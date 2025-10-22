Bà mẹ Hà Nội xúc động vỡ oà khi tìm được con gái ở Pháp nhờ báo Dân trí

17h, trong lúc cần mẫn quét rác trên một tuyến đường thuộc phường Hà Đông, bà Lã Thị Hồng (công nhân môi trường, sống ở Hà Nội) nhận được cuộc gọi đặc biệt. Đầu dây bên kia thông báo, kết quả xét nghiệm ADN khẳng định, bà và cô gái Léa (ở Pháp) có quan hệ huyết thống mẹ - con.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của người phụ nữ sống quá nửa cuộc đời luôn mang nỗi mặc cảm bỏ rơi con gái lúc mới sinh. Nhìn vào từng thông số trên tờ kết quả xét nghiệm, bà Hồng không dám tin đó là sự thật.

Từ khi biết thông tin về con gái, bà Hồng thấp thỏm, không ngủ được chờ đến ngày xét nghiệm ADN (Ảnh: Trần Thành Công)

"Sau 31 năm, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì biết con gái từng bị bỏ rơi đang có cuộc sống hạnh phúc ở châu Âu. Xin cảm ơn báo Dân trí đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc lớn trong cuộc đời", bà Hồng tâm sự.

Trước đó, Léa gửi mẫu tóc, móng tay về Việt Nam để tiến hành xét nghiệm ADN. Sáng 17/10, bà Hồng có mặt tại Trung tâm xét nghiệm GENTIS ở Hà Nội thực hiện thủ tục lấy mẫu máu để xác định quan hệ huyết thống với cô gái có thông tin trùng khớp.

Cái kết sau 31 năm sống trong dằn vặt

Hồi tháng 6, bà Hồng liên lạc với báo Dân trí, nhờ tìm kiếm con gái từng được đưa sang Pháp làm con nuôi.

Năm 1992, người phụ nữ phải lòng một chàng trai sống ở làng bên. Trải qua 1 năm yêu đương, bà Hồng phát hiện mình có thai ngoài ý muốn. Thế nhưng, chàng trai lạnh lùng chối bỏ.

Bà Lã Thị Hồng hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm ADN (Video: Trần Thành Công - Nguyễn Ngoan - Nguyễn Biên).

Sau nhiều đêm khóc cạn nước mắt, bà quyết định giữ cái thai để sinh con một mình, bất chấp lời đàm tiếu của dân làng.

Ngày 2/1/1994, đứa trẻ chào đời và được đặt tên là Lã Thị Hồng Hạnh. Do hoàn cảnh đơn thân, bà bỏ rơi con ở cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại Sóc Sơn.

Vài tháng sau, người mẹ hối hận nên quay lại tìm. Người quản lý cho biết, em bé đã được một gia đình ở Pháp nhận làm con nuôi. Bà Hồng buồn bã trở về quê nhà, mang nỗi dằn vặt trong lòng hơn 30 năm qua.

"Ngày đó, chuyện không có chồng mà sinh con trở thành vấn đề nghiêm trọng sau luỹ tre làng. Nếu mọi người có quan điểm cởi mở như bây giờ, tôi không bao giờ bỏ rơi con", bà nghẹn ngào nói.

Sau khi bài viết "Bi kịch cuộc đời người mẹ Hà Nội, 31 năm mong tìm con gái bị bỏ rơi" được đăng tải, phóng viên Dân trí đã liên lạc với một số tổ chức ở Pháp để tìm kiếm cô bé Lã Thị Hồng Hạnh.

Nhờ sự vào cuộc tích cực, sau 2 tuần, báo Dân trí tìm được cô gái tên là Léa sống ở TP Montreuil - cách thủ đô Paris 10km - có thông tin trùng khớp với câu chuyện của bà Hồng mô tả.

"Nhìn hình ảnh, tôi nhận thấy cô gái có nhiều nét trên gương mặt giống mình. Những ngày sau đó, tôi thấp thỏm và trằn trọc, hy vọng kết quả xét nghiệm ADN sẽ trùng khớp", bà cho biết.

Người phụ nữ chia sẻ, bà không ngờ quá trình tìm kiếm diễn ra nhanh chóng như vậy. Vài năm trước, bà từng nghĩ đến chuyện tìm con nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Nhiều năm qua, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết biết bà từng sinh một bé gái trước lúc kết hôn với người chồng hiện tại. Khi câu chuyện năm xưa được chia sẻ rộng rãi, hầu hết mọi người đều đồng cảm. Thế nhưng, một số hàng xóm tỏ thái độ hoài nghi về lương tâm của người mẹ khiến bà cảm thấy chạnh lòng.

Dù thông tin ngày sinh và họ tên của Léa trên giấy tờ hoàn toàn trùng khớp với câu chuyện cách đây 31 năm, người phụ nữ không dám đặt kỳ vọng quá nhiều. Bởi, trước đó, bà từng nuôi hy vọng rồi rơi vào tâm trạng thất vọng.

Bà Hồng được nhân viên trung tâm xét nghiệm ADN lấy mẫu máu để xét nghiệm (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Cách đây 2 năm, một cô gái ở Pháp đến quê của bà Hồng tìm mẹ ruột. Nhận được tin, bà xin nghỉ làm, tức tốc về Thanh Oai (Hà Nội), trong lòng đinh ninh cuộc đoàn tụ đã rất gần. Lúc khớp nối thông tin, cô gái không phải là con gái Lã Thị Hồng Hạnh.

"Thời điểm đó, trời đất như sụp đổ, tôi đặt rất nhiều hy vọng, cuối cùng nhận về cái kết hụt hẫng. Tuy vậy, nhiều năm qua, tôi vẫn có niềm tin, một ngày nào đó sẽ được gặp lại con gái", bà tâm sự.

Từ khi nhận kết quả xét nghiệm ADN, cuộc sống của bà Hồng trôi qua bình thường. Ban đêm, bà khó chợp mắt vì niềm vui vỡ òa, trong lòng rộn ràng xen lẫn hồi hộp mong ngày đoàn tụ với con gái.

Bà Hồng hạnh phúc khi được nhìn thấy hình ảnh con gái sau 31 năm (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

31 năm qua, chưa có đêm nào người phụ nữ ngủ trọn giấc. Ký ức về ngày bỏ lại con ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi trở thành nỗi day dứt khôn nguôi. May mắn người chồng luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành cùng vợ trên hành trình tìm con gái.

"Tôi tìm con không phải để nhờ cậy tiền bạc hay vật chất. Tôi muốn biết cuộc sống của cháu như thế nào, mong được con tha thứ lỗi lầm năm xưa", bà cho biết.

Hiện tại, bà Hồng sống cùng ông xã trong một căn nhà nhỏ ở phố Chính Kinh, Hà Nội. Hai vợ chồng có một con gái đã yên bề gia thất.

Chồng bà Hồng bị đột quỵ từ khi còn trẻ nên nhiều năm qua gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai của bà. Cuộc sống không mấy khá giả nhưng người phụ nữ tích cực làm từ thiện, hy vọng phần nào bù đắp lỗi lầm trong quá khứ.

"Sau khi có kết quả xét nghiệm, tôi mong được ôm con gái vào lòng dù chỉ một lần cũng mãn nguyện. Chuyện cháu có tha thứ cho mẹ hay không, tôi sẵn sàng chấp nhận", bà tâm sự.

Không oán trách chuyện năm xưa

Hai ngày sau khi nhận kết quả xét nghiệm ADN do báo Dân trí gửi sang Pháp, Léa vẫn lâng lâng cảm xúc. Hơn 30 năm qua, cô chưa bao giờ dám tưởng tượng có một ngày được nhìn thấy hình ảnh của mẹ đẻ.

"Tôi muốn gặp lại mẹ nhưng cần thêm một chút thời gian để cảm nhận đây không phải là một giấc mơ", Léa chia sẻ.

Theo Léa, bố mẹ nuôi sang Hà Nội đưa cô về Paris năm 1994. Từ thuở ấu thơ, bé gái lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình tại Pháp, được chăm lo đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Họ chưa bao giờ giấu giếm chuyện Léa là con nuôi.

"Lúc còn bé, tôi ước một ngày sẽ đoàn tụ với gia đình ở Việt Nam nhưng lo sợ mẹ đẻ không muốn gặp lại. Từ năm 30 tuổi, tôi quyết định sẽ không tìm kiếm bất cứ thông tin nào về cội nguồn vì sợ tổn thương", cô gái tâm sự.

Léa cho biết, cô mong sẽ sớm trở lại Việt Nam gặp mẹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cách đây 4 tháng, khi nhận tin nhắn từ báo Dân trí, Léa bị sốc, vì mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Sau nhiều tiếng đồng hồ, cô mới ổn định được tinh thần.

Trải qua nhiều ngày suy nghĩ, cô gái gốc Việt quyết định gửi mẫu tóc và móng tay về Hà Nội để tiến hành xét nghiệm ADN.

"Từ lúc gửi mẫu về Việt Nam cho đến khi có kết quả, tôi sống trong tâm trạng lo lắng. Kết quả xét nghiệm trùng khớp khiến tôi rất vui, cảm thấy nhẹ nhõm", cô chia sẻ.

Dù bị bỏ rơi ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi nhưng Léa chưa bao giờ oán trách mẹ đẻ. Cô cảm thấy may mắn, vì lựa chọn của mẹ giúp mình có cuộc sống đầy đủ như hiện tại.

Léa dự định sẽ về quê hương để du lịch và gặp lại mẹ ruột. Được biết, cô gái từng có chuyến du lịch Việt Nam cùng bố mẹ nuôi lúc 10 tuổi. Cho đến nay, hình ảnh đẹp về Hà Nội, Hạ Long hay đồng bằng sông Cửu Long vẫn in đậm trong tâm trí cô.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, Trung tâm xét nghiệm GENTIS đã giúp hai mẹ con tìm lại nhau sau nhiều năm xa cách. Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của tôi", Léa tâm sự.