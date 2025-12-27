Thái Lan, Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit (Ảnh: Khmer Times).

Theo báo Khmer Times, Campuchia và Thái Lan đã ban hành Tuyên bố chung của Cuộc họp đặc biệt lần thứ 3 Ủy ban Biên giới Chung (GBC) được tổ chức ngày 27/12.

Cuộc họp được tổ chức tại cửa khẩu quốc tế Prum - Ban Pak Kard, nối tỉnh Pailin của Campuchia với tỉnh Chanthaburi của Thái Lan, và do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha cùng Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit chủ trì.

Hai bên đã đạt thỏa thuận toàn diện nhằm ngay lập tức hạ nhiệt căng thẳng dọc theo đường biên giới chung, tái khẳng định cam kết đối với hòa bình, đối thoại và ổn định khu vực.

Trọng tâm của thỏa thuận là lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, có hiệu lực từ 12h trưa ngày 27/12. Lệnh ngừng bắn áp dụng đối với tất cả các loại vũ khí và nghiêm cấm rõ ràng mọi hành động tấn công nhằm vào dân thường, các mục tiêu và cơ sở hạ tầng dân sự, cũng như các mục tiêu quân sự, tại mọi khu vực dọc theo biên giới.

Hai bên nhất trí tránh mọi hành vi nổ súng không khiêu khích, tiến quân hoặc di chuyển lực lượng về phía các vị trí của bên kia, đồng thời nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn “không được vi phạm trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Ngoài ra, Campuchia và Thái Lan cam kết duy trì việc triển khai quân hiện tại, không tiến hành tuần tra hay di chuyển lực lượng về phía vị trí của nhau.

Tuyên bố chung cũng nêu rõ rằng các thỏa thuận này không làm phương hại đến công tác phân định biên giới và đường biên giới quốc tế. Hai nước nhất trí chuyển các vấn đề liên quan đến biên giới cho Ủy ban Phân giới Chung (JBC) và nối lại sớm nhất có thể các hoạt động khảo sát và phân giới, phù hợp với các thỏa thuận hiện có.

Trong Tuyên bố chung, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trong bầu không khí tin cậy, chân thành, thiện chí và tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á. Tuyên bố nêu rõ cuộc họp nhằm mở đường cho một chương mới về hòa bình và hợp tác giữa Campuchia và Thái Lan.

Hai bên cũng nhắc lại Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN được đưa ra tại Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tổ chức tại Kuala Lumpur ngày 22/12, trong đó kêu gọi kiềm chế và đối thoại trước tình hình đang diễn ra giữa 2 nước.

Tái khẳng định các nguyên tắc cơ bản, Campuchia và Thái Lan nhấn mạnh cam kết vững chắc trong việc kiềm chế không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, tôn trọng luật pháp quốc tế và các đường biên giới được quốc tế công nhận, đồng thời tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, vì lợi ích của hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Để bảo đảm việc thực thi hiệu quả, Campuchia và Thái Lan đã nhất trí tăng cường vai trò của Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT), phối hợp với Chủ tịch ASEAN, nhằm xác minh và giám sát việc tuân thủ tất cả các biện pháp được nêu trong Tuyên bố chung.

Ở cấp độ triển khai, 2 bên sẽ sử dụng các đơn vị điều phối biên giới hiện có để quản lý tình hình trên thực địa, xử lý kịp thời các sự cố và ngăn ngừa những tính toán sai lầm, dưới sự quan sát của AOT.

Đồng thời, các kênh liên lạc thường xuyên và trực tiếp giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng/Lãnh đạo lực lượng quốc phòng của 2 nước sẽ được duy trì, với cơ chế tổ chức các cuộc họp cấp cao khi cần thiết nhằm giải quyết các vấn đề khẩn cấp.