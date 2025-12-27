Lịch bắn pháo hoa mừng năm mới 2026 của các tỉnh thành trên cả nước

Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã công bố kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới 2026.

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026 tại 5 điểm với 6 trận địa, gồm: Trụ sở báo Hà Nội mới và trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm); đảo Dừa thuộc Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng); khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm); vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ); hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Trận địa pháo hoa đón Tết Nguyên đán bên Hồ Gươm (Ảnh: Thành Đông).

6 trận địa sẽ có 4.000 quả pháo tầm cao, 360 giàn pháo hoa tầm thấp. Hà Nội cho biết, tổng kinh phí bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026 hơn 11,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, chương trình chào năm mới 2026 (Countdown 2026) sẽ diễn ra lúc 19-24h ngày 31/12 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

TPHCM tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2026 từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026.

Trong đó, 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao được tổ chức tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh) với 1.260 quả pháo hoa nổ tầm cao, 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật; khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu) bắn 500 quả pháo hoa nổ tầm cao và 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp tại mỗi điểm.

TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới 2026 tại 6 điểm (Ảnh: Bảo Quyên).

3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp được tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè).

Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tại khu vực Nhà hát thành phố và Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông vào lúc 0h ngày 1/1/2026. Các màn pháo hoa được thực hiện ngay sau chương trình nghệ thuật chào năm mới, tạo điểm nhấn ấn tượng, khép lại năm cũ và mở ra năm mới với nhiều kỳ vọng.

Vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thành phố Hải Phòng tiếp tục tổ chức bắn pháo hoa đồng thời tại hai địa điểm trên.

Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 vào tối 31/12/2025 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, trong đó có màn bắn pháo hoa tầm cao.

Chương trình có quy mô khoảng 50.000 người tham dự, thời lượng 180 phút. Nội dung gồm chuỗi tiết mục nghệ thuật đa dạng như ca múa nhạc, xiếc, sân khấu hóa, nhạc điện tử kết hợp công nghệ trình chiếu, âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Quảng Ninh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao (Ảnh: QMG).

Lạng Sơn bắn pháo hoa nghệ thuật trong chương trình “Chào năm mới Tết Dương lịch 2026” (Countdown to New Year), diễn ra từ 22h ngày 31/12/2025 đến 0h15 ngày 1/1/2026 tại sân khấu đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri.

Nội dung gồm các tiết mục nghệ thuật chào mừng, chương trình biểu diễn chào đón năm mới, màn hình LED đếm ngược thời khắc giao thừa.

Thanh Hóa tổ chức chương trình “Chào năm mới - 2026” từ 22h30 ngày 31/12/2025 với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật, hoạt náo và màn đếm ngược trước khi bắn pháo hoa tầm thấp trong thời khắc bắt đầu năm mới.

Dự kiến màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, 0-0h15 ngày 1/1/2026 tại Quảng trường Lam Sơn.

Nghệ An tổ chức bắn pháo hoa trong khuôn khổ Chương trình nghệ thuật countdown "Nghệ An chào 2026 - Hào khí Sông Lam", diễn ra tại quảng trường Ánh sáng - VinWonders Cửa Hội (phường Cửa Lò).

Trước thời điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật quy mô lớn tái hiện bức tranh văn hóa Nghệ An giàu bản sắc, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đương đại: chuỗi tiết mục hát múa, trình diễn dân gian, nhạc trẻ, EDM, rap…

Khánh Hòa sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang) trong lễ hội Chào năm mới 2026.

Cũng trong đêm cuối cùng của năm 2025, tại Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải) diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật Khánh Hòa chào năm mới 2026, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh thực hiện.

Lâm Đồng dự kiến chương trình bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026 tại 3 địa điểm: Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt; khu vực Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết); khu vực Tây Lâm Đồng (Gia Nghĩa cũ).

Chương trình “Countdown - Chào năm mới 2026” của tỉnh này diễn ra tối 31/12/2025 với nhiều nội dung đặc sắc như biểu diễn nghệ thuật tổng hợp (nhạc trẻ, dân gian đương đại, DJ), trình diễn ánh sáng, màn hình LED 3D, pháo hoa nghệ thuật...

Tây Ninh tổ chức kết hợp pháo hoa tầm cao và tầm thấp, thời lượng 10-15 phút, diễn ra trong khung thời gian từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026 tại Khu đô thị Eco Retreat, xã Bến Lức. Số lượng pháo hoa thực hiện theo đề xuất và kinh phí của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB. Đơn vị cung cấp, tư vấn và tổ chức bắn pháo hoa là Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng).

Đồng Nai tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm cao ở cầu Hóa An, với chương trình nghệ thuật đặc sắc tại đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai). Chương trình nghệ thuật chào năm mới ở địa phương này sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng.