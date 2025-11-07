Lốc xoáy trong đêm bão Kalmaegi "thổi bay" mái hàng chục nhà dân

Ngày 7/11, ông Dương Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, cho biết một trận lốc xoáy xảy ra tối 6/11 khiến nhiều nhà dân ở địa phương hư hỏng nghiêm trọng.

Đến sáng 7/11, nhiều nhà dân ở tổ dân phố Vĩnh Bình và Thăng Tân, phường Bàn Thạch (trước đây thuộc thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) vẫn còn ngổn ngang sau trận lốc xoáy.

Mái ngói một hộ dân bị lốc thổi bay (Ảnh: UBND phường Bàn Thạch).

Mái ngói, tôn của nhà dân bị gió thổi bay khắp nơi, nhiều cây xanh dọc đường, trụ điện, cổng nhà văn hóa cũng bị đổ.

Chiều tối 6/11, chính quyền địa phương đã di dời một số hộ dân có nhà cấp 4 đến nơi an toàn. Đến rạng sáng 7/11, khi người dân quay trở về chứng kiến nhà đã bị bay ngói, tôn.

Bà Mai Thị Kim Tiến (63 tuổi, trú tại tổ dân phố Vĩnh Bình) cho biết tối 6/11 cả nhà đi trú bão ở trường học, đến sáng trở về mái tôn đã bị gió lốc thổi bay, đồ đạc trong nhà hư hỏng.

Lực lượng chức năng giúp người dân khắc phục hậu quả (Ảnh: UBND phường Bàn Thạch).

Ông Phan Đình Ngộ, Tổ trưởng tổ dân phố Vĩnh Bình, cho biết trận lốc xoáy chỉ xảy ra khoảng vài chục giây kèm mưa lớn đã gây thiệt hại nghiêm trọng, hàng chục nhà dân bị hư hỏng mái, có nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Đến sáng 7/11, chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng đến từng tổ dân phố giúp người dân khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh và lợp lại mái nhà.

Ông Dương Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch, cho biết qua thống kê sơ bộ có 32 nhà dân bị hư hỏng, trong đó 3 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Phường đã huy động lực lượng công an, dân quân, các tổ xung kích cùng sự hỗ trợ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Bàn Thạch đã đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp hiện trường.

Trước mắt, UBND phường Bàn Thạch hỗ trợ 3 triệu đồng nhà bị tốc mái hoàn toàn, 2 triệu đồng nhà bị tốc mái một phần.