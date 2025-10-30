Gần 30 tấn hàng viện trợ của Nga được chuyển tới Huế trong hôm nay

Sáng 30/10, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Chính phủ Liên bang Nga cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ, ngập lụt tại Huế.

Hàng viện trợ bao gồm 58 thuyền cứu nạn và thuyền công tác, 1.000 bộ bát đĩa, 1.000 chăn, 1.000 bộ đồ chăn màn, 55 bộ lều trại và số lượng lớn thực phẩm đóng hộp, với tổng trọng lượng khoảng 29 tấn.

Lô hàng được chuyển đến sân bay Nội Bài vào lúc 6h35 ngày 30/10 bằng chuyên cơ số hiệu SUM 9121 của Bộ Phòng vệ dân sự, Tình trạng khẩn cấp và Khắc phục hậu quả thiên tai - Liên bang Nga.

Lô hàng viện trợ quốc tế của Chính phủ Liên bang Nga với tổng trọng lượng khoảng 29 tấn sẽ được chuyển đến thành phố Huế trong ngày 30/10 (Ảnh: Ngọc Hà).

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko đã trao số hàng viện trợ trên cho ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.

Sau khi tiếp nhận, lô hàng sẽ được chuyển đến thành phố Huế ngay trong ngày 30/10 để địa phương tổ chức cấp phát cho người dân vùng thiên tai.

Đại sứ Gennady Bezdetko bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và người dân Việt Nam về những mất mát, thiệt hại do những đợt mưa lũ vừa qua tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, đồng thời thể hiện cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công tác phòng, chống thiên tai.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko trao số hàng viện trợ trên cho ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Ảnh: Ngọc Hà).

Ông Nguyễn Trường Sơn bày tỏ cảm ơn trước những hỗ trợ quý báu của Chính phủ và người dân Liên bang Nga. Cơ quan này sẽ đảm nhận tốt vai trò điều phối, kịp thời chuyển số hàng viện trợ cho thành phố để địa phương chuyển tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Như Dân trí thông tin, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam, vừa đồng chủ trì Lễ ghi nhận hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cho người dân Việt Nam sau bão Bualoi và Matmo.

Các đại sứ quán và tổ chức quốc tế viện trợ, cam kết viện trợ cho các địa phương của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 (Bualoi), bão số 11 (Matmo) khoảng 9,7 triệu USD.

Thứ trưởng Hiệp cam kết 100% các khoản hỗ trợ đến tay người dân Việt Nam đúng đối tượng, minh bạch. Người dân Việt Nam sẽ sử dụng đúng mục tiêu, hiệu quả nhất.

Ông mong muốn các nước bạn, tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ các địa phương xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp xã, tăng cường năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, hỗ trợ phục hồi công trình công ích, củng cố hệ thống cảnh báo sớm.