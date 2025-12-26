iPhone 16 tăng giá tiền triệu tại Việt Nam

Mức giá này đã tăng 2 triệu đồng so với giai đoạn trước khi iPhone 17 ra mắt. Trên thực tế, iPhone 16 không phải là mẫu iPhone duy nhất được điều chỉnh tăng giá trong thời gian qua.

Giá bán của hàng loạt iPhone đời cũ như iPhone 14, iPhone 15 cũng tăng vài trăm nghìn đồng cho đến cả triệu đồng.

Giá iPhone 16 tăng 2 triệu đồng so với giai đoạn trước khi iPhone 17 ra mắt (Ảnh: Medium).

Theo chia sẻ từ các đại lý, nguyên nhân chính khiến giá bán của hàng loạt mẫu iPhone đời cũ tăng cao đến từ việc các nhà phân phối tăng giá nhập hàng. Bên cạnh đó, chính sách giá của hãng cũng có sự thay đổi.

Theo báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, iPhone 16 là điện thoại thông minh bán chạy nhất trong giai đoạn quý III/2025 với 4% thị phần di động toàn cầu.

Đây cũng là quý thứ ba liên tiếp "con cưng" của Apple dẫn đầu thị trường, cho thấy sức tiêu thụ ổn định của sản phẩm. Doanh số iPhone 16 tăng trưởng mạnh tại Ấn Độ nhờ các chương trình khuyến mãi. Trong khi đó, thị trường Nhật Bản cũng ưa chuộng dòng sản phẩm này bất chấp iPhone 17 đã ra mắt.

Tại thị trường Việt Nam, xu hướng chọn mua iPhone có phần khác biệt hơn so với nhiều khu vực khác. Người dùng Việt có thói quen lựa chọn iPhone mới phiên bản Pro Max cao cấp nhất.

Doanh số của iPhone 16 vẫn duy trì ổn định sau khi iPhone 17 ra mắt (Ảnh: Thế Anh).

Do đó, những chiếc iPhone Pro Max vẫn luôn dẫn đầu trong danh sách bán chạy. Dù vậy, iPhone 16 cũng duy trì được vị thế nhất định khi mẫu máy này luôn chiếm một phần tỷ trọng đáng kể trong doanh thu hàng tháng tại các hệ thống bán lẻ.

Xét trong phân khúc giá hiện tại, iPhone 16 cạnh tranh với một số đối thủ như Samsung Galaxy S25, Xiaomi 15T Pro, OPPO Find X9 hay vivo X300.

iPhone 16 nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, hiệu suất mạnh cùng trải nghiệm camera ổn định. Tuy vậy, sản phẩm vẫn có một số hạn chế như màn hình 60Hz, thời lượng pin trung bình và thiếu trang bị ống kính telephoto.