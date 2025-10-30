Chợ truyền thống lớn nhất Huế tan hoang sau lũ, nhiều mặt hàng khan hiếm

Chợ Đông Ba có tuổi đời hơn 125 năm, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, bên bờ sông Hương, thuộc địa bàn phường Phú Xuân, thành phố Huế.

Đây là ngôi chợ truyền thống lớn nhất Huế, cung cấp các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm, áo quần cho người dân; đồng thời là địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng.

Sau nhiều ngày bị chìm trong nước lũ, toàn bộ các gian hàng ở tầng một, các ki ốt trong khuôn viên chợ Đông Ba trở nên hoang tàn, thiệt hại lớn.

Đến sáng 30/10, khu vực phía sau chợ Đông Ba, nơi tiếp giáp với bờ sông Hương vẫn còn ngập trong nước lũ.

Tiểu thương Nguyễn Thị Khoa Xuân, chủ một ki ốt bán hoa bên trong chợ Đông Ba cho biết, hầu hết các mặt hàng như gạo, mắm, muối, bột mì, rau, củ, quả,... đã bị hư hại gần như toàn bộ.

Theo bà Xuân, ít nhất phải 4-5 ngày nữa, các tiểu thương mới dọn dẹp vệ sinh xong và nhập hàng để kinh doanh trở lại. Vì thế, nhiều loại hàng hoá sẽ trở nên khan hiếm trong thời gian này.

Tiểu thương Mai Thị Thùy Trang, kinh doanh trái cây tại chợ Đông Ba chia sẻ, thiệt hại của người dân là vô cùng lớn, có người lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo bà Trang, sáng 29/10, khi thấy nước lũ trên sông Hương giảm xuống, nhiều người đã tranh thủ thuê ghe, đò vượt lũ đến chợ để dọn rửa gian hàng.

Tuy nhiên, khi các tiểu thương còn chưa hết lấm lem bùn đất, nước đã dâng lên nhanh trở lại, khiến bà con không kịp trở tay.

Cảnh hoang tàn tại chợ Đông Ba sau trận lũ lớn.

Khu ki ốt chuyên kinh doanh các mặt hàng bột mì bị ngâm trong nước lũ dài ngày, gây hư hại.

Nhiều mặt hàng bị hư hại, phải vứt bỏ.

Các tiểu thương tranh thủ dọn dẹp vệ sinh sau lũ lớn.

Sau nhiều ngày bị nước lũ cô lập tại khu chung cư Hương Sơ, phường Hương An, một trong những điểm ngập sâu tại Huế, bà Nguyễn Thị Lợi (75 tuổi) tranh thủ thuê đò lên kiểm tra gian hàng, vớt vát những đồ còn sót lại.

Một số tiểu thương kinh doanh thực phẩm, rau củ quả tranh thủ bày bán trên đường Trần Hưng Đạo, ngay trước mặt chợ Đông Ba để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Các loại thực phẩm tươi sống thời điểm này rất ít.

Rau tươi đặc biệt khan hiếm khi hầu hết các "vựa" rau tại thành phố Huế đã bị ngập nước, còn hàng từ nơi khác đưa về cũng gặp khó khăn do đường vận chuyển bị chia cắt.

Hàng hóa để lâu ngày cũng bị hư hỏng phần lớn.

Các xe tải chở hàng đến nhập tại chợ Đông Ba bị kẹt ở các vùng phía Nam của Huế do nhiều đoạn cao tốc, quốc lộ bị mưa lũ chia cắt. Một số xe đến được nơi thì cũng không thể nhập hàng vì chợ hiện gần như tê liệt.

Một thương lái mang rau, củ, quả từ Gia Lai ra Huế cho biết, xe chở hàng của chị bị mắc kẹt dưới xã Phú Vinh 3 ngày liên tiếp.

Chị dự kiến đem hàng ra nhập tại chợ đầu mối Phú Hậu, phường Phú Xuân, nhưng hiện khu vực này vẫn còn ngập nước nên phải mang lên khu chợ Đông Ba bán.

Người dân Huế tranh thủ đến nơi có máy phát điện sạc nhờ điện thoại sau nhiều ngày mất kết nối.

Theo người dân ở vùng ngập lụt dài ngày, bên cạnh đồ ăn, những thứ rất cần thiết với họ lúc này là điện, nước, xăng dầu, thuốc men,...