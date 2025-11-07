Thúc đẩy bình đẳng giới trong hướng nghiệp và dạy nghề

Ngày 7/11, tại Lào Cai đã diễn ra Tọa đàm Bình đẳng giới trong hướng nghiệp, dạy nghề, việc làm và khởi nghiệp.

Tọa đàm do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai, Trung tâm Nghiên cứu về Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) và Tổ chức Aide et Action đồng tổ chức.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Thành, Quản lý dự án tổ chức AEA nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện và sự tham gia của các bên trong việc triển khai dự án nhằm thúc đẩy nghề nghiệp và kinh doanh cho phụ nữ và thanh niên.

Tại Việt Nam, do các định kiến giới về phân công lao động cũng như hạn chế trong quyền sở hữu đất đai, kế thừa tài sản, vay vốn, hay tiếp cận các nguồn lực để khởi nghiệp, kinh doanh, phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ vùng dân tộc thiểu số đang bị thiếu cơ hội bình đẳng trong kinh tế, giáo dục.

Sau hơn 2 năm thực hiện, dự án đã thực hiện chuỗi các hoạt động có lồng ghép giới nhằm nâng cao năng lực cá nhân cho người tham gia.

Đồng thời, các hoạt động thúc đẩy xây dựng mối quan hệ bền vững của cá nhân với cộng đồng thông qua chuỗi các sự kiện truyền thông cũng như xây dựng môi trường thuận lợi, tạo điều kiện về thể chế, chính sách và xóa bỏ các thực hành còn định kiến giới.

Kết quả, hơn 44 trường và 25.000 học sinh tại các trường THPT, TT GDNN - GDTX trên địa bàn đã được tham gia thí điểm lồng ghép giới vào các hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm và dạy nghề, giúp các em hiểu rõ hơn về sở thích của bản thân và hướng nghiệp sau này.

Hơn 600 thanh niên đã được tập huấn các kiến thức, kỹ năng lao động cũng như kiến thức liên quan đến khởi sự kinh doanh.

Thảo luận bàn tròn tại tọa đàm (Ảnh: Ban tổ chức).

Hơn 10.000 thanh niên đã tham gia hội chợ việc làm và 28 mô hình đã được hỗ trợ vốn để khởi nghiệp, kinh doanh với tổng hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng.

Qua đó, mỗi cá nhân có thể phát huy sức mạnh nội tại của bản thân, cũng như xây dựng được một cộng đồng phát triển bền vững, nhằm thúc đẩy và phát huy các giá trị bản sắc địa phương.

Bà Vũ Thị Tân - Đại diện Ban điều hành dự án Hội LHPN tỉnh Lào Cai - cho hay Hội LHPN tỉnh Lào Cai đã nỗ lực huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực từ chương trình, dự án, doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ sinh kế và khởi nghiệp cho phụ nữ, thanh niên, đặc biệt tại các vùng dân tộc thiểu số.

Hội đồng thời đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng giới, góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và xã hội.

Bên cạnh đó, Hội chú trọng đa dạng hóa hỗ trợ thị trường, bao gồm cung cấp thông tin, tư vấn, xúc tiến thương mại và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh.

Trong khuôn khổ dự án, Tọa đàm là một sự kiện quan trọng tạo không gian để giao lưu và chia sẻ thực trạng, các phương pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực hướng nghiệp, dạy nghề, việc làm và khởi nghiệp tại tỉnh Lào Cai và Phú Thọ.

Đồng thời hướng tới thảo luận các cách tiếp cận hiệu quả trong việc lồng ghép, thúc đẩy bình đẳng giới, nhằm đúc kết bài học kinh nghiệm, phương pháp tiếp cận và khả năng điều chỉnh, áp dụng giữa các đối tác tham gia triển khai dự án.

Điều này góp phần quan trọng vào việc xóa bỏ rào cản giới, tạo cơ hội cho phụ nữ, thanh niên trong việc tiếp cận các ngành nghề và tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương.