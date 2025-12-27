Hoạt động của HĐND TPHCM đổi mới toàn diện với một ứng dụng

Tại hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TPHCM chính thức ra mắt nền tảng “Ứng dụng HĐND số TPHCM” cùng Cổng thông tin điện tử HĐND thành phố. Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hoạt động của cơ quan dân cử, phù hợp yêu cầu chuyển đổi số và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Thường trực HĐND TPHCM, nền tảng được xây dựng trên tinh thần “nhanh - đúng - đủ - thống nhất”.

Toàn bộ dữ liệu, tài liệu và tiến độ xử lý được cập nhật kịp thời, có nguồn gốc rõ ràng, sử dụng chung chuẩn dữ liệu giữa các cấp, tạo nền tảng cho liên thông và kế thừa lâu dài.

Các đại biểu bấm nút ra mắt “Ứng dụng HĐND số TPHCM” (Ảnh: Q.Huy).

Cách tiếp cận này nhằm khắc phục tình trạng phân tán thông tin, giảm độ trễ trong xử lý công việc và hạn chế sai lệch dữ liệu, thông tin giữa các kênh.

Một trong những điểm nổi bật là việc số hóa toàn bộ tài liệu kỳ họp. Thay vì phụ thuộc vào hồ sơ giấy, đại biểu có thể tiếp cận tài liệu điện tử mọi lúc, mọi nơi, thuận tiện cho việc nghiên cứu, đối chiếu và chuẩn bị ý kiến.

Theo đánh giá của HĐND TPHCM, việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ giúp giảm giấy tờ hành chính, mà còn góp phần nâng cao chất lượng thảo luận, biểu quyết và tính chặt chẽ của các quyết định liên quan đến những vấn đề quan trọng của TPHCM.

Nền tảng cũng tích hợp đầy đủ các chức năng phục vụ tổ chức kỳ họp như đăng ký tham dự, đăng ký phát biểu và biểu quyết điện tử. Các khâu được thực hiện minh bạch, kỷ luật và chuyên nghiệp hơn, hỗ trợ Thường trực HĐND điều hành chặt chẽ, đồng thời giúp đại biểu chủ động trong tham gia nghị trường.

Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua các tờ trình bằng ứng dụng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Chức năng theo dõi kiến nghị cử tri được thiết kế theo hướng quản lý toàn trình, từ tiếp nhận, chuyển xử lý đến trả lời và ban hành văn bản chính thức. Mỗi kiến nghị được xem như một hồ sơ trách nhiệm, cho phép đại biểu giám sát xuyên suốt, bảo đảm ý kiến của cử tri được lắng nghe và xử lý thực chất, không dừng lại ở khâu tổng hợp.

Đối với đơn thư công dân, nền tảng giúp đại biểu theo dõi rõ quy trình, tiến độ và kết quả giải quyết.

Trong hoạt động giám sát, kho dữ liệu được số hóa theo từng đợt giám sát, khảo sát từ năm 2021 đến nay. Cách làm này cho phép so sánh trước - sau, nhận diện vấn đề lặp lại và hỗ trợ đại biểu đề xuất giải pháp có căn cứ, có dữ liệu, nâng tính khả thi của kiến nghị sau giám sát.

Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ của HĐND TPHCM có sự tham dự của lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Điểm nhấn quan trọng của “HĐND số TPHCM” là khả năng liên thông dữ liệu giữa cấp thành phố, cấp cơ sở và Quốc hội. Đại biểu HĐND TPHCM có thể theo dõi hoạt động của HĐND xã, phường, đặc khu; đại biểu cấp cơ sở tiếp cận được nội dung của HĐND thành phố, tạo sự đồng bộ, xuyên suốt trong hệ thống.

Đặc biệt, việc tích hợp với Ứng dụng Quốc hội 2.0 giúp hoạt động của HĐND TPHCM gắn kết chặt chẽ hơn với định hướng chung ở tầm quốc gia.