Khai mạc lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 21

Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 21 đã khai mạc tối 26/12 tại vườn tượng An Hội (phường Hội An, Đà Nẵng), mang đến chuỗi hoạt động văn hóa quốc tế phong phú, phục vụ người dân và du khách trong dịp Giáng sinh 2025 và chào đón năm mới 2026.

Sự kiện năm nay do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng tổ chức.

Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 21 được khai mạc tối 26/12 (Ảnh: Ngô Linh).

Điểm đặc biệt của lễ hội năm nay là sự kiện diễn ra trong bối cảnh đô thị cổ Hội An đã trở thành một phần của thành phố Đà Nẵng, mở ra những cơ hội hợp tác văn hóa sâu rộng hơn với các đối tác Nhật Bản.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: "Năm nay, sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 21 diễn ra trong một không gian mới, khi đô thị cổ Hội An chính thức trở thành một phần của thành phố Đà Nẵng, mở ra những cơ hội mới cho công tác giao lưu văn hóa, nghệ thuật, phát triển du lịch".

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng khẳng định đây là cơ hội vàng để thúc đẩy hợp tác và phát triển kinh tế giữa Đà Nẵng nói chung, Hội An nói riêng với các đối tác, địa phương của Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới.

Tái hiện rước kiệu truyền thống Nhật Bản (Ảnh: Ngô Linh).

Sự kiện không chỉ góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa hai nước đến bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn quảng bá hình ảnh Đà Nẵng - Hội An như một điểm đến văn hóa, lịch sử và du lịch sống động, giàu bản sắc.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, du khách sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động đặc sắc do các nghệ sĩ hai nước trình diễn, gồm: Triển lãm búp bê truyền thống Nhật Bản, rước kiệu truyền thống Sakai, tái hiện đám rước Công Nữ Ngọc Hoa - Araki Sotaro, biểu diễn trống truyền thống Nhật Bản, giao lưu nghệ thuật đường phố, trình diễn thư pháp và trà đạo Nhật Bản.

Bên cạnh đó, các chương trình thường xuyên như giao lưu nghệ thuật Bonsai Việt - Nhật, tham quan Dấu xưa Nhật Bản, trưng bày ảnh giao lưu văn hóa, trải nghiệm Gốm sứ Hizen - Hoa văn kể chuyện, cùng các gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian và quà tặng miễn phí sẽ tạo nên một không khí lễ hội sôi động và hấp dẫn.

Nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút người dân, du khách (Ảnh: Ngô Linh).

Khởi xướng từ năm 2003, sự kiện đã trải qua 20 kỳ tổ chức thành công, trở thành hoạt động thường niên tiêu biểu, gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Lễ hội lần thứ 21 tiếp tục khẳng định nỗ lực hợp tác giữa Hội An, Đà Nẵng và Nhật Bản, góp phần quảng bá văn hóa và thúc đẩy du lịch; đồng thời lan tỏa hình ảnh một Hội An thân thiện, sáng tạo, luôn chào đón bạn bè năm châu, hướng tới phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập.