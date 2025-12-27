Bắt giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Đồng Nai

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Miền Nam, để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an tỉnh Đồng Nai xác định đầu năm 2025, Nguyễn Ngọc Thắng (49 tuổi, quê Đồng Nai) lợi dụng tư cách pháp nhân Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Miền Nam đã gian dối bằng hợp đồng chỉ định thầu lập ngày 31/12/2024 với Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam và lời chứng của công chứng viên không có thật để chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của ông B.Q.T. (36 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Xét thấy hành vi của Nguyễn Ngọc Thắng cấu thành tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Thắng.

Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định.