Đạo diễn Pháp: "Dân trí biến giấc mơ tìm mẹ Việt của tôi thành sự thật"

10h ngày 17/9, Arthur Chareire - chàng đạo diễn người Pháp, tìm lại được mẹ Việt sau hơn 31 năm xa cách nhờ kết nối của báo Dân trí - cùng đại diện gia đình đến trụ sở tòa soạn để bày tỏ sự cảm ơn với Ban biên tập.

4 tháng trước, Arthur liên hệ với báo Dân trí bày tỏ mong muốn tìm lại mẹ ruột ở Việt Nam. Sau khi bài viết về cuộc đời anh được đăng tải, bà Nguyễn Thị Hợi - người có thông tin trùng khớp - trực tiếp đến tòa soạn, mong muốn được xét nghiệm ADN. Đến tháng 5, kết quả xét nghiệm xác nhận, hai người có mối quan hệ huyết thống mẹ - con.

Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh tặng hoa chúc mừng bà Hợi và Arthur Chareire.

Arthur xúc động chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến Việt Nam. Ban đầu, anh có kế hoạch thăm quê hương vào tháng 11. Vì quá háo hức, chàng trai mua vé máy bay, trở về đoàn tụ với mẹ sớm hơn 2 tháng.

Tìm được mẹ ruột là bước ngoặt lớn trong đời

Những ngày qua, được sống trong vòng tay ấm áp của mẹ, cảm nhận không khí gia đình, chàng đạo diễn trẻ vô cùng xúc động. Anh cảm thấy, câu chuyện may mắn của mình có thể tiếp thêm động lực cho những đứa trẻ được nhận nuôi ở Pháp trong hành trình tìm lại nguồn cội.

“Tìm được mẹ ruột là bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Tôi từng tưởng tượng ra nhiều kịch bản nhưng chưa bao giờ nghĩ khoảnh khắc đoàn tụ sẽ đến một cách đặc biệt như vậy. Chủ nhật tuần này, gia đình dự định tổ chức tiệc, mời mọi người trong làng ăn mừng, chào đón tôi trở về”, Arthur bày tỏ.

Gia đình cùng đại diện báo Dân trí theo dõi video kể lại hành trình tìm mẹ của Arthur sau 31 năm.

Dự kiến, chàng trai sẽ dành thời gian 3 tuần bên mẹ, gắn kết với mọi người trong gia đình. Sau đó, anh mua một chiếc xe máy, bắt đầu hành trình khám phá Việt Nam khởi đầu từ các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tháng 11 tới, bố mẹ nuôi ở Pháp của Arthur sẽ sang Hà Nội 3 tuần. Lúc đó, anh quay trở lại Thủ đô để đoàn tụ với gia đình hai bên.

Cuộc đoàn tụ đặc biệt của chàng trai Pháp gốc Việt Arthur Chareire và mẹ đẻ (Video: Trần Thành Công - Cẩm Tiên, Quay phim: Nguyễn Hà Nam - Phạm Tiến - Nguyễn Ngoan).

“Năm 1994, lúc tôi được nhận nuôi, mẹ nuôi một mình đến Hà Nội, chưa có nhiều cơ hội khám phá Việt Nam. Vì vậy, lần này, bà mong muốn được trải nghiệm nhiều hơn”, chàng trai chia sẻ.

Bà Hợi cho biết, với bà tìm được con trai là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời.

Nói về kế hoạch tương lai, Arthur tiết lộ, anh dự định sẽ sống lâu dài và làm việc liên quan đến phim ảnh, dựng video, chụp ảnh ở Việt Nam. Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, chàng đạo diễn sẽ ở lại Hà Nội, đón năm mới Âm lịch cùng bà Hợi.

Tại buổi gặp gỡ, Arthur gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí giúp anh tìm được cội nguồn. Gia đình bố mẹ nuôi và bạn bè ở Pháp đã đọc các bài báo, dõi theo hành trình tìm mẹ. Nhiều người bật khóc vì xúc động, không ngờ hành trình tìm lại gia đình ruột thịt diễn ra nhanh chóng như vậy.

Ngồi cạnh con trai, bà Nguyễn Thị Hợi - mẹ ruột của Arthur - nghẹn ngào chia sẻ, không có gì hạnh phúc hơn khoảnh khắc mẹ con được đoàn tụ sau hơn 3 thập kỷ xa cách. Bà bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình có cơ hội được đoàn viên.

Ông Nguyễn Quốc Ninh - cháu bà Hợi - xúc động cho biết, sau 31 năm, Arthur tìm thấy mẹ là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao của gia tộc.

Khoảnh khắc bà Hợi và con trai xúc động sau khi xem lại video hành trình tìm mẹ của Arthur.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Tổng Biên tập và đội ngũ phóng viên, biên tập viên giúp xây dựng cầu nối để Arthur tìm lại được mẹ ruột. Kính chúc báo Dân trí ngày càng có nhiều bài viết hay, gần gũi với bạn đọc, tiếp tục trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương", ông Ninh nói.

Lan toả điều tích cực

Trong không khí xúc động, ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, gửi lời chúc mừng đến bà Nguyễn Thị Hợi và con trai. Để có được cuộc hội ngộ đặc biệt này, gia đình đã trải qua một hành trình dài, bắt nguồn từ sự chủ động và quyết tâm của Arthur.

"Trong suốt hành trình đó, báo Dân trí vinh dự và hạnh phúc khi có cơ duyên kết nối, trở thành nhịp cầu giúp Arthur chia sẻ khát khao đoàn tụ với mẹ ruột sau nhiều năm xa cách, vượt qua khó khăn và hoang mang trong quá trình tìm về nguồn cội", Tổng Biên tập báo Dân trí nhấn mạnh.

Đại diện gia đình bà Hợi tặng hoa tri ân báo Dân trí.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, với vai trò là cơ quan truyền thông, báo Dân trí đã nỗ lực lan tỏa thông tin để Arthur tìm được mẹ ruột.

Nhờ công nghệ xác minh ADN, mối quan hệ ruột thịt giữa hai mẹ con đã được khẳng định, mở ra cuộc đoàn tụ đầy xúc động. Từ giây phút đầu tiên nhận được thông tin, đến lúc hai mẹ con nhìn thấy nhau qua màn hình và hôm nay là khoảnh khắc gặp gỡ trực tiếp, tất cả đều chan chứa niềm xúc động khó diễn tả.

"Tòa soạn thực sự hạnh phúc khi được đồng hành, chứng kiến và chia sẻ niềm vui lớn lao này với gia đình. Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa đối với cá nhân Arthur và gia đình, mà còn là cơ hội để lan tỏa những giá trị nhân văn, niềm vui cùng sự gắn kết trong cộng đồng", ông nói.

Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh chia sẻ niềm vui với bà Hợi và gia đình.

Ông Phạm Tuấn Anh cho rằng, cuộc đoàn tụ tại Hà Nội sẽ là cơ hội để Arthur tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, nguồn cội Việt Nam. Đồng thời, anh có thể trở thành cầu nối trong giao lưu văn hóa giữa hai đất nước vốn có nhiều điểm tương đồng và gắn kết trong lịch sử phát triển.

"Báo Dân trí luôn tâm niệm phát triển báo chí theo hướng truyền cảm hứng và báo chí giải pháp. Câu chuyện lần này chính là minh chứng rõ nét, từ một câu chuyện đời thường đã lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn. Chúc Arthur sẽ có quãng thời gian ý nghĩa, trọn vẹn tình cảm bên gia đình ở Việt Nam", ông Phạm Tuấn Anh bày tỏ.

Ông Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập báo Dân trí - dành cái ôm xúc động chúc mừng Arthur tìm được gia đình Việt Nam.

Hành trình tìm mẹ từ câu chuyện trên một chuyến xe

Cách đây một năm, trên chuyến ô tô đi Thuỵ Sĩ, Arthur tình cờ trò chuyện với cô gái gốc Việt cũng được đưa sang Pháp làm con nuôi. Cô may mắn đoàn tụ với người thân ở Việt Nam nhờ đăng tải thông tin lên một nhóm trên mạng xã hội.

"Với tôi, đó là một cuộc gặp định mệnh. Nếu không có chuyến xe hôm đó, có lẽ tôi sẽ không biết bắt đầu từ đâu", anh nhớ lại.

Kết thúc bữa ăn đoàn tụ ngày Giáng sinh hồi năm 2024, trong căn nhà ấm áp, Arthur cùng cha mẹ nuôi mở lại tập hồ sơ có tất cả các manh mối về những ngày tháng đầu đời. Anh lật giở cẩn thận từng trang giấy đã nhuốm màu thời gian và dừng lại rất lâu trước một vài thông tin ít ỏi.

Theo giấy khai sinh, chàng trai sinh ngày 19/8/1994 tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, được đặt tên là Vũ Văn Dậu, còn người mẹ là Nguyễn Thị Hợi, sống ở xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. Cậu bé được một gia đình người Pháp nhận làm con nuôi với tên mới là Arthur Chareire.

Trải qua một thời gian suy nghĩ, chàng trai quyết định đăng tải thông tin cá nhân lên nhóm dành cho những đứa trẻ được nhận làm con nuôi ở Pháp. Trái với kỳ vọng trong lòng, quá trình tìm kiếm người thân của Arthur không có tiến triển.

"Việc tìm gia đình ở Việt Nam không nhanh chóng như tôi nghĩ. Thời điểm đó, tôi quyết định rời công ty do mình đồng sáng lập để tập trung vào việc tìm nguồn cội", Arthur nhớ lại.

Arthur cho biết, khi bắt đầu hành trình tìm mẹ, anh chưa bao giờ dám nghĩ đến khoảnh khắc đoàn tụ hạnh phúc này.

Bước ngoặt quan trọng trong hành trình tìm mẹ của Arthur đã đến sau khi bài viết về số phận kém may mắn của anh được đăng tải trên báo Dân trí. Vài ngày sau, một gia đình ở Hà Nội đã liên lạc đến đường dây nóng của tòa soạn, khẳng định chàng đạo diễn người Pháp là người thân ruột thịt.

Nhờ sự kết nối này, bà Nguyễn Thị Hợi, sống ở Gia Lâm - người có các thông tin trùng khớp - đích thân đến tòa soạn của báo Dân trí - chia sẻ toàn bộ câu chuyện cuộc đời mình.

"Tôi đã khóc sau khi nhìn thấy gương mặt của bà Hợi. Trái tim tôi mách bảo đó chính là mẹ ruột. Tôi háo hức nhưng vẫn muốn xét nghiệm ADN để có kết quả chắc chắn nhất", Arthur chia sẻ.

Bà Hợi cho biết, khi cho con đi làm con nuôi chỉ mong cháu có cuộc sống hạnh phúc, sung sướng hơn ở với mẹ trong hoàn cảnh khó khăn.

Khoảnh khắc kết quả xét nghiệm ADN khẳng định anh và bà Hợi là mẹ - con được công bố, Arthur vỡ òa cảm xúc.

Sau những năm sang chấn tâm lý vì cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi, sự lan tỏa của báo Dân trí đã giúp anh hoàn thành được tâm nguyện mà mình ấp ủ từ lâu.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam