Nga nói chính Ukraine làm chậm tiến trình kết thúc xung đột

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Nguyên nhân chủ yếu làm chậm tiến trình giải quyết xung đột là sự trì hoãn từ phía Ukraine, do nước này ngần ngại theo đuổi con đường tìm kiếm một giải pháp chính trị và ngoại giao, cũng như do châu Âu kích động chính quyền Kiev tiếp tục các hành động thù địch", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 7/11.

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra khi ông được yêu cầu bình luận về phát biểu của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff về sự gián đoạn trong nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine. Ông Witkoff than phiền rằng hai bên "không tin tưởng lẫn nhau".

Người phát ngôn của Tổng thống Nga đồng ý rằng hiện tại hoàn toàn không có sự tin tưởng giữa Nga và Ukraine.

"Tất nhiên, không hề có sự tin tưởng lẫn nhau nào cả. Đó không phải là sự thiếu hụt lòng tin, mà là sự thiếu vắng lòng tin”, ông Peskov giải thích.

Trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của các quốc gia Trung Á tại Nhà Trắng hôm 6/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã chấm dứt 8 cuộc xung đột trên thế giới trong những tháng trước và ông đặt kỳ vọng vào việc giải quyết xung đột Ukraine.

“Chúng tôi vẫn chưa giải quyết được cuộc chiến này, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được nhiều tiến triển", Tổng thống Trump nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin từ chối bình luận về tuyên bố của Tổng thống Trump.

Trong năm nay, Ukraine và Nga đã tổ chức ba vòng đàm phán tại Istanbul vào các tháng 5, 6 và 7.

Tại các vòng này, Kiev thể hiện sẵn sàng ngừng bắn ngay lập tức và nêu rõ các ưu tiên: chấm dứt xung đột, ngừng bắn trên toàn tuyến và ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự. Tuy nhiên, Moscow đã không chấp thuận ngừng bắn.

Sau vòng đàm phán thứ hai, Nga trao cho Ukraine một bản ghi nhớ. Trong đó, Moscow yêu cầu rút quân Ukraine khỏi 4 vùng lãnh thổ, đình chỉ viện trợ từ phương Tây, chấm dứt huy động và thiết quân luật, tổ chức bầu cử, và chấm dứt “các hoạt động phá hoại” nhằm vào Nga. Moscow đến nay vẫn tiếp tục chỉnh sửa bản ghi nhớ này. Kết quả chính của đàm phán là 2 bên đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh.

Việc hòa đàm Nga - Ukraine không có nhiều tiến triển khiến Tổng thống Trump, người đóng vai trò trung gian, không hài lòng. Chính quyền của ông Trump đã tuyên bố lệnh trừng phạt với 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, trong khi từ chối cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

Về phía Ukraine, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, cho biết Kiev và các đồng minh đang cùng nhau xây dựng một bản kế hoạch hòa bình duy nhất, và không có bất kỳ kế hoạch thay thế nào do các quốc gia riêng lẻ đề xuất.

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh, cuối cùng sẽ có một văn kiện duy nhất, được Ukraine và các đối tác cùng xây dựng, phản ánh lợi ích của Ukraine.