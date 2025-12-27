Sự phát triển nhanh chóng của các công cụ AI tạo nhạc đang làm thay đổi cách con người tiếp cận hoạt động sáng tác. Thông qua việc nhập các mô tả như thể loại, tâm trạng, nhịp độ hoặc nội dung ca từ, hệ thống AI có thể tự động tạo giai điệu, phối khí và thậm chí cả giọng hát trong thời gian ngắn.

Nhờ tính tiện lợi và dễ sử dụng, các bài hát do AI tạo ra nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều sản phẩm đạt lượng tương tác lớn, cho thấy AI có thể hỗ trợ hiệu quả trong việc thử nghiệm ý tưởng, sáng tạo nội dung nhanh hoặc phục vụ mục đích giải trí.

Sáng tác bài hát bằng AI trong 3 phút chỉ với vài thao tác đơn giản (Video: Hải Yến).

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn. Vấn đề bản quyền là thách thức lớn khi AI được huấn luyện từ kho dữ liệu âm nhạc khổng lồ, trong đó có thể bao gồm tác phẩm có bản quyền.

Bên cạnh đó, việc phụ thuộc quá nhiều vào AI có nguy cơ làm giảm vai trò của sáng tạo cá nhân và khiến âm nhạc trở nên thiếu sáng tạo.

Trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến, việc sử dụng công nghệ này cần đi kèm nhận thức rõ ràng về giới hạn và trách nhiệm.