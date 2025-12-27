Một tòa nhà ở Mykolaiv, Ukraine bị hư hại nặng nề sau vụ tập kích của Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tuyên bố tổn thất của Nga vượt quá 1,2 triệu người

Kyiv Independent đưa tin, theo báo cáo ngày 26/12 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga đã mất khoảng 1.202.070 binh sĩ kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2/2022. Con số này bao gồm 840 thương vong mà lực lượng Moscow phải gánh chịu trong 24 giờ qua.

Theo báo cáo, Nga cũng thiệt hại 11.459 xe tăng, 23.804 xe bọc thép chiến đấu, 71.454 phương tiện cơ giới và bồn nhiên liệu, 35.509 khẩu pháo, 1.579 tổ hợp pháo phản lực đa nòng, 1.264 hệ thống phòng không, 434 máy bay, 347 trực thăng, 95.334 UAV, 4.107 tên lửa hành trình, 28 tàu chiến và 2 tàu ngầm.

Tình hình của Nga ở Kupyansk xấu đi nghiêm trọng

Kênh Military Summary đưa tin, có lẽ chỉ còn vài ngày nữa là lực lượng Kiev ở Huliaipole hoàn toàn thất thủ và một đầu cầu được lực lượng Moscow thiết lập ở bên kia sông Gaichur. Khi điều này xảy ra, rất có thể Nga sẽ leo thang và đưa ra các yêu cầu cứng rắn hơn đáng kể trong bất kỳ giải pháp hòa bình nào cho cuộc xung đột.

Tại Huliaipole, quân đội Nga (RFAF) đã đạt được bước đột phá tác chiến vào trung tâm thành phố, dẫn đến việc mở rộng đáng kể vùng kiểm soát. Xuất hiện hình ảnh xác nhận việc họ chiếm giữ một sở chỉ huy của quân đội Ukraine (AFU) và liên tiếp cắm cờ để đánh dấu thắng lợi về lãnh thổ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 26/12. Lực lượng Moscow dồn dập tấn công trên cả 2 cánh đông và tây, đạt nhiều kết quả tích cực (Ảnh: Military Summary).

Ngược lại, tình hình chiến thuật ở Kupyansk đang xấu đi nghiêm trọng, gây bất lợi cho lực lượng Moscow. Có thông tin cho biết quân đội Nga đang rút khỏi Kupyansk để tập hợp lại. Điều này cho thấy kế hoạch của Bộ chỉ huy Moscow đối với mặt trận Kharkov sẽ được sửa đổi mạnh mẽ.

Các nguồn tin ủng hộ Moscow hiện cũng xác nhận lực lượng Kiev giành được những thắng lợi đáng kể về lãnh thổ, với hình ảnh định vị địa lý xác minh sự thành công của AFU trong trung tâm thành phố.

Kênh Rybar cho biết, tình hình vẫn căng thẳng ở phía bắc Kupyansk, nơi các nhóm xung kích Nga đang cố gắng đẩy lùi cuộc phản công của lực lượng Kiev vượt trội.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 26/12. Kiev phản công ác liệt, giành lại phần lớn thành phố. Moscow mở rộng khu vực kiểm soát ở những nơi khác trong khi vẫn bám trụ ở trung tâm (Ảnh: Rybar).

Ukraine bắt đầu rút khỏi thành phố Huliaipole

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã chiếm được trung tâm Huliaipole, và lực lượng Kiev bắt đầu rút khỏi thành phố.

Cụ thể, trật tự của AFU rơi vào hỗn loạn. Tập đoàn quân số 5 RFAF đạt được mục tiêu then chốt trong trận chiến Huliaipole: loại bỏ khu vực phòng thủ trung tâm của đối phương trong khu chung cư dọc theo đường Tarasa Shevchenko và Spartakovskaya.

Lực lượng Kiev đã rút lui về vùng ngoại ô phía tây, có lẽ họ sắp từ bỏ thành phố. Tuy nhiên, khu vực trung tâm vẫn nằm trong vùng xám, vì vậy không thể loại trừ sự hiện diện của các nhóm bộ binh nhỏ của AFU.

Một sự việc độc đáo được binh sĩ Nga ghi lại trên video đáng được nhắc đến đặc biệt. Một trong các đơn vị bộ binh cơ giới của Ukraine đã tháo chạy, bỏ lại sở chỉ huy, cùng với toàn bộ trang thiết bị, điện thoại cá nhân, tài liệu, thiết bị lưu trữ dữ liệu và thậm chí cả vũ khí.

Lực lượng Moscow đã lâu không thu được chiến lợi phẩm quý giá như vậy. Xét theo vị trí của sở chỉ huy này, có thể rút ra kết luận sau: AFU bị bất ngờ trước sự cơ động nhanh chóng của lính xung kích Nga, sau khi vượt qua sông Gaichur và tấn công các quận trung tâm thành phố. Binh sĩ Ukraine đơn giản là đã bỏ lại sở chỉ huy vì sợ bị bắt.

Tuy nhiên, tình huống "vô tiền khoáng hậu", bỏ lại toàn bộ sở chỉ huy, cùng với tất cả trang thiết bị bên trong cho lực lượng Moscow có thể mang ý nghĩa thú vị hơn nhiều so với việc "đối phương đã bỏ chạy". Để hiểu rõ hơn về điều này, nên tham khảo các nguồn tài liệu của Ukraine.

"Lữ đoàn 102 AFU không nắm được tình hình ở các tiểu đoàn lân cận, cho rằng đối phương (Nga) đang bị chặn đứng ở đó, trong khi thực tế đơn vị bạn đã rút khỏi khu vực", kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đưa tin hôm 19/12.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 26/12. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, bắt đầu xâm nhập vào trung tâm thành phố. Lực lượng Kiev được cho là bắt đầu tháo chạy (Ảnh: Readovka).

Tại Huliaipole, quân đội Nga tiếp tục đột phá và đang tiến gần đến việc chiếm giữ hoàn toàn thành phố, kênh AMK Mapping đưa tin.

Ở phía nam, quân đội Ukraine tiếp tục rút lui từng bước khỏi các công sự do nguy cơ bị bao vây, cho phép RFAF củng cố thêm vị trí. Binh sĩ Nga cũng tăng cường vị trí trong các khu rừng trồng gần đó.

Về phía bắc, RFAF chiếm thêm vị trí trong các khu dân cư thấp tầng trên đường Nova và Petrovskoho. Họ cũng tiếp tục giải tỏa trung tâm thành phố và chiếm được những tòa nhà chung cư 3 tầng còn lại ở đó.

Về phía tây bắc, lực lượng Moscow bỏ qua phần còn lại của trung tâm thành phố từ phía bắc và cố thủ dọc theo phần phía đông đường Travnya số 1 và các khu vực xung quanh. Họ cũng tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở phía tây bắc và chọc thủng vị trí của Ukraine trên đường Ally Onoshko về phía rìa phía tây của thành phố. Có 4,96km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía đông Zaporizhia ngày 26/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được, thọc sâu vào trung tâm và phía nam Huliaipole, buộc Kiev phải rút lui theo mũi tên vàng (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh Rybar xác nhận, RFAF đạt thành công ở cánh đông Zaporizhia. Cụm tác chiến Vostok tiếp tục cuộc đột kích. Trọng tâm chính, tất nhiên, là Huliaipole, nơi gần đây đã ghi lại một số đoạn phim rất quan trọng.

Lực lượng Moscow chiếm được sở chỉ huy của Lữ đoàn 102 AFU: Binh sĩ Ukraine rút lui quá nhanh, thậm chí còn không kịp tắt một số thiết bị văn phòng, và lính xung kích Nga thu giữ toàn bộ tài liệu giấy tờ và thiết bị điện tử. Hơn nữa, sự kiện này rất có thể đã xảy ra khoảng một tuần trước.

Hôm 25/12, đoạn phim xuất hiện trên mạng cho thấy một lá cờ Nga được kéo lên trên tượng đài Nestor Makhno, một danh nhân người Huliaipole. Rõ ràng là một phần đáng kể của thành phố đã nằm chắc trong tay các đơn vị Moscow.

Và trong đoạn video nói trên từ sở chỉ huy, hầu như không nghe thấy tiếng giao tranh nào. Không nên vội vàng kết luận, tuy nhiên tất cả những điều này cho thấy chắc chắn có thể sẽ có tin tốt cho Nga từ khu vực này.

Kênh Suriyakmaps cho biết, trong 5 ngày qua, quân đội Nga tiếp tục chiếm giữ tuyến phòng thủ chính của Ukraine ở phía đông nam Lukyanivske về phía Pavlivka.

Ngoài ra, tình hình xung quanh Stepnohirsk đã được làm rõ: Lực lượng Moscow hoàn toàn kiểm soát các tòa nhà cao tầng trong khi quân đội Ukraine vẫn cố thủ trong một số hầm ngầm ở phía đông bắc khu vực. Hơn nữa, đặc nhiệm Nga mở rộng đáng kể các hoạt động về phía bắc Stepnohirsk và Prymorske.

Tại Orekhov, trong 4 ngày qua, RFAF nối lại các hoạt động xung quanh Nesteryanka, cho phép đảm bảo hoàn toàn khu vực và tiến vào những ngôi nhà đầu tiên của Novoandriivka.

Trong khi đó, ở Huliaipole, trong 5 ngày qua, lực lượng Moscow tiếp tục củng cố đầu cầu phía tây sông Gaichur và kiểm soát phần lớn khu vực Kosivtseve, đồng thời tiến đến tuyến đường sắt phía nam Ternuvate.

Ngoài ra, trong 4 ngày qua, lực lượng Nga đã chiếm được 90% thành phố Huliaipole sau khi đánh bật đối phương khỏi các tòa nhà cao tầng, khu trung tâm và các tuyến phố chính, chuyển giao cuộc chiến sang khu vực nông nghiệp và các kho hàng ở ngoại ô phía tây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 26/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev có dấu hiệu rút lui ở Huliaipole (Ảnh: Rybar).

Ukraine đạt kết quả đáng kể ở Dobropillya

Về phía Dobropillya (Donetsk), cả lực lượng hai bên đều tiến công trong 10 ngày qua, với lực lượng Kiev đạt được những bước tiến đáng kể trong một loạt các cuộc phản công phối hợp, kênh AMK Mapping cho hay.

Ở phía bắc Pokrovsk, AFU phát động một cuộc đột kích bằng cơ giới về phía ngoại ô tây bắc. Họ giành lại được hai khu trang trại nuôi lợn và một loạt các vị trí trên sườn đồi, tuy nhiên cuộc tấn công vào ngoại ô thành phố, có sự tham gia của xe tăng Abrams thuộc Trung đoàn xung kích độc lập 425 "Skala", cuối cùng đã bị RFAF đẩy lùi.

Tại Rodinske, lực lượng Kiev tiếp tục hoạt động trong trung tâm. Họ tiến về phía đông từ các cứ điểm mạnh và xâm nhập vào các con phố phía đông nam, đánh bọc sườn các vị trí của đối phương ở khu đô thị lõi. Họ giải tỏa một phần khu dân cư thấp tầng ở đó và cố thủ ở phía tây của khu dân cư cao tầng phía đông nam, nơi đang bị quân đội Nga tập kích bằng bom lượn FAB. Họ cũng cố thủ trong một số tòa nhà 3 tầng ở phía tây Rodinske.

Phía đông bắc Rodinske, AFU đạt được những tiến bộ đáng kể trong 10 ngày qua. Họ giành lại phần phía nam của Suhketske và đột phá đến mỏ Krasnolymanskaya, thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với cứ điểm quan trọng này. Tiếp nối đà tiến, họ tiến xa hơn về phía đông đến một trong những giếng thông gió của mỏ, chiếm giữ nó và các khu vực xung quanh.

Sau đó, lực lượng Moscowa đã tiến hành một cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn gồm khoảng 40 xe hạng nặng và hạng nhẹ các loại vào giếng thông gió, nhưng đã bị đẩy lùi với tổn thất nặng nề.

Tại Mirnograd, RFAF tiếp tục hoàn tất các hoạt động giải tỏa mặt bằng ở các khu vực trung tâm và phía bắc thành phố. Họ hoàn thành việc chiếm giữ trung tâm và bảo đảm an ninh cho các khu dân cư còn lại ở phía tây. Họ cũng tiếp tục kiểm soát các tuyến phố phía bắc, củng cố vị trí ở các tuyến phố dân cư thấp tầng phía nam và đông nam nghĩa trang.

Như vậy, trong 10 ngày qua, có 10,84km² nghiêng về phía Ukraine, ngược lại, Nga chỉ giành được 0,79km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillya ngày 26/12. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt, chia cắt các đội hình của lực lượng Moscow (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh Suriyakmaps đưa tin, trong tuần qua, AFU đã giành lại hoàn toàn khu vực Sukhetske và phần lớn Zatyshok cũng như các vị trí phía nam, cho phép họ tiến vào mỏ than Krasnolimanskaya. Hơn nữa, lực lượng Kiev tăng cường các hoạt động bên trong Rodisnke trong 2 tuần qua và đang cố gắng củng cố vị trí ở đó. Tình hình tương tự cũng xảy ra ở Nove Shakhove.

Ngược lại, lực lượng Moscow đang phát triển lên phía bắc Shakhove, tiến gần đến Toretske.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Shakhovskoy và Mirnograd ngày 26/12. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt. Ngược lại, Moscow chỉ đạt một số thắng lợi nhỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Nga mở rộng kiểm soát ở Seversk

Mặc dù gặp nhiều khó khăn đáng kể gần Kupyansk, vẫn có những khu vực mà tình hình của Nga đang diễn biến thuận lợi hơn nhiều. Một trong số đó là khu vực phía tây Seversk, kênh Military Chronicles nhận định.

Tại đây, quân đội Nga liên tục mở rộng vùng kiểm soát, dần dần tạo thêm áp lực lên điểm phòng thủ Ukraine ở đông nam Liman. Động thái này tạo ra áp lực thứ hai lên Sloviansk, vốn luôn là kịch bản bất lợi nhất đối với lực lượng Kiev.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 26/12. Sau khi kiểm soát hoàn toàn thành phố, lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát về phía tây (Ảnh: KalibratedMaps).

Còn quá sớm để nói về tốc độ và thời điểm. Địa hình, cường độ các hoạt động chiến đấu và phản ứng của quân đội Ukraine sẽ đóng vai trò quyết định. Nhưng chính việc mở rộng kiểm soát ở khu vực cụ thể này là rất quan trọng về mặt lý thuyết: nó tạo ra tiền đề để nắn thẳng chiến tuyến trước khi RFAF tiến đến 2 thành phố trọng điểm ở Donbass.

Nếu đà này tiếp tục và không bị gián đoạn bởi việc tái triển khai đáng kể lực lượng dự bị của Ukraine, giai đoạn hoạt động tích cực theo hướng này có thể bắt đầu sớm hơn nhiều người dự đoán. Và khi đó, áp lực lên cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk sẽ không còn là áp lực đơn phương nữa, điều này sẽ làm phức tạp đáng kể cả việc lập kế hoạch và duy trì vị trí đối với phía Ukraine.

Tại mặt trận Seversk, trong 6 ngày qua, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía tây Sviato-Pokrovske, kiểm soát các chiến hào đầu tiên phía bắc Riznykivka và tiến vào những ngôi nhà đầu tiên của khu vực này.