vivo X300 Pro đối đầu iPhone 17 Pro Max: Đâu là lựa chọn phù hợp?

Khoảng 2 năm trở lại đây, phân khúc smartphone cao cấp tại thị trường Việt Nam không còn chỉ là sân chơi giữa Apple và Samsung. Sau một khoảng thời gian vắng bóng, các thương hiệu di động Trung Quốc đã lần lượt quay trở lại phân khúc này.

Nhờ thế, thị trường cũng ngày càng trở nên sôi động hơn trước. Bên cạnh hai cái tên quen thuộc là iPhone 17 Pro Max và Samsung Galaxy S25 Ultra, người dùng hiện có nhiều lựa chọn khác như Xiaomi 15 Ultra, OPPO Find X9 Pro hay gần đây nhất là vivo X300 Pro.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

iPhone 17 Pro Max sẽ phù hợp với nhóm người dùng quen thuộc với hệ sinh thái của Apple, những người đã sử dụng iPhone lâu năm muốn nâng cấp một thiết bị mới.

vivo X300 Pro sẽ dành cho nhóm người dùng yêu thích nhiếp ảnh trên di động, cần một thiết bị hỗ trợ đa dạng tính năng AI và cho phép kết nối đa nền tảng.

Thiết kế và màn hình

vivo X300 Pro và iPhone 17 Pro Max chia sẻ khá nhiều điểm tương đồng trong thiết kế khi cả hai máy đều được hoàn thiện từ khung nhôm và mặt lưng kính nhám.

Khác biệt rõ ràng nhất nằm ở phần mặt lưng khi cụm camera của vivo X300 Pro được thiết kế hình tròn to bản và đặt ở giữa. Trong khi đó, cụm camera trên iPhone 17 Pro Max trải dài thành một dải ngang chiếm gần trọn chiều rộng của mặt lưng.

Cụm camera trên cả hai máy đều có thiết kế nhô lên so với mặt lưng. Tuy vậy, iPhone 17 Pro Max vẫn cho cảm giác cầm nắm dễ chịu hơn. Nguyên nhân đến từ vị trí đặt của cụm camera trên vivo X300 Pro khiến người dùng dễ chạm nhầm ngón tay vào khu vực ống kính.

vivo X300 Pro được trang bị màn hình AMOLED thế hệ mới từ BOE, có kích thước 6,78 inch độ phân giải 2.800 x 1.260 pixel cùng tần số quét 120Hz. Màn hình này có độ sáng tối đa 4.500 nit và có thể giảm xuống tối thiểu 1 nit giúp bảo vệ mắt tốt hơn khi sử dụng trong môi trường thiếu sáng hoặc ban đêm.

iPhone 17 Pro Max sở hữu màn hình Super Retina XDR kích thước 6,9 inch, độ phân giải 2.868 x 1.320 pixel với độ sáng tối đa đạt 3.000 nit. Công nghệ ProMotion cho phép tần số quét biến thiên từ 1Hz đến 120Hz, đảm bảo sự mượt mà khi cuộn lướt và tiết kiệm pin khi hiển thị nội dung tĩnh.

Hiện tại, đây đều là những tấm nền màn hình có chất lượng hiển thị tốt nhất trên thị trường di động, có thể đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng, giải trí.

Camera

Hệ thống camera trên vivo X300 Pro bao gồm ống kính chính có độ phân giải 50MP sử dụng cảm biến LYT-828 do vivo và Sony đồng phát triển. Trong khi đó, camera góc siêu rộng có độ phân giải 50MP sử dụng cảm biến Samsung JN1.

Điểm nhấn trên hệ thống camera này nằm ở ống kính tiềm vọng với tiêu cự 85mm. Trung tâm của hệ thống là cảm biến HPB kích thước lớn 1/1.4 inch, độ phân giải 200MP được đồng phát triển bởi vivo và Samsung. Cảm biến này có khẩu độ f/2.67, phủ lớp ZEISS T* và đạt chứng nhận ZEISS APO. Ngoài ra, máy còn tích hợp con chip vivo V3+ dành riêng cho việc xử lý hình ảnh.

Trên iPhone 17 Pro Max, Apple cũng tập trung cải tiến hệ thống camera ở cả trang bị phần cứng và phần mềm. Camera chính và góc siêu rộng của máy vẫn có độ phân giải 48MP, hỗ trợ công nghệ Smart HDR 5.

Apple cũng có thay đổi lớn với ống kính telephoto. Thay vì ống kính 5x của thế hệ trước, iPhone 17 Pro Max được trang bị cảm biến tetraprism 48MP hoàn toàn mới. Điều này cho phép người dùng chụp ảnh zoom quang 4x và zoom "chất lượng quang học" 8x bằng cách crop từ vùng trung tâm 12MP của cảm biến.

Trên đây là một số bức ảnh được chụp với các mức độ thu phóng bao gồm 1x, 2x, 4x, 8x, 10x, 20x và 40x.

Trong điều kiện đủ sáng với các mức độ thu phóng dưới 8x, chất lượng ảnh chụp từ cả hai máy không có nhiều khác biệt về chi tiết và độ tương phản. Ảnh chụp từ vivo X300 Pro có tông màu lạnh, trong khi ảnh chụp từ iPhone 17 Pro Max có tông màu ấm hơn.

Khác biệt trở nên rõ ràng hơn với các bức ảnh chụp zoom xa từ 10x trở lên. Lúc này, chất lượng ảnh chụp từ vivo X300 Pro hoàn toàn vượt trội hơn về độ chi tiết, màu sắc và độ tương phản. Trong khi đó, ảnh chụp trên iPhone 17 Pro Max bị mất rất nhiều chi tiết, ảnh bị vỡ hạt, màu sắc xỉn và gần như không thể sử dụng.

Ở điều kiện chụp ảnh đêm, cả hai máy đều có khả năng xử lý nhiễu hạt tốt, hình ảnh giữ lại nhiều chi tiết và có thể kiểm soát ánh đèn không gây lóa sáng.

Tuy vậy, vivo X300 Pro vẫn có phần vượt trội hơn. Khi phóng to vào bảng quảng cáo ở bên phải, ảnh chụp từ iPhone 17 Pro Max bị mất một số chi tiết. Độ sắc nét và chi tiết của các dòng chữ trên bảng quảng cáo cũng được tái hiện kém hơn so với ảnh chụp từ camera của vivo X300 Pro.

Với chế độ chụp ảnh chân dung, vivo X300 Pro hỗ trợ chụp hình ở 5 tiêu cự khác nhau từ 24mm đến 135mm. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max hỗ trợ 3 mức độ tùy chọn thu phóng hình ảnh gồm 1x, 2x và 4x.

Với điều kiện chụp chân dung thiếu sáng, cả hai máy đều tái tạo tốt chi tiết, chủ thể được thể hiện nổi bật so với phông nền. Các chi tiết khó như mắt kính hay sợi tóc đều được xử lý cân bằng. Tuy vậy, màu da trên ảnh chụp từ iPhone 17 Pro Max bị ám vàng nhẹ, trong khi vivo X300 Pro xử lý màu da tự nhiên hơn.

Hiệu suất và AI

vivo X300 Pro tích hợp bộ xử lý MediaTek Dimensity 9500, 16GB RAM cùng 512GB bộ nhớ trong. iPhone 17 Pro Max được trang bị chip A19 Pro, dung lượng RAM 12GB cùng tùy chọn bộ nhớ tối đa 2TB. Hiện tại, đây đều là những bộ xử lý mạnh mẽ hàng đầu trên điện thoại thông minh.

Trải nghiệm thực tế cho thấy cả hai máy có thể đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng của người dùng, bao gồm chơi game đồ họa nặng, chỉnh sửa hình ảnh, video và xử lý các tác vụ AI. Người dùng sẽ gần như không nhận thấy sự khác biệt về trải nghiệm hiệu suất của cả hai máy.

Dù vậy, iPhone 17 Pro Max có phần nổi trội hơn khi được hỗ trợ nhiều tựa game AAA như Assassin's Creed Mirage hay Resident Evil 7: Biohazard. Hiện tại, những tựa game này chỉ được phát hành độc quyền cho một số dòng iPhone.

iPhone 17 Pro Max cũng cho thấy nỗ lực rõ rệt của Apple sau nhiều năm bị phàn nàn về tản nhiệt. Việc quay lại chất liệu nhôm, trang bị buồng hơi tản nhiệt giúp thiết bị hoạt động ổn định, mát hơn và bền bỉ hơn trong sử dụng thực tế.

Apple cũng cải tiến viên pin trên iPhone 17 Pro Max với dung lượng 4.823mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 40W và sạc không dây MagSafe 25W. Tuy vậy, những nâng cấp này vẫn chưa thể so sánh với vivo X300 Pro khi thiết bị tích hợp viên pin 6.510mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây 40W.

iPhone 17 Pro Max được cài đặt sẵn nền tảng hệ điều hành iOS 26. Đến nay, đây vẫn là một bản cập nhật gây ra nhiều tranh cãi khi giao diện Liquid Glass khiến người dùng cảm thấy nhức mắt, hệ điều hành hoạt động kém ổn định.

Trên bản cập nhật iOS 26.1 mới nhất, bộ công cụ Apple Intelligence đã hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt. Tuy vậy, Apple vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm để cải tiến hệ thống AI trên iPhone.

Trong khi đó, nền tảng OriginOS 6 trên vivo X300 Pro hỗ trợ hàng loạt tính năng AI hỗ trợ dịch thuật, tóm tắt, tạo văn bản,... Thiết bị cũng tích hợp sâu trợ lý ảo Google Gemini với nhiều công cụ như Live Translate hay Circle to Search,..

Với lợi thế là một thiết bị thuộc hệ sinh thái Apple, iPhone 17 Pro Max có ưu thế khi được hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài hơn. Đồng thời, sản phẩm cũng có khả năng kết nối liền mạch với những thiết bị khác thuộc hệ sinh thái của Apple như MacBook, iPad, Apple Watch hay AirPods.

Xét về trải nghiệm sử dụng AI, vivo X300 Pro có phần vượt trội hơn với nhiều tính năng hữu ích, hỗ trợ người dùng chụp ảnh hoặc xử lý công việc. Đồng thời, nền tảng OriginOS 6 cũng cho phép thiết bị có thể mở rộng kết nối đến cả các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple.

Tổng kết

vivo X300 Pro và iPhone 17 Pro Max đều là những smartphone sở hữu thiết kế cao cấp và hiệu năng mạnh mẽ, có thể đáp ứng tốt hầu hết nhu cầu sử dụng của người dùng. Mỗi thiết bị lại hướng tới nhóm người dùng khác nhau.

iPhone 17 Pro Max nổi bật với hiệu suất mạnh mẽ, cho phép chơi game AAA và bộ công cụ Apple Intelligence liên tục được cập nhật tính năng mới. Đồng thời, nền tảng iOS cũng hỗ trợ thời gian cập nhật lâu dài hơn.

Trong khi đó, vivo X300 Pro sở hữu hệ thống camera mạnh mẽ, có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu chụp hình trên di động. Bên cạnh đó, thiết bị cũng tích hợp hàng loạt tính năng AI thông minh và cho phép người dùng có thể dễ dàng kết nối đa nền tảng.