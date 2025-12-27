Xem trực thăng, robot diễn tập tìm kiếm cứu nạn tại Hà Nội

Sáng 27/12, Bộ Công an phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà Technopark Tower và chung cư S2.18 thuộc một khu đô thị ở xã Gia Lâm, Hà Nội.

Tới dự buổi lễ diễn tập có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc diễn tập, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra hơn 1.000 vụ cháy và 1 vụ nổ làm 27 người chết, 18 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 50,2 tỷ đồng.

Theo ông Tuấn, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng trực tiếp tham gia cứu chữa 672 vụ cháy, kịp thời cứu được 138 người và tổ chức hướng dẫn thoát nạn an toàn cho hàng trăm người bị mắc kẹt trong các đám cháy.

Theo ông Tuấn, buổi diễn tập dịp để thực hành các kỹ năng ứng phó, xử lý khi xảy ra cháy, nổ, nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ, ngành, các địa phương lân cận, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của thành phố và quần chúng nhân dân trong công tác ứng phó, xử lý các thảm họa về cháy nổ, tai nạn, sự cố.

Theo ban tổ chức, buổi diễn tập huy động hơn 4.000 người cùng hơn 100 phương tiện của các bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, các tỉnh, thành phố lân cận và quần chúng nhân dân tham gia. Đây là một trong những cuộc diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có quy mô lớn nhất được tổ chức tại thủ đô trong những năm qua.

Đáng chú ý, trong buổi diễn tập, lực lượng chức năng sử dụng cả 2 chiếc trực thăng để thực hành công tác cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân bị mắc kẹt trên tầng cao các tòa nhà.

Cảnh sát cũng huy động nhiều robot tham gia chữa cháy.

Robot tham gia tìm kiếm cứu nạn, phun nước dập lửa ở các tầng hầm.

Một robot chữa cháy có thể phun nước chữa cháy với khoảng cách 18m.