13 hồ xả nước đón lũ vùng nào ở Khánh Hòa có thể bị ảnh hưởng?

Ngày 5/11, ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết trước dự báo mưa lớn trên diện rộng ở tỉnh trong những ngày tới, từ ngày 3 đến nay, đơn vị đã chỉ đạo các cơ quan quản lý hồ đập bắt đầu điều tiết đón lũ.

"Chúng tôi đã yêu cầu các hồ, đập xả mỗi lúc một ít để chuẩn bị dung tích đón lũ trong những ngày tới", ông Quang nói.

Khu vực ven sông Cái Nha Trang (thuộc phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có thể bị ảnh hưởng bởi việc điều tiết nước đón lũ từ các hồ chứa (Ảnh: Trung Thi).

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 64 hồ chứa nước (53 hồ thủy lợi, 11 hồ thủy điện), tổng dung tích trữ đạt 528/752 triệu m3, tương đương 77% dung tích thiết kế. Trong đó, nhiều hồ lớn như Đá Bàn, Suối Dầu, Sông Cái, Sông Trâu, Sông Sắt đang có mức trữ 54-98%.

Để tạo dung tích đón lũ, 13 hồ sẽ điều tiết nước, gồm: Đá Bàn, Hoa Sơn, Suối Dầu, Am Chúa, Cam Ranh, Suối Hành, Tà Rục, Sông Cái, Sông Trâu, Tân Giang, Sông Biêu, Lanh Ra và Sông Than.

Lưu lượng xả dao động 20-400m3/s, trong đó hồ Sông Cái xả với lưu lượng lớn nhất là 200-400m3/s. Tổng dung tích đón lũ ước khoảng hơn 70 triệu m3.

Nhiều khu vực hạ du của tỉnh Khánh Hòa có thể bị ảnh hưởng do vận hành điều tiết lũ.

Cụ thể, hồ Đá Bàn xả, các xã, phường ven sông suối như Bắc Ninh Hòa, Ninh Hòa, Hòa Trí, Hòa Thắng bị ảnh hưởng.

Đối với hồ Hoa Sơn xả, vùng trũng thấp ven sông xã Tu Bông bị ảnh hưởng.

Hồ Suối Dầu ảnh hưởng các xã Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Lạc, Diên Khánh và khu vực ven sông Cái Nha Trang.

Hồ Cam Ranh, Tà Rục, Suối Hành xả ảnh hưởng một số khu vực trũng thấp tại xã Cam Hiệp, Cam Lâm, phường Ba Ngòi.

Hồ Sông Cái ảnh hưởng các phường Đông Hải, Bảo An, Phan Rang cùng các xã Ninh Phước, Phước Hậu.

Hồ Sông Trâu, Tân Giang, Sông Biêu ảnh hưởng các xã thuộc Ninh Phước, Thuận Nam, Phước Hà, Phước Dinh.

Tại cuộc họp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa triển khai công tác ứng phó bão Kalmaegi (bão số 13) chiều 4/11, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, giám sát vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là hệ thống liên hồ, bảo đảm an toàn, hiệu quả, không để xảy ra sự cố mất an toàn hồ đập.

Ông Hoàng lưu ý, trong mùa mưa lũ, khi mực nước hồ đạt 80% dung tích thiết kế, cần duy trì nguyên tắc “nước ra bằng nước vào”, sau mùa mưa lũ mới tiếp tục tích nước.

“Dưới hạ du có người dân sinh sống, nếu hồ đầy chúng ta mới xả thì thiệt hại cho sản xuất của người dân sẽ rất lớn”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.