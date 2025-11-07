Bữa cơm của những người trú bão Kalmaegi

Chiều tối 6/11, hơn 20 người già, trẻ em được lực lượng chức năng đưa đến Đồn Biên phòng Tam Thanh để trú bão Kalmaegi (bão số 13). Đây là những hộ dân có nhà ở vùng trũng thấp, nhà cấp 4 trên địa bàn phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng.

Sau khi ổn định chỗ nghỉ, bà con được mời ăn bữa cơm do chính tay các chiến sĩ tại đồn nấu. Giữa mưa bão, bữa cơm vẫn được các chiến sĩ chuẩn bị đầy đủ cá, thịt, đồ xào, canh rau…

Người già và trẻ em đến trú bão tại đồn biên phòng được dùng bữa cơm do các chiến sĩ nấu (Ảnh: Công Bính).

Từ chiều 6/11, bà Phan Thị Lý (65 tuổi) cùng chồng và cháu nội ở tại thôn Hòa Hạ, phường Quảng Phú, đã được lực lượng chức năng đưa đến Đồn Biên phòng Tam Thanh để trú bão.

Bà Lý cùng chồng đã lớn tuổi, không còn sức lao động và đang nuôi cháu nội để con cái đi làm ăn xa. Mỗi khi có bão, căn nhà cấp 4 của bà không an toàn nên được lực lượng chức năng địa phương đưa đến nơi kiên cố.

“Ngôi nhà cấp 4 của tôi không an toàn với bão nên các chú bộ đội đưa đến đây trú cho yên tâm. Ở đây vừa an toàn vừa được các chú nấu cơm cho ăn nữa”, bà Lý nói.

Mâm cơm đầy đủ dưỡng chất trong ngày mưa bão (Ảnh: Công Bính).

Bà Huỳnh Thị Hoa (60 tuổi, trú tại thôn Hòa Hạ, phường Quảng Phú) cũng được các lực lượng đưa xe đến tận nhà chở ra Đồn Biên phòng Tam Thanh trú bão.

Tối 6/11, đến bữa cơm, hơn 20 người già, trẻ em trú bão tại đồn được mời dùng bữa. Bên ngoài, gió to, mưa rơi nặng hạt nhưng bà con không ai còn phải lo sợ.

“Cơm bộ đội nấu rất ngon, ngon hơn tôi nấu ở nhà nữa. Ở đồn rất an toàn, được nằm nệm và được ăn ngon, ai đến trú bão cũng yên tâm và vui vẻ”, bà Hoa bày tỏ.

Người dân được các chiến sĩ phục vụ ân cần (Ảnh: Công Bính).

Bà Nguyễn Thị Dẫn (61 tuổi, trú tại thôn Hòa Hạ) là một trong những người dân được đưa đến trú bão tại Đồn Biên phòng Tam Thanh. Sau khi được sắp xếp chỗ nghỉ, bà được mời dùng cơm tối tại căng tin của đồn.

“Những người già như tôi được đưa đến đây trú bão là yên tâm, các chú bộ đội ở đây vừa dễ thương, ân cần, vừa nấu ăn ngon. Người dân đến đây trú bão ai cũng vui vẻ”, bà Dẫn nói.

Theo Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh, đến tối 6/11, đồn đã đón hơn 20 người dân, trong đó hầu hết là người già và trẻ em ở khu vực gần đồn, đến trú bão Kalmaegi.

Thiếu tá Trần Quốc Khánh cũng cho biết, ngoài chuẩn bị chỗ ngủ nghỉ sạch sẽ cho bà con, các chiến sĩ tại đồn còn tự tay nấu cơm, chế biến thức ăn mời bà con. Đến sáng 7/11, khi bão đi qua, các chiến sĩ lại đưa bà con về nhà an toàn.