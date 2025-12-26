Amazon Web Services phủ nhận thông tin lỗi dịch vụ gây sập nhiều trang web

Theo thống kê từ Downdetector vào sáng 25/12, người dùng tại nhiều quốc gia đã báo cáo về tình trạng lỗi không thể truy cập đối với hàng loạt trang web và dịch vụ như Amazon, PlayStation Network, Xbox Live, RockStar Games,...

Nhiều trang web lớn gặp sự cố không thể truy cập vào sáng 25/12 (Ảnh minh họa).

Hai nền tảng mua bán game trực tuyến lớn nhất thế giới là Steam và Epic Games Store cũng gặp sự cố.

Một số thông tin ban đầu cho rằng sự cố bắt nguồn từ hệ thống dịch vụ và máy chủ của Amazon Web Services (AWS).

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Amazon Web Services cho biết các dịch vụ và hệ thống máy chủ của Amazon Web Services hoàn toàn không gặp sự cố và không phải là nguyên nhân khiến cho nhiều trang web bị lỗi.

"Các dịch vụ của AWS vẫn hoạt động bình thường và hoàn toàn không gặp sự cố. Một số thông tin không chính xác đã lan truyền trên Internet", đại diện AWS chia sẻ.

Đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao nhiều trang web và dịch vụ game không thể truy cập được trong sáng 25/12.