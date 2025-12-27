TPHCM cần kết nối khu thương mại tự do với trung tâm tài chính quốc tế

Sáng 27/12, tại hội nghị tổng kết HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhìn nhận HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đã thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy vì nhân dân để thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, ngay sau sáp nhập, HĐND TPHCM đã tích cực triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, lựa chọn cách làm phù hợp với đặc thù của cơ quan dân cử.

Bên cạnh đó, HĐND TPHCM chủ động, tích cực đồng hành cùng UBND thành phố trong quá trình xây dựng, trình Quốc hội và triển khai Nghị quyết số 260 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; phối hợp chặt chẽ với UBND TPHCM trong việc rà soát, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, bất cập phát sinh tại các xã, phường, đặc khu khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao và biểu dương các kết quả đạt được của HĐND TPHCM trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, trong bối cảnh TPHCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và mang tầm vóc của một siêu đô thị đặc biệt, vai trò của HĐND TPHCM là rất quan trọng và cần được phát huy hơn nữa.

TPHCM trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích vì sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo đó, HĐND TPHCM có trách nhiệm chuyển hóa các cơ chế thành những nghị quyết cụ thể, khả thi, tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn. Trong đó có các cơ chế, chính sách liên quan đến khu thương mại tự do; xem xét, quyết định các nội dung về quy hoạch không gian, sử dụng đất đai, đầu tư hạ tầng, cơ chế tài chính - ngân sách, chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược đối với khu thương mại tự do, bảo đảm vừa tạo môi trường thông thoáng, cạnh tranh quốc tế, vừa tuân thủ nguyên tắc quản lý Nhà nước, bảo đảm an ninh kinh tế, tài chính và trật tự xã hội.

Đồng thời, thành phố cần chú trọng bảo đảm sự gắn kết giữa khu thương mại tự do với trung tâm tài chính quốc tế và các khu chức năng khác, tạo lợi thế cạnh tranh tổng hợp cho TPHCM trên bản đồ khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ mới và chưa có tiền lệ, HĐND TPHCM đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, kịp thời xem xét, quyết định nhiều chủ trương, chính sách lớn, tạo nền tảng cho sự ổn định và phát triển.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Bí thư Thành ủy ghi nhận nỗ lực của Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND trong việc chủ động ban hành các nghị quyết hoàn thiện thể chế sau sáp nhập, cũng như tăng cường hoạt động giám sát đối với những lĩnh vực được cử tri và nhân dân quan tâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy cho rằng, HĐND thành phố cần tiếp tục thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ đại biểu, chủ động đi đầu trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của Quốc hội.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, những kết quả của HĐND TPHCM khóa X là nền tảng quan trọng để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng quản trị, hiệu lực thể chế và sự đồng thuận xã hội.