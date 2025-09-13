iPhone 17 Pro Max cháy hàng tại Việt Nam

Chỉ 5 phút sau khi mở cổng đặt trước, phiên bản iPhone 17 Pro Max đã rơi vào tình trạng cháy hàng tại cửa hàng trực tuyến của Apple. Hiện tại, người dùng đặt hàng trên trang web chính thức của Apple sẽ không thể nhận máy vào ngày 19/9, mà phải chờ thêm 3-4 tuần.

Ba phiên bản màu sắc trên dòng sản phẩm iPhone 17 Pro Max (Ảnh: CNN).

Điều tương tự cũng được ghi nhận tại các đại lý ủy quyền của hãng. Tính đến đêm 12/9, hệ thống Thế Giới Di Động ghi nhận gần 100.000 đơn đặt mua dòng sản phẩm iPhone 17, trong đó có gần 89.000 khách đã đặt cọc.

Trên trang web của mình, FPT Shop không công bố số lượng khách hàng đặt trước. So với đối thủ, đại lý này triển khai thêm các gói cước nhà mạng nhằm trợ giá khi khách mua chung với iPhone. Từ đó, người dùng sẽ nhận được thêm chiết khấu trên giá sản phẩm.

Ngay từ thời điểm mở cổng đặt hàng, trang web của nhiều hệ thống bán lẻ đã gặp tình trạng chập chờn, khó truy cập. Tình trạng này diễn ra do lượng lớn người dùng truy cập vào cùng một thời điểm, khiến hệ thống không kịp xử lý.

"Ngay từ khi mở thông tin, hệ thống đã ghi nhận gần 30,000 khách hàng quan tâm đăng ký thông tin sớm về dòng sản phẩm iPhone 17 và iPhone Air. Con số này tăng 20% so với thế hệ iPhone 16", đại diện hệ thống CellphoneS cho biết.

Trong khi iPhone 17 Pro Max rơi vào tình trạng cháy hàng, các phiên bản khác như iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone Air hiện vẫn có đủ máy để người dùng có thể đặt mua và nhận hàng ngay trong ngày 19/9. Đây là điều đã được dự đoán từ trước bởi thói quen mua sắm đặc trưng của người tiêu dùng Việt Nam.

Theo số liệu được ghi nhận từ Di Động Việt, iPhone 17 Pro Max là lựa chọn chiếm tỷ trọng áp đảo. Sau 3 ngày mở cổng đăng ký nhận thông tin, có 83,11% khách hàng quan tâm iPhone 17 Pro Max. Trong đó, hơn 58% khách hàng quan tâm phiên bản Pro Max 256GB màu cam vũ trụ.

iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ có sức hút lớn với người dùng Việt (Ảnh: 9to5mac).

Cũng theo chia sẻ từ các đại lý, lượng hàng cung ứng trong giai đoạn đầu sẽ chưa thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt khi năm nay Việt Nam là một trong những quốc gia trả hàng đầu tiên trên toàn cầu. Do đó, tình trạng cầu vượt cung nhiều khả năng là không thể tránh khỏi.

Bên cạnh iPhone 17 Pro Max, dòng sản phẩm iPhone Air cũng ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực. Một số đại lý cho biết mẫu máy này thu hút lượng khách hàng quan tâm và đăng ký vượt kỳ vọng.

"iPhone Air với độ mỏng chỉ 5,6mm, giúp sản phẩm này trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Điểm nhấn đặc biệt này giúp sản phẩm trở nên hấp dẫn với một bộ phận người dùng yêu thích thiết kế thời trang", đại diện Minh Tuấn Mobile nhận định.