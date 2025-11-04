Đà Nẵng: Các hồ thủy điện cắt bớt lũ cho hạ du nhưng chưa tối ưu

Ngày 4/11, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng về công tác quản lý đê điều, hồ đập và vận hành thủy điện điều tiết lũ trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, cho biết trong mùa lũ hàng năm, các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn vận hành theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên: Đảm bảo an toàn công trình; góp phần giảm lũ cho hạ du; đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và dòng chảy tối thiểu trên sông.

Phố cổ Hội An chìm trong đợt lũ vừa qua (Ảnh: Hoài Sơn).

Công tác vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện trong đợt mưa lũ từ ngày 25/10 đến ngày 30/10 đã thực hiện tuân thủ quy định. Trong đó giai đoạn ngày 25-28/10, các hồ đã góp phần giảm lũ cho hạ du và đã sử dụng tối đa dung tích phòng lũ tại các hồ chứa thủy điện.

Thời gian sau ngày 28/10, các hồ đã cơ bản đạt đến mực nước dâng bình thường nên chuyển qua chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khẳng định trong đợt mưa lũ vừa qua, các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có điều tiết, cắt bớt lũ cho hạ du, nhưng mức độ điều tiết chưa tối ưu.

Theo ông Hưng, cứ mỗi mùa mưa, lụt, người dân miền núi vô cùng khổ sở khi phải chung sống với nỗi lo sạt lở, đe dọa tính mạng, tài sản. Phó Chủ tịch UBND thành phố kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ, có giải pháp căn cơ nhằm giải quyết tình trạng trên.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn lực để thành phố Đà Nẵng xây dựng các khu tái định cư để di dời người dân ở các vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở mới an toàn, sớm ổn định đời sống.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận các kiến nghị của Đà Nẵng và nhấn mạnh việc vận hành hồ chứa thủy điện phải được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du và hiệu quả điều tiết nguồn nước.

Ông cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa để phù hợp hơn với điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển của khu vực miền Trung.

Thứ trưởng cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng khẩn trương quy hoạch vùng tái định cư, di dời người dân vùng nguy cơ sạt lở cao, khắc phục tình trạng di dời tạm thời trong mỗi đợt mưa, lũ.