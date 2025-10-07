Đánh giá iPhone Air: Người dùng phải đổi gì lấy vẻ đẹp “siêu mỏng”?

Tại thị trường Việt Nam, iPhone Air có mức giá gần 31 triệu đồng (phiên bản tiêu chuẩn), được định vị trong phân khúc cao cấp. Dù vậy, đây không phải là chiếc điện thoại với nhiều thông số kỹ thuật áp đảo. Thay vào đó, nó “quyến rũ” người dùng bằng sự mỏng manh và thiết kế tối giản.

Sản phẩm được xem là một "canh bạc" của Apple vào thị trường ngách của những người dùng đặt tính thẩm mỹ và sự tinh tế lên trên tất cả. Nhưng liệu sự hy sinh về thời lượng pin, hiệu năng tản nhiệt và camera có phải là một cái giá quá đắt?

+ Điểm mạnh:

- Thiết kế siêu mỏng, vật liệu cao cấp.

- Cảm giác cầm nắm công thái học tuyệt vời.

- Màn hình OLED chất lượng ngang ngửa các mẫu Pro.

+ Điểm yếu:

- Thời lượng pin chỉ ở mức trung bình

- Khả năng tản nhiệt kém, máy nóng nhanh khi xử lý tác vụ nặng.

- Hệ thống camera sau thiếu linh hoạt (không có ống kính siêu rộng và tele).

- Giá thành cao so với những gì bị cắt giảm.

Lời khuyên của biên tập viên: iPhone Air không phải là chiếc điện thoại dành cho số đông, nó dành cho những người dùng đặc biệt: Những người đặt tính thẩm mỹ, sang trọng, phù hợp với ai muốn coi đó là một món phụ kiện thời trang hoặc bạn chỉ cần một chiếc điện thoại cho các tác vụ cơ bản.

Với tất cả những người dùng còn lại, nếu muốn sở hữu iPhone thế hệ mới có thể cân nhắc iPhone 17 bản tiêu chuẩn với giá rẻ hơn khoảng 6 triệu đồng. Đây là chiếc điện thoại có thời lượng pin dài, hệ thống camera kép linh hoạt và hiệu năng bền bỉ hơn.

Thiết kế

Nếu có một lý do duy nhất để người dùng phải cân nhắc đến iPhone Air, thì đó chính là thiết kế. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cầm chiếc máy trên tay, mọi khái niệm về "mỏng nhẹ" trước đây của bạn dường như đều trở nên lỗi thời.

Apple đã thực sự đưa mọi thứ lên một tầm cao mới, gợi nhớ lại cảm giác choáng ngợp khi lần đầu tiên chiếc MacBook Air ra mắt và được Apple rút ra từ một chiếc phong bì thư.

iPhone Air mỏng đến mức khó tin (Ảnh: Thu Uyên).

Sản phẩm có độ mỏng chỉ 0.22inch (khoảng 5.5mm) - không tính phần camera - nó mỏng đến mức khó tin. Con số này không chỉ là một thông số kỹ thuật khô khan, nó thay đổi hoàn toàn cách bạn tương tác với thiết bị.

Đáng chú ý, Apple đã từ bỏ thiết kế cạnh phẳng đang hiện hữu trên các mẫu iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max để quay trở lại với những đường cong mềm mại.

Trái ngược với vật liệu nhôm trên các phiên bản iPhone 17, iPhone Air sử dụng khung titan được đánh bóng và bo tròn ở các cạnh, cùng với lớp kính Ceramic Shield ở cả mặt trước và mặt sau giúp chiếc điện thoại chống xước tốt hơn.

Chính thiết kế bo tròn này đã đánh lừa cảm giác, khiến sản phẩm dường như còn mỏng hơn cả kích thước thực tế.

Trải nghiệm từ phóng viên cho thấy cảm giác cầm nắm mượt mà, không một điểm gợn; việc đút chiếc điện thoại vào túi quần hay cầm nắm sử dụng trong thời gian dài trở thành một trải nghiệm rất thú vị, không hề cấn hay khó chịu.

Để so sánh, đối thủ trực tiếp là Samsung Galaxy S25 Edge, dù cũng rất mỏng (0.23inch), nhưng lại có các cạnh phẳng và góc cạnh sắc nét, tạo cảm giác dày và lớn hơn khi cầm trong lòng bàn tay.

Có thể thấy, Apple đã gây ấn tượng lớn với chiếc iPhone Air về công thái học.

Một thay đổi khác chính là cụm camera sau. Thay vì cụm vuông quen thuộc, iPhone Air sở hữu một thanh ngang chứa camera duy nhất, gợi nhớ đến thiết kế của dòng Google Pixel.

Đây là một quyết định gây nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận nó mang lại một vẻ ngoài gọn gàng, tối giản và hoàn toàn phù hợp với triết lý tổng thể của sản phẩm.

Khi đo cả phần nhô ra của camera, độ dày của iPhone Air là 0.45 inch, dày hơn một chút so với 0.4 inch của Galaxy S25 Edge, nhưng về mặt thị giác, thiết kế thanh ngang của Apple lại trông hài hòa.

Không ít người dùng Việt chia sẻ trên mạng xã hội, đặt câu hỏi về độ bền của một thiết bị mỏng trên iPhone Air và Apple dường như đã lường trước được điều này.

Theo chia sẻ, nhà sản xuất đã thực hiện các bài kiểm tra độ bền khắc nghiệt. Trong một thử nghiệm, chiếc máy chỉ bị cong nhẹ khi bị tác động bởi lực ép 175pound (gần 80kg) và nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu.

Lớp kính Ceramic Shield 2 thế hệ mới ở mặt trước được quảng cáo có khả năng chống trầy xước gấp ba lần thế hệ đầu, kết hợp với chuẩn kháng nước và bụi IP68, đủ mang lại sự yên tâm cần thiết cho người dùng.

Để tối ưu hóa không gian bên trong, Apple đã thay đổi một vài yếu tố kỹ thuật thông minh. Toàn bộ các linh kiện cốt lõi như cảm biến camera sau, camera trước, loa thoại và vi xử lý A19 Pro được dồn lên phần trên, gần cụm camera.

Phần không gian còn lại được dành trọn cho viên pin. Đáng chú ý, iPhone Air loại bỏ hoàn toàn khe cắm SIM vật lý và chỉ hỗ trợ eSIM, một bước đi quyết liệt để tiết kiệm từng milimet vuông - giúp mang lại độ mỏng tối đa.

Màn hình

Từ trước đến nay, Apple luôn gây ấn tượng với màn hình trên các thế hệ iPhone và phiên bản Air cũng vậy, nó sở hữu màn hình OLED 6.5inch, có độ hiển thị sắc nét.

Đáng chú ý, chất lượng hiển thị trên iPhone Air là tương đồng so với ba mẫu iPhone 17. Điều này có nghĩa là người dùng Air vẫn được tận hưởng những công nghệ màn hình tiên tiến như mật độ điểm ảnh 460ppi sắc nét, công nghệ ProMotion với tần số quét thích ứng từ 1Hz đến 120Hz cho mọi thao tác cuộn lướt mượt mà và độ sáng cao.

Trải nghiệm dưới trời nắng gắt cho thấy, sản phẩm cho độ hiển thị sắc nét, rõ ràng. Thậm chí, khi so sánh với iPhone 16 Pro Max, khả năng chống chói trên iPhone Air tốt hơn rất nhiều.

So với màn hình 6.7inch của Galaxy S25 Edge, màn hình của Air nhỏ hơn một chút và có độ phân giải thấp hơn, nhưng độ sáng lại nhỉnh hơn. Trên thực tế, sự khác biệt về độ phân giải gần như không thể nhận ra bằng mắt thường, trong khi độ sáng cao hơn mang lại lợi thế rõ rệt khi sử dụng ngoài trời.

Hiệu năng

Bên trong iPhone Air là chip Apple A19 Pro - bản tinh chỉnh của A19 trên iPhone 17, sở hữu CPU 6 nhân, Neural Engine 16 nhân chuyên xử lý tác vụ AI, và GPU 5 nhân, chỉ kém một nhân đồ họa so với dòng Pro cao cấp.

Con chip A19 Pro có sức mạnh xử lý đáng nể, đặc biệt Apple nhấn mạnh vào bộ xử lý thần kinh (Neural Accelerators) mới trong GPU, hứa hẹn mang lại hiệu năng AI gấp bốn lần so với chip A18, giúp tăng tốc các tác vụ như xử lý ảnh, video và các tính năng thông minh của Apple Intelligence.

Trong các tác vụ hàng ngày như mở ứng dụng, lướt web, nhắn tin, iPhone Air phản ứng nhanh chóng, gần như không hề có sự khác biệt nào so với các phiên bản của iPhone 17. Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu xuất hiện khi bạn sử dụng những tác vụ nặng kéo dài.

Đây chính là lúc thiết kế siêu mỏng bộc lộ điểm yếu cố hữu đó chính là tản nhiệt. iPhone Air nóng lên một cách rõ rệt, nhanh hơn và nhiều hơn đáng kể so với iPhone 17 khi chạy các bài kiểm tra hiệu năng (benchmark) hay chơi game đồ họa cao.

Đặc biệt, vùng không gian ngay dưới cụm camera trở nên rất nóng, gây khó chịu cho người dùng khi sử dụng, thậm chí tạo cảm giác... bất an.

Nguyên nhân chính là do iPhone Air không được trang bị công nghệ tản nhiệt buồng hơi như trên các mẫu Pro, đây là một sự đánh đổi bắt buộc để đạt được độ mỏng của chiếc điện thoại.

Loạt sản phẩm iPhone thế hệ mới của Apple (Ảnh: Eric Zeman).

Trong các bài kiểm tra hiệu năng (benchmark), iPhone Air dễ dàng vượt qua đối thủ Google Pixel 10, nhưng lại thua các sản phẩm được trang bị con chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ của Samsung.

Điều này cho thấy, dù hiệu năng tức thời rất cao, nhưng hiệu năng duy trì trong thời gian dài của iPhone Air dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ.

Đối với người dùng thông thường, điều này không phải là vấn đề lớn. Nhưng với các game thủ hay những người thường xuyên chỉnh sửa video trên điện thoại, đây là một điểm trừ đáng cân nhắc.

Pin

Nếu thiết kế là lý do để mua iPhone Air, thì thời lượng pin có thể là lý do để người dùng từ bỏ. Mặc dù Apple đã nỗ lực để đưa được viên pin có dung lượng tối đa nhất có thể vào một thân máy mỏng, nhưng rõ ràng là các định luật vật lý là không thể thay đổi.

Bài kiểm tra phát video trực tuyến qua Wi-Fi với độ sáng tối đa, iPhone Air trụ được 19 giờ 15 phút. Con số này không tệ nếu xét một cách độc lập - nó vẫn tốt hơn đối thủ Galaxy S25 Edge (16 giờ 15 phút) và Pixel 10 Pro (12 giờ 40 phút).

Tuy nhiên, khi đặt cạnh các thành viên khác trong gia đình iPhone 17, sự chênh lệch trở rất lớn. Nó kém hơn iPhone 17 tiêu chuẩn đến 5 giờ, kém iPhone 17 Pro 8 giờ và thua xa iPhone 17 Pro Max tới 13 giờ.

Điều này có nghĩa là iPhone Air có thể đủ sức đưa một người dùng có cường độ sử dụng trung bình đi qua một ngày làm việc. Nhưng nếu bạn là một người dùng nhiều, thường xuyên chơi game, xem video hay sử dụng 5G, bạn sẽ luôn phải canh cánh nỗi lo về pin.

Apple cũng nắm được tâm lý này và đã cung cấp một giải pháp là đưa ra thị trường một viên pin MagSafe (sạc không dây - được thiết kế riêng) giúp tăng thời lượng sử dụng lên đáng kể.

Nhưng khi gắn vào phía sau, nó làm chiếc điện thoại dày lên gấp đôi (0.54 inch) và nặng hơn rất nhiều, hoàn toàn phá vỡ triết lý thiết kế ban đầu và biến iPhone Air thành một chiếc điện thoại bình thường, thậm chí là cục mịch.

Về tốc độ sạc, iPhone Air hỗ trợ sạc nhanh có dây 30W, giúp sạc đầy pin chỉ trong 59 phút. Tuy nhiên, sạc không dây bị giới hạn ở mức 20W, chậm hơn một chút so với mức 25W trên các mẫu iPhone 17 khác.

Camera

iPhone Air chỉ có một camera sau duy nhất, đây là sự cắt giảm đáng kể so với hệ thống camera kép của iPhone 17 và bộ ba camera của các mẫu Pro.

Camera chính có độ phân giải 48MP (xuất ảnh 24MP thông qua công nghệ gộp điểm ảnh), khẩu độ f/1.6 và hệ thống chống rung quang học dịch chuyển cảm biến. Trong điều kiện đủ sáng, chất lượng ảnh chụp từ camera tốt, hình ảnh sắc nét, màu sắc chân thực, độ phơi sáng cân bằng và chi tiết rõ.

Trong khi, khả năng zoom "chất lượng quang học" 2x thực chất là một cú cắt (crop) thông minh từ camera độ phân giải cao, cho kết quả khá.

Tuy nhiên, sự thiếu vắng một ống kính góc siêu rộng và một ống kính tele quang học đã làm giảm đi đáng kể sự linh hoạt và sáng tạo trong nhiếp ảnh trên sản phẩm này.

Theo đó, người dùng không thể chụp những bức ảnh công trình kiến trúc lớn hay phong cảnh; trong khi hình ảnh zoom xa hơn 2x sẽ bị suy giảm chất lượng rõ rệt.

Bù lại, Apple đã thiết kế lại hoàn toàn camera selfie (phía trước) với một cảm biến hình vuông, độ phân giải 18MP hoàn toàn mới. Sự đổi mới này cực kỳ thông minh; cho phép bạn chụp ảnh selfie ở cả hai hướng dọc (portrait) và ngang (landscape) mà không cần xoay điện thoại.

Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các góc nhìn rộng và hẹp, tạo ra nhiều phong cách chụp ảnh đa dạng chỉ từ một camera duy nhất. Đây là một tính năng mới lạ, đặc biệt hữu ích cho những người sáng tạo nội dung và những tín đồ selfie.

Về quay video, iPhone Air đủ mạnh để làm hài lòng người dùng; máy hỗ trợ quay 4K60 Dolby Vision, chế độ “hành động” ổn định và tính năng mới "Dual Capture" cho phép quay video đồng thời từ camera trước và sau.

Nhìn chung, hệ thống camera của Air phù hợp với những người dùng thích sự đơn giản "giơ lên và chụp"; đặc biệt ưu ái cho việc chụp ảnh selfie. Nhưng nếu người dùng đam mê nhiếp ảnh di động, sự thiếu linh hoạt của camera sau sẽ là một rào cản lớn.

Phần mềm và kết nối

iPhone Air được trang bị đầy đủ các kết nối hiện đại, với modem 5G C1x do chính Apple sản xuất. Mặc dù thiếu đi băng tần mmWave siêu nhanh, chiếc điện thoại vẫn đáp ứng tốt tốc độ 5G sub-6GHz, trong khi con chip N1 mới tích hợp cả Wifi 7, Bluetooth 6.0 giúp đảm bảo kết nối không dây ổn định, tốc độ cao.

Về âm thanh, iPhone Air chỉ có một loa duy nhất thay vì hệ thống loa kép stereo. May mắn là chiếc loa này có chất lượng khá tốt, âm lượng lớn, trong trẻo cho các cuộc gọi thoại và đủ sức lấp đầy một căn phòng nhỏ khi nghe nhạc, tuy nhiên tiếng có hơi méo ở mức âm lượng tối đa.

Máy được cài sẵn iOS 26, mang đến một ngôn ngữ thiết kế mới mang tên "Liquid Glass" khá độc đáo (có thể tắt nếu người dùng không thích), hệ điều hành mới bổ sung các tính năng thông minh như dịch trực tiếp (Live Translation), cải tiến tìm kiếm hình ảnh, cùng với các widget động và tùy biến sâu hơn trên màn hình khóa.

Kết luận

Không thể phủ nhận iPhone Air là một tuyệt tác về kỹ thuật cơ khí của Apple, biểu tượng của thiết kế tối giản và là chiếc điện thoại cho cảm giác cầm nắm tuyệt vời trong nhiều năm trở lại đây, cùng với đó là màn hình sắc nét, hiệu năng mạnh và camera selfie mang lại trải nghiệm khác lạ.

Tuy nhiên, để đạt được vẻ đẹp siêu mỏng, người dùng phải chấp nhận những sự đánh đổi không hề nhỏ như thời lượng pin ở mức trung bình, khả năng tản nhiệt hạn chế khiến nó không phải là lựa chọn cho các tác vụ nặng và hệ thống camera sau thiếu đi sự linh hoạt cần thiết cho những người đam mê nhiếp ảnh.