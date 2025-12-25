Apple vẫn chưa từ bỏ iPhone siêu mỏng

Thông tin này hé lộ về những động thái mới của Apple trong bối cảnh dòng iPhone Air hiện tại đang gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, phía Apple không đưa ra bất kỳ bình luận hay xác nhận nào liên quan đến thông tin nói trên.

iPhone Air 2 được kỳ vọng sẽ ra mắt vào tháng 9/2026 (Ảnh: 9to5mac).

iPhone Air 2 được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế của phiên bản tiền nhiệm. Theo nguồn tin từ The Information, Apple đang lên kế hoạch thiết kế lại mẫu máy này, đồng thời cân nhắc bổ sung thêm camera và giảm giá bán để thu hút người dùng.

Báo cáo từ SellCell chỉ ra rằng iPhone Air là dòng sản phẩm mất giá nhanh nhất của Apple trong vài năm qua. Mức độ khấu hao trung bình của dòng sản phẩm này lên tới 44,3%, cao nhất kể từ iPhone 14 Plus và iPhone 13 Mini.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 9, iPhone Air đã không nhận được sự quan tâm như mong đợi từ người dùng toàn cầu. Nhiều báo cáo cho thấy Apple đã phải cắt giảm sản lượng và thu hẹp quy mô sản xuất đối với mẫu máy này do doanh số thấp kỷ lục.

Nhà máy Foxconn được cho là đã ngừng toàn bộ dây chuyền sản xuất iPhone Air. Trong khi đó, đối tác cung ứng Luxshare cũng đã dừng sản xuất thiết bị này vào cuối tháng 10.

Theo MacRumors, doanh số đáng thất vọng của iPhone Air đã khiến hàng loạt hãng di động Trung Quốc hủy bỏ hoặc đóng băng các dự án liên quan đến điện thoại siêu mỏng, cho thấy tác động tiêu cực của thất bại này đối với toàn ngành.