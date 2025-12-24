Giá iPhone 17 Pro Max tiếp tục giảm

Mức giá trên giảm 500.000 đồng so với tháng trước và thấp hơn 700.000 đồng so với giá bán niêm yết. Phiên bản cao cấp nhất với dung lượng 2TB có mức giá 63 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với trước đó.

iPhone 17 Pro Max đang được chào bán với mức giá 37,3 triệu đồng cho phiên bản 256GB (Ảnh: Thế Anh).

Lưu ý, mức giá này hiện được áp dụng cho hai phiên bản màu sắc gồm cam vũ trụ và xanh đen. Trong khi đó, phiên bản màu bạc gần như không giảm giá.

Nguyên nhân được cho là do xu hướng mua sắm iPhone 17 Pro Max của người dùng Việt đã thay đổi. Thời gian đầu, phiên bản màu cam vũ trụ được ưa chuộng nhờ sự mới mẻ, khiến nguồn cung không đủ đáp ứng và gây nên tình trạng khan hàng.

Đến nay, iPhone 17 Pro Max màu bạc lại được chọn mua nhiều hơn. Thậm chí, mức giá của phiên bản này còn bị đẩy lên cao vài triệu đồng tại thị trường "chợ đen" do thiếu nguồn cung.

Theo chia sẻ từ các đại lý, động thái giảm giá trên là chương trình ưu đãi do mỗi hệ thống tự triển khai. Do đó, giá iPhone 17 Pro Max tại các hệ thống sẽ có sự chênh lệch tùy theo chương trình ưu đãi.

Sau 3 tháng lên kệ, iPhone 17 Pro Max đến nay đã trở thành chiếc iPhone mang lại doanh thu cao nhất cho các hệ thống. Mẫu máy này cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm.

Trong đó, phần lớn người dùng đều lựa chọn iPhone 17 Pro Max phiên bản 256GB hoặc 512GB bộ nhớ lưu trữ. Xu hướng này gần như tương đồng với các năm trước.

Dòng sản phẩm iPhone 17 hiện đóng góp một phần lớn doanh thu của các đại lý (Ảnh: CNN).

Đây là mức dung lượng lưu trữ phù hợp với phần đông người dùng phổ thông. Phiên bản 1TB và 2TB có giá bán cao hơn đáng kể trong khi trải nghiệm sử dụng gần như không khác biệt.

Giá bán đắt đỏ là rào cản lớn khiến cho người dùng phổ thông khó có thể tiếp cận với các phiên bản lưu trữ dung lượng cao như 1TB hoặc 2TB. Điều đó cũng khiến doanh số của những phiên bản này khá khiêm tốn.

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, iPhone 17 Pro Max xếp vị trí thứ 10 trong danh sách thiết bị bán chạy nhất quý III. Đáng nói, mẫu máy này mới chỉ được mở bán từ nửa cuối tháng 9. Các chuyên gia cho biết doanh số sản phẩm được thúc đẩy bởi những người dùng có nhu cầu nâng cấp thiết bị.