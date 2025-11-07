Khoảnh khắc sóng biển giật sập cổng, ập vào nhà dân do bão số 13

Hết giờ làm việc, chị Minh Thư (sống ở Nhật Bản) mở điện thoại, theo dõi sức ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) được truyền trực tiếp từ camera gắn tại nhà ở xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, thông qua báo chí, người phụ nữ biết tin cơn bão số 13 có cường độ rất mạnh, được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến quê nhà. Tâm trạng thấp thỏm và lo lắng, chị chỉ biết cập nhật tình hình qua camera.

Theo chị Minh Thư, chiều tối 6/11, gió lớn kèm mưa không ngớt trút xuống khu vực gia đình sinh sống. Khoảng 18h, thuỷ triều dâng cao, sóng biển tràn qua cánh cổng sắt vào trong sân.

Sau đó vài tiếng, các đợt sóng mạnh dồn dập đổ vào nhà khiến cánh cổng sắt và tường rào bị giật sập. Nước ngập lênh láng cuốn hai tủ đông, thùng xốp cùng nhiều đồ đạc khác.

Sóng biển ập vào sân gây tan hoang (Ảnh: Chụp màn hình).

"Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến sóng biển ập mạnh vào sân nhà. Phía trước nhà có đoạn kè bằng bê tông, sóng cao 2-3m đánh qua 2 lớp hàng rào", chị Thư chia sẻ.

Sóng biển dồn dập ập vào nhà dân ở Quảng Ngãi do bão số 13 (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Đoạn video ghi lại hình ảnh nước biển ào ào đổ vào sân nhà được chị Minh Thư chia sẻ, nhận về nhiều lượt tương tác. Các ý kiến bình luận bày tỏ sự xót xa trước sức tàn phá của thiên tai và cầu mong bà con sớm vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Chị Minh Thư kể, gia đình sống trong căn nhà cấp 4, có địa thế cao hơn mặt biển gần 2m, cách bờ biển khoảng 20m.

Xác định bão số 13 rất mạnh, theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, bố mẹ chị chủ động di dời đến nhà họ hàng ở vị trí an toàn.

Theo chị, hằng năm, khi nghe tin có bão ảnh hưởng đến Quảng Ngãi, gia đình đều di dời và kê cao đồ đạc để đảm bảo an toàn.

"Nhiều năm trước, bão với sức gió giật cấp 11-12 đã rất lớn. Năm ngoái, do ảnh hưởng của bão, nước biển có tràn vào sân nhưng không đáng kể. Năm nay, không ai ngờ thủy triều dâng cao như vậy", chị bày tỏ.

Sống nơi đất khách, mỗi lần nhìn các đợt sóng biển liên tiếp đổ vào nhà, chị Minh Thư cảm thấy thót tim. Nhiều đồ đạc của gia đình bị hư hỏng nặng do ngâm dưới nước.

May mắn nước chỉ tràn vào nhà một ít, không gây ảnh hưởng đến tài sản ở phòng khách và phòng ngủ.

Sáng 7/11, người thân của chị Minh Thư trở về nhà an toàn sau một đêm ở nhờ nhà họ hàng. Cơn bão đi qua để lại khung cảnh tan hoang, đồ dùng để làm chả cá và tủ đông chứa sản phẩm ngổn ngang khắp nơi.

"Hiện tại, tôi đỡ lo lắng vì bão đã đi qua. Bản thân cảm thấy buồn và tiếc nuối, do nhiều đồ đạc làm chả cá của ba mẹ đã bị nhấn chìm. Tôi cầu mong cho bà con các vùng bị ảnh hưởng của bão sẽ sớm ổn định lại cuộc sống", chị cho hay.