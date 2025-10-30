Vừa dọn dẹp xong, người dân Huế bật khóc vì lũ dâng cao trở lại

Từ rạng sáng 29/10, nước lũ tại trung tâm thành phố Huế bắt đầu rút, nhiều hộ gia đình đã tranh thủ dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, hàng quán để tránh bị ứ đọng bùn đất.

Anh Quang Nhân, trú tại phường Kim Long, đã huy động cả gia đình thức suốt đêm dọn dẹp khi thấy nước dần rút ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, mọi công sức của gia đình anh Nhân đều trở nên vô nghĩa khi đến trưa 29/10, mưa lớn xuất hiện trở lại trên thượng nguồn khiến lượng nước đổ về hạ du tăng mạnh, nước lũ bất ngờ dâng cao khiến nước tiếp tục tràn vào nhà trở lại.

Trường hợp tương tự cũng xảy ra với chị Hương Trà, trú tại phường Thuận Hóa. Từ sáng 29/10, chị Trà cùng gia đình đã bắt đầu dọn dẹp nhà và cửa hàng kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi mất nhiều giờ dọn dẹp, nước lũ bất ngờ dâng cao trở lại khiến chị Trà bật khóc vì mọi công sức đều đổ sông, đổ biển.

Gia đình chị Trà mất nhiều giờ để dọn dẹp xong nhà cửa (ảnh trái) nhưng ngay sau đó nước lũ lại tràn vào (ảnh phải) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Theo kinh nghiệm nhiều năm dọn lụt là nước xuống đến đâu phải dọn bùn ngay đến đấy, nếu để bùn khô dọn sẽ rất vất vả. Năm nay chúng tôi vừa dọn xong nhà và cửa hàng thì mưa xối xả, nước lên lại như cũ, chỉ biết bật khóc”, chị Trà chia sẻ.

Chị Trà cho biết lần này chị sẽ đợi đến lúc nước rút hoàn toàn mới bắt đầu dọn dẹp trở lại vì đã quá mệt mỏi với diễn biến phức tạp của đợt mưa lụt này.

Không chỉ anh Nhân hay chị Trà, nhiều người dân Huế cũng đã tranh thủ dọn dẹp nhà cửa ngay khi thấy nước rút; thức trắng đêm và mất nhiều giờ đồng hồ để chùi dọn nhà cửa sạch sẽ.

Nhiều người dân Huế chấp nhận để tài sản chìm trong nước (Ảnh: HT).

Khác với những đợt lũ trước đây, diễn biến mưa lớn hết sức phức tạp trong đợt lũ lần này đã khiến mực nước các sông chảy qua trung tâm thành phố Huế lên xuống thất thường, người dân không kịp trở tay. Nhiều người dân Huế đã bật khóc vì quá mệt mỏi.

“Kể từ trận lụt lịch sử năm 1999, bây giờ mới có một trận lụt lớn và kéo dài đến như vậy. Cả gia đình tôi đã phải kê đồ lên cao, canh nước xuống để dọn dẹp nhà cửa, nhưng sau đó nước lụt lại bất ngờ dâng cao khiến cả nhà không kịp trở tay. Bây giờ chỉ mong sao trời tạnh mưa để nước rút, người dân thành phố những ngày qua đã khổ lắm rồi”, chị Thanh Nga, trú tại phường Xuân Phú, chia sẻ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, từ nay đến đầu tháng 11, trên địa bàn Huế sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, diễn biến mưa vẫn còn rất phức tạp. Người dân cần theo dõi diễn biến thời tiết để tiếp tục có phương án phòng chống lụt nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng con người.