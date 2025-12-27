Yêu cầu tiền vệ sinh, tài xế taxi ở TPHCM bị khách đập phá xe

Ngày 27/12, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông đập phá gương chiếu hậu taxi công nghệ trên đường. Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh N.Q.L. (SN 1986, ngụ phường Tân Thới Hiệp), người hành nghề lái taxi công nghệ cho biết, khoảng 20h ngày 13/12, anh đón một nhóm gồm 6 hành khách trên đường Lê Văn Khương đi Phan Văn Trị.

Người đàn ông đạp gãy gương chiếu hậu taxi của anh L. (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong khi di chuyển, một hành khách ngồi hàng ghế sau bất ngờ nôn ói, làm bẩn xe. Nam tài xế sau đó đề nghị nhóm khách hỗ trợ 400.000 đồng chi phí vệ sinh, do đây là chuyến xe đầu tiên trong ngày, nhưng không được chấp thuận. Nhóm hành khách cho rằng đây là “rủi ro trong dịch vụ”.

Khi đến số nhà 825 đường Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông), nhóm khách yêu cầu anh L. dừng xe và thanh toán hơn 160.000 đồng phí cước. Khi tài xế định rời đi, 2-3 người trong nhóm bất ngờ lao vào đánh, giật cửa xe, kéo rách áo nam tài xế. Tiếp đó, một người trong nhóm đạp gãy gương chiếu hậu taxi.

Sự việc chỉ dừng lại khi có lực lượng dân phòng khu vực đến can ngăn, nhóm khách rời đi ngay sau đó. Sau khi xảy ra vụ việc, anh L. đã đến trụ sở công an trình báo.

Gương chiếu hậu taxi bị gãy sau cú đạp mạnh (Ảnh: Nạn nhân cung cấp).

Theo anh L., sau vụ việc, anh thường xuyên đau đầu, tinh thần hoảng loạn nên không thể tiếp tục đi làm. Chiếc gương bị hư hỏng có giá 8-10 triệu đồng.

“Hai tuần nay tôi phải ở nhà, không thể chạy xe vì phương tiện hư hỏng, tinh thần cũng chưa ổn định”, nam tài xế chia sẻ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.