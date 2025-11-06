Gặp “người hùng áo đen” đu dây xuống dòng nước xiết cứu người

Ngày 6/11, ông Võ Như Minh, Bí thư Đoàn phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng, đã trao giấy khen cho anh Trần Hàn (27 tuổi, trú tại tổ 9, khối phố Thanh Chiêm 2) vì đã có hành động dũng cảm cứu người vào chiều 5/11.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trần Hàn nhớ lại, khoảng 13h30 ngày 5/11, anh đang ở nhà thì nghe tiếng ồn ào trên cầu Câu Lâu cũ. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh vội chạy lên thấy người dân đang hoảng hốt nhìn xuống dòng nước lũ cuồn cuộn chảy.

Ông Võ Như Minh, Bí thư Đoàn phường Điện Bàn, trao giấy khen cho anh Trần Hàn vì đã dũng cảm cứu người (Ảnh: Hoài Sơn).

Dưới chân cầu, anh thấy một người đàn ông đang chới với giữa dòng, bị kẹt ngay trụ cầu, trong khi nước sông Thu Bồn chảy xiết.

Không chút do dự, anh Hàn hô hoán mọi người mang dây thừng ra. Cùng lúc, anh Phạm Cường, thành viên đội SOS Quảng Nam, cũng có mặt, phối hợp cùng người dân ném dây, áo phao hỗ trợ.

Anh Hàn trèo qua lan can, từ trụ cầu, bám dây thừng do người dân thả xuống, đu người tiếp cận nạn nhân. Vị trí người đàn ông bị kẹt cách mặt cầu gần 5m, nước lũ lúc này dâng ngang ngực, chảy rất mạnh.

“Dòng nước mạnh lắm, khi xuống nước tôi phải cố giữ thăng bằng từng chút một. Nhận được áo phao từ trên cầu, tôi nhanh chóng mặc cho người bị nạn và buộc dây thừng quanh người để cố định”, anh Hàn kể.

Anh Trần Hàn được cộng đồng mạng gọi là “người hùng áo đen” khi đu dây xuống dòng nước lũ cứu người (Ảnh: Hoài Sơn).

Anh Hàn cho hay, đã định ra hiệu cho người trên bờ kéo cả hai lên. Tuy nhiên, nạn nhân gần như kiệt sức, run rẩy giữa dòng nước lạnh, tinh thần hoảng loạn nên anh quyết định giữ chặt, chờ cứu hộ.

Khoảng 7 phút sau, ghe của người dân gần đó tiếp cận, đưa cả hai vào bờ an toàn. Toàn bộ quá trình giải cứu diễn ra trong khoảng 14 phút.

Còn theo anh Cường, khi được cứu lên bờ, người gặp nạn đã được người dân cho thay quần áo, đồ ăn và đưa đến nơi an toàn.

“Rất may anh Hàn tiếp cận nạn nhân kịp thời, giúp công tác cứu hộ thuận lợi hơn”, anh Cường nói.

Anh Phạm Cường, thành viên đội SOS Quảng Nam (áo đỏ), cũng phối hợp cùng anh Hàn cứu người vào chiều 5/11 (Ảnh: Hoài Sơn).

Sau khi cứu người, anh Hàn lặng lẽ rời đi. Chiều cùng ngày, video ghi lại cảnh anh không mặc đồ bảo hộ lao xuống dòng lũ xiết cứu người lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen. Nhiều người còn gọi anh là “người hùng áo đen” khi thời điểm cứu người, anh mặc chiếc áo thun màu đen.

Khi được hỏi, anh Hàn chỉ cười, nói: “Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn cứu người càng nhanh càng tốt. Tôi sinh ra bên sông Thu Bồn, bơi giỏi nên có lẽ cũng tự tin hơn. Sau khi xem lại video, tôi thấy mình hơi liều, nhưng nếu gặp lại tình huống đó, tôi vẫn sẽ làm như thế”.

Khoảnh khắc nam thanh niên đu dây xuống dòng nước chảy xiết để cứu người (Ảnh: Hà Trương).

Ông Võ Như Minh, Bí thư Đoàn phường Điện Bàn, cho biết hành động của anh Trần Hàn được đánh giá là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự dũng cảm của tuổi trẻ, xứng đáng được biểu dương và nhân rộng trong cộng đồng.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 5/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại khoảnh khắc nam thanh niên cứu người đang chới với ở sông Thu Bồn, dưới chân cầu Câu Lâu.

Qua xác minh, nạn nhân là người trú tại xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng. Người dũng cảm cứu nạn được xác định là anh Trần Hàn.