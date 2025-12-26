Loạt điện thoại pin lớn, giá “mềm” đáng cân nhắc nhất hiện nay

Tecno Spark 40C - Giá tham khảo 3,29 triệu đồng

Trong phân khúc khoảng 3 triệu đồng, Tecno Spark 40C gây chú ý nhờ dung lượng pin lớn và cấu hình tương đối tốt. Dù có mức giá thấp, sản phẩm vẫn được trang bị chip Helio G81 của MediaTek, bộ nhớ RAM 8GB cùng bộ nhớ lưu trữ 256GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài.

Điểm nhấn của thiết bị là thỏi pin dung lượng 6.000mAh, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dài ngày, dù công suất sạc chỉ dừng ở mức 18W.

Tecno Spark 40C sở hữu màn hình 6,67 inch với tần số quét 120Hz, song độ phân giải chỉ ở mức HD+ (1600x720). Camera chính ở mặt sau có độ phân giải 13 megapixel, đáp ứng các nhu cầu chụp ảnh cơ bản.

Honor X7c - Giá tham khảo: 4,1 triệu đồng

Đây là một trong những mẫu điện thoại đáng cân nhắc trong tầm giá 5 triệu đồng. Mặc định Honor X7c có giá 5,4 triệu đồng, nhưng hiện tại một số đại lý bán lẻ đang giảm giá sản phẩm xuống còn 4,1 triệu đồng.

Điểm nổi bật của chiếc smartphone này là thỏi pin dung lượng 6.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 35W. Máy cũng được trang bị cấu hình ấn tượng với chip Snapdragon 685, bộ nhớ RAM 8GB, bộ nhớ lưu trữ 256GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài lên đến 1TB. Mặt sau của sản phẩm là cụm camera kép, với camera chính 108 megapixel.

Tuy nhiên, điểm trừ của sản phẩm là sở hữu màn hình 6,77 inch độ phân giải chỉ ở mức HD+, nhưng bù lại có tần số quét 120Hz.

Xiaomi Redmi 15 - Giá tham khảo: 4,59 triệu đồng

Bên cạnh việc trang bị thỏi pin dung lượng 7.000mAh, hỗ trợ công suất sạc nhanh 33W, chiếc điện thoại của Xiaomi còn nổi bật nhờ con chip Snapdragon 685 của Qualcomm, màn hình 6,9 inch độ phân giải Full HD+, tần số quét 144Hz, camera chính ở mặt sau độ phân giải 50 megapixel, bộ nhớ lưu trữ 128GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài.

Tuy nhiên, nhược điểm của sản phẩm là sở hữu bộ nhớ RAM chỉ 6GB, khá khiêm tốn ở thời điểm hiện tại, cũng như chỉ hỗ trợ kết nối 4G mà không có 5G.

Nếu muốn, người dùng có thể lựa chọn phiên bản Xiaomi Redmi 15 với bộ nhớ RAM 8GB (các thông số cấu hình khác đều giữ nguyên), có mức giá 4,99 triệu đồng.

OPPO A5i Pro - Giá tham khảo: 5,49 triệu đồng

Đây là một trong những mẫu smartphone trong tầm giá 5 triệu đồng đáng cân nhắc nhất hiện nay. Sản phẩm được trang bị một cấu hình ổn trong tầm giá, với chip xử lý Snapdragon 6s Gen 1 của Qualcomm, bộ nhớ RAM 8GB, đi kèm bộ nhớ lưu trữ 128GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài. Mặt sau của sản phẩm là cụm camera kép với camera chính 50 megapixel.

Sản phẩm được trang bị thỏi pin lớn dung lượng 6.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W. Chiếc điện thoại này cũng hỗ trợ tính năng chống nước, chống bụi.

Nhược điểm của OPPO A5i Pro là màn hình 6,67 inch nhưng chỉ có độ phân giải HD+ và tần số quét chỉ ở mức 90Hz. Sản phẩm cũng chỉ hỗ trợ kết nối 4G, không có mạng 5G tốc độ cao.

realme C71 - Giá tham khảo: 3,42 triệu đồng

Chiếc điện thoại này được trang bị thỏi pin dung lượng 6.300mAh, hỗ trợ sạc nhanh lên đến 45W.

Dù vậy, sản phẩm chỉ được trang bị một cấu hình khiêm tốn tương đương với mức giá, bao gồm màn hình 6,67 inch độ phân giải HD+, tần số quét 120Hz, bên trong là chip Unisoc T7250, bộ nhớ RAM chỉ 4GB, đi kèm bộ nhớ lưu trữ 128GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài.

Mặt sau của realme C71 là camera chính 50 megapixel. Sản phẩm chỉ hỗ trợ kết nối mạng 4G.

Motorola G06 POWER - Giá tham khảo: 3,09 triệu đồng

Thương hiệu Motorola đã chính thức trở lại thị trường Việt Nam với nhiều sản phẩm nhắm đến các phân khúc khác nhau, trong đó G06 POWER nhắm đến phân khúc giá rẻ, với điểm nhấn chính là thỏi pin dung lượng 7.000mAh, nhưng chỉ hỗ trợ công suất sạc 20W.

Với mức giá 3 triệu đồng, sản phẩm chỉ được trang bị một cấu hình chấp nhận được, với màn hình 6,88 inch, độ phân giải HD+, tần số quét 120Hz. Bên trong là chip MediaTek Helio G81 Extreme, bộ nhớ RAM chỉ ở mức 4GB, bộ nhớ lưu trữ 128GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài. Sản phẩm có camera chính 50 megapixel ở mặt sau.

Sản phẩm phù hợp với những người dùng từng yêu thích các thiết bị mang thương hiệu Motorola.