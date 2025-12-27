Nhiều người thản nhiên thả chó trong công viên, không rọ mõm

Chó thả rông từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân, không chỉ bởi nguy cơ gây tai nạn giao thông mà còn vì những vụ việc chó cắn người đầy rủi ro. Thật khó tin, mới đây tại Hà Nội đã xảy ra một sự việc gây bức xúc dư luận khi nam thanh niên "điều" chó dữ lao vào đám đông. Con vật cắn chặt khiến nạn nhân chỉ biết la hét trong đau đớn, tạo nên cảnh tượng hoảng loạn.

Mặc dù quy định mới có hiệu lực từ giữa tháng 12 là tăng 3 lần tiền phạt nếu thả rông chó, mèo nơi công cộng, song nếu vào trong công viên hồ Thành Công (phường Giảng Võ, TP Hà Nội) không khó bắt gặp những chú chó, không dây xích, không rọ mõm.

Chú chó cỏ (hay chó ta, để phân biệt với các giống chó ngoại - PV) đuổi theo chó Corgi trong công viên hồ Thành Công, chiều 25/12. Hai con vật không rọ mõm, không có người dắt, thoải mái chạy nhảy, đi vệ sinh bừa bãi.

Chú chó duy nhất trong công viên được đeo rọ mõm, có dây xích và có người dắt.

Cách hồ Thành Công gần 6km, công viên Thống Nhất cũng xuất hiện nhiều con chó với đủ giống nội, ngoại chạy nhảy bên cạnh đoàn người tập thể dục. Số ít được xích giữ và dắt từ người chủ.

Hai chú chó Collie lai (bên trái) và Samoyed (bên phải) thoải mái di chuyển trên thảm cỏ, lối đi trong công viên Thống Nhất, dưới sự giám sát của người nuôi nhưng lại không có rọ mõm.

Chú chó Alaska to lớn, dù được cho là khá hiền lành song đã từng xảy ra vụ việc một bé trai 2 tuổi ở TPHCM chơi đùa cùng hai chú chó Alaska trước nhà, bất ngờ chó lao vào cắn cổ bé gây nguy kịch.

Chú chó H'mông cộc đuôi không rọ mõm thoải mái tiếp cận những người đang đi dạo trong công viên. Chủ nhân của chúng thì đứng tụm lại nói chuyện ở một góc xa.

Những con chó nặng cả chục cân thả rông khiến nhiều người đi bộ, tập thể dục không khỏi lo sợ. Tuy nhiên, theo chủ vật nuôi, đây là các giống chó ngoại, hiền lành, ít có khả năng gây hại cho người khác nên không mấy khi đeo rọ mõm khi đưa chó ra nơi công cộng.

"Lại lên báo cho mà xem", một người dắt chó ra công viên Thống Nhất buông lời khi phát hiện phóng viên ghi nhận hình ảnh chó không đeo rọ mõm.

Một chú chó trông khá hung dữ được thả rông, không đeo rọ mõm chạy quanh công viên Thống Nhất cùng dòng người tập thể dục.

Trên đường từ hồ Thành Công đến công viên Thống Nhất, phóng viên bắt gặp chủ nuôi chở chó Pitbull ra đường nhưng không đeo rọ mõm. Đáng chú ý, dư luận vừa xôn xao vì vụ chó dữ tấn công người, hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi lo ngại.