mạnh hơn, tăng dần cường độ theo phút. Gần tối, gió rít liên hồi kèm mưa trắng trời, tiếng cành cây và mái tôn va đập khiến mọi người thót tim.

"Ngồi trong căn nhà kiên cố, tôi vẫn nghe được tiếng gió rất mạnh ở bên ngoài, trong lòng lo sợ, chỉ mong mọi chuyện sớm qua", cô gái nhớ lại.

Mọi người có chỗ ngủ thoải mái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hành động nhân văn, tốt đẹp của cô gái đã được chia sẻ trên nhiều nền tảng, nhận về hàng nghìn bình luận. Đoạn video ghi lại cảnh mọi người đội mưa đến nhà chị Thảo trú bão nhận 1,4 triệu lượt xem.

Tài khoản Julie viết: "Công đức vô lượng... Chúc gia đình thật nhiều sức khoẻ".

"Bây giờ giàu có không phải là khoe có bao nhiêu tiền bạc mà là giúp được bao nhiều người. Cảm ơn bạn và gia đình, chúc cả nhà nhiều sức khoẻ", tài khoản Cậu Út bình luận.

Một người khác bày tỏ: "Sau khi xem đoạn video, tôi bật khóc. Cảm ơn tấm lòng của gia đình với bà con hàng xóm".

Nói về việc làm của mình, chị Thảo cho rằng, đây là hành động nhỏ, cần làm để giúp đỡ bà con trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

"Tôi mong muốn lan tỏa việc làm này để các bạn trẻ cùng chung tay giúp đỡ cộng đồng trong lúc xảy ra mưa bão, lũ lụt", cô gái bày tỏ.

Tại Gia Lai, địa phương đã kích hoạt mức báo động cao nhất và triển khai lực lượng ứng cứu suốt đêm. Quân đội đã cứu thành công 200 người gặp nạn trong lúc bão đổ bộ.

Toàn tỉnh huy động hơn 30.000 lực lượng xung kích, phối hợp cùng người dân bảo đảm an toàn, khắc phục sự cố và hỗ trợ di dời tại các khu vực nguy hiểm.

Sau khi cơn bão đi qua, nhiều cột đèn, cây xanh, biển quảng cáo trên địa bàn phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) bị gãy đổ. Khắp các tuyến phố từ ven biển Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương đến khu vực trung tâm đều ngổn ngang, nhiều cây xanh bật gốc, cột điện gãy đổ, biển hiệu bị gió đánh tơi tả

Cây xanh ngã đổ sau bão ở Quy Nhơn, Gia Lai (Ảnh: Nam Anh).

Tính đến 5h ngày 7/11, Gia Lai ghi nhận thiệt hại gồm 2 người tử vong, 2 người bị thương, 45 ngôi nhà bị sập, 2.412 nhà tốc mái, một thuyền bị chìm và 3 điểm giao thông bị sạt lở, hơn 3.000 hộ dân ven biển chịu cảnh ngập lụt.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2451 của Thủ tướng về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do cơn bão số 13.

Theo đó, Thủ tướng quyết định hỗ trợ 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm nay cho 3 địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Quyết định nêu rõ tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ 20 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 30 tỷ đồng và tỉnh Đắk Lắk 30 tỷ đồng. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.