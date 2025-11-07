CSGT phạt nam sinh lái xe máy lạng lách trên phố Hà Nội

Chiều 7/11, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 3 vừa lập biên bản xử phạt em V.T.K.V. (SN 2009, trú tại phường Giảng Võ), là học sinh lớp 11 Trường Trung cấp Du lịch Hà Nội, do có hành vi điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu, lạng lách đánh võng trên đường.

Em V. cùng phụ huynh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh sát cho biết do người vi phạm chưa đủ 18 tuổi, tổng mức phạt mà em V. bị xử phạt là hơn 4,7 triệu đồng. Cơ quan công an cũng đề nghị gia đình và nhà trường có biện pháp giáo dục, quản lý với nam sinh trên.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân phản ánh tới số điện thoại của Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội về việc, một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29AC-918.xx trên phố Láng Hạ rồi lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 3 đã rà soát, xác minh sự việc. Đến chiều 7/11, lực lượng chức năng xác định được người vi phạm. Tại cơ quan công an, V. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.