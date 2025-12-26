Diễn đàn ESG Việt Nam là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp đánh giá nội lực

Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững” do Báo Dân trí tổ chức diễn ra ngày 22/12 tại Hà Nội.

Tại Diễn đàn ESG Việt Nam, Bà Võ Hoàng Nga - Giám đốc E&S của AgriS (Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa) cho rằng việc thực thi ESG không chỉ xuất phát từ yêu cầu tuân thủ, mà cần bắt đầu từ cam kết tự nguyện và chiến lược phát triển bền vững dài hạn.

Theo bà Nga, với đặc thù là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, việc tiếp cận ESG của doanh nghiệp không xuất phát từ áp lực bắt buộc, mà từ tinh thần tự nguyện và cam kết nội tại.

“Doanh nghiệp không nằm trong nhóm bắt buộc phải áp dụng ESG theo quy định, song Hội đồng Quản trị của AgriS đã sớm xác định việc đưa các hoạt động sản xuất kinh doanh lên nền tảng phát triển bền vững là một chiến lược dài hạn. Chính sự chủ động này giúp doanh nghiệp triển khai ESG không trong trạng thái bị ép buộc, mà như một lựa chọn có tính chiến lược”, bà Nga bày tỏ.

Tự nguyện ESG từ cam kết quản trị

Theo đại diện doanh nghiệp, cách tiếp cận ESG được xây dựng đồng thời trên cả ba trụ cột môi trường, xã hội và quản trị được xác định là trọng tâm xuyên suốt, hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2035.

Để tiến tới mục tiêu này, doanh nghiệp lựa chọn kinh tế tuần hoàn làm nền tảng cốt lõi. Lợi thế của ngành nông nghiệp là sở hữu lượng lớn phụ phẩm và chất thải sinh khối, nếu được tận dụng đúng cách có thể trở thành nguồn tài nguyên quan trọng cho quá trình chuyển đổi xanh.

Bà Nga cho biết: “Trong quá trình sản xuất, toàn bộ bã mía sau ép được sử dụng làm nhiên liệu sinh khối để sản xuất điện và hơi nước phục vụ nhà máy. Việc này giúp doanh nghiệp thay thế hoàn toàn than và dầu, những nguồn năng lượng phát thải lớn. Nguồn điện sạch tiếp tục được bán ngược trở lại lưới điện quốc gia.

Bên cạnh đó, tro bã bùn phát sinh trong sản xuất, chiếm khoảng 5% tổng lượng mía đầu vào, được xử lý và chuyển hóa thành phân bón hữu cơ. Sản phẩm này quay trở lại phục vụ nông dân trong cải tạo đất, tái tạo nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, hình thành một vòng tuần hoàn khép kín”.

Không chỉ dừng lại ở chất thải công nghiệp, doanh nghiệp sẽ triển khai các dự án tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như lá mía, ngọn mía, vốn chiếm khoảng 20% khối lượng mía thu hoạch. Các phụ phẩm này được xử lý thành biochar, sử dụng cải tạo đất, giữ nước, dinh dưỡng, các hoạt động vi sinh vật, tăng lưu giữ cacbon trong đất giúp không chỉ tăng năng suất cây trồng mà còn giảm phát thải khí nhà kính trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

“Chính mô hình sử dụng chất thải xuyên suốt từ sản xuất đến nông nghiệp đã tạo nên một chuỗi giá trị khép kín, góp phần giảm phát thải và nâng cao hiệu quả bền vững cho toàn ngành”, vị đại diện AgriS chia sẻ.

ESG như thước đo để tự soi và mở rộng thị trường

Đánh giá về ý nghĩa của Vietnam ESG Awards và Diễn đàn ESG Việt Nam, bà Võ Hoàng Nga cho rằng giải thưởng không chỉ mang tính ghi nhận, mà còn là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp tự đánh giá lại nội lực và chiến lược phát triển của mình.

Theo bà Nga, kết quả đánh giá từ bên thứ ba giúp doanh nghiệp nhìn rõ mình đang ở đâu, xác định những điểm mạnh cần phát huy và những khoảng trống cần bổ sung trong chiến lược phát triển bền vững. Đây cũng là cơ hội để so sánh với các đơn vị cùng ngành, từ đó điều chỉnh lộ trình phù hợp hơn.

Bên cạnh tác động nội bộ, việc được vinh danh ESG cũng mở ra nhiều cơ hội trên thị trường quốc tế. Theo đại diện doanh nghiệp, phát triển bền vững đang trở thành tiêu chí sàng lọc ngày càng phổ biến trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chứng nhận ESG vì vậy không chỉ nâng cao uy tín, mà còn giúp doanh nghiệp gia tăng khả năng tiếp cận thị trường và thu hút thêm các nhà đầu tư lớn mới.

Chuẩn bị cho giai đoạn ESG tiếp theo

Hướng tới năm 2026, bà Võ Hoàng Nga cho biết doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, tập trung vào ba trụ cột chính.

Thứ nhất, Công nghệ Nông nghiệp (Agtech): doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nông nghiệp cao kết hợp AI để dự báo năng suất cây trồng, đánh giá nhu cầu đất và cây, qua đó chủ động trong bón phân và chăm sóc, giúp tối ưu hiệu quả sản xuất và giảm tác động môi trường.

Thứ hai, Công nghệ Tài chính (Fintech) trong Nông nghiệp: doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng nông dân thông qua các chính sách hỗ trợ tài chính, tạo điều kiện để nông dân có nguồn lực chuyển đổi từ mô hình sản xuất truyền thống sang sản xuất xanh, bền vững hơn.

Thứ ba, Công nghệ Thực phẩm (Foodtech): doanh nghiệp phát triển các chương trình nghiên cứu và đổi mới sản phẩm theo hướng tự nhiên, an toàn, giàu giá trị dinh dưỡng, góp phần cung cấp các sản phẩm bền vững cho cộng đồng và phù hợp với định hướng phát triển xanh của Chính phủ.

AgriS nhận vinh danh Top 10 Doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật tại Vietnam ESG Awards 2025 do Báo Dân trí tổ chức. (Ảnh: BTC)

Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững” quy tụ nhiều doanh nghiệp, tổ chức tiên phong trong thực thi ESG. Trong khuôn khổ sự kiện, Vietnam ESG Awards 2025 tiếp tục là điểm nhấn ghi nhận những mô hình, sáng kiến tiêu biểu trong phát triển bền vững tại Việt Nam.

Tại sự kiện Vietnam ESG Awards 2025, AgriS đã được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật. Đây là hạng mục ghi nhận các doanh nghiệp có chiến lược ESG bài bản, triển khai đồng bộ trên cả ba trụ cột môi trường, xã hội và quản trị, đồng thời tạo ra tác động tích cực, bền vững trong thực tiễn hoạt động sản xuất - kinh doanh và chuỗi giá trị ngành.