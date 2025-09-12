Dung lượng pin loạt iPhone 17, iPhone Air gây thất vọng

Không giống các hãng smartphone khác trên thị trường, Apple thường không công bố cấu hình chi tiết về các phiên bản iPhone mới tại những sự kiện ra mắt, mà chỉ tập trung giới thiệu chung chung về những nâng cấp về phần cứng và tính năng trên sản phẩm.

Tại sự kiện ra mắt loạt iPhone 17 và iPhone Air vào ngày 9/9 vừa qua cũng không ngoại lệ. Apple chỉ giới thiệu về những nâng cấp, tính năng mới trên loạt iPhone 17 như chip A19, nâng cấp về khả năng chụp ảnh, quay video… mà không công bố đến thông tin cấu hình chi tiết.

iPhone 17 Pro Max đã trở thành chiếc iPhone đầu tiên có dung lượng pin vượt mức 5.000 mAh (Ảnh: Tom’s Guide).

Apple chỉ đề cập đến kích thước màn hình, loại chip sử dụng trên các phiên bản iPhone, mà không tiết lộ các thông tin chi tiết về xung nhịp của chip xử lý, dung lượng bộ nhớ RAM, dung lượng pin… Dù đây là những thông tin được nhiều người quan tâm ở một chiếc smartphone mới.

Mới đây, Apple đã công bố thông tin chi tiết về dung lượng pin trên loạt iPhone 17 và iPhone Air. Sở dĩ có điều này vì Apple phải tuân theo quy định tại châu Âu, buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm bán ra tại thị trường này.

Theo đó, iPhone 17 được trang bị thỏi pin dung lượng 3.692 mAh (tăng 3,7% so với iPhone 16); iPhone 17 Pro có pin 4.252 mAh (tăng 18,7% so với pin trên iPhone 16 Pro) và iPhone 17 Pro Max có pin 5.088 mAh (tăng 8,6% so với iPhone 16 Pro Max).

Như vậy, iPhone 17 Pro Max đã trở thành chiếc iPhone đầu tiên của Apple được trang bị thỏi pin có dung lượng trên 5.000 mAh.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ dung lượng pin này là của iPhone phiên bản sử dụng SIM vật lý hay phiên bản sử dụng eSIM. Với các phiên bản iPhone dùng SIM vật lý, khe cắm SIM sẽ chiếm một phần không gian bên trong máy khiến thỏi pin bị thu nhỏ lại so với phiên bản sử dụng eSIM.

Trong khi đó, iPhone Air được trang bị thỏi pin dung lượng 3.149 mAh, thấp nhất trong loạt iPhone mới ra mắt. Dung lượng pin của iPhone Air chỉ tương đương iPhone 11 ra mắt vào năm 2019 (3.100 mAh).

Dĩ nhiên, với độ dày chỉ 5,6mm, khó có thể đòi hỏi iPhone Air được trang bị thỏi pin dung lượng lớn. Dù vậy, mức pin này vẫn thấp hơn đáng kể so với Galaxy S25 Edge, chiếc điện thoại siêu mỏng của Samsung, khi sản phẩm được trang bị thỏi pin dung lượng 3.900 mAh dù có độ dày chỉ 5,8mm.

Dù Apple vẫn tự tin tuyên bố iPhone Air có pin đủ để xem video liên tục trong 27 giờ. Tuy nhiên, việc dựa vào thời gian xem video để đánh giá hiệu suất pin là không hợp lý, bởi lẽ người dùng smartphone không chỉ để xem video mà còn để chơi game, lướt mạng xã hội, liên lạc với bạn bè hoặc phục vụ công việc…

Với dung lượng pin chỉ 3.149 mAh, giới công nghệ cho rằng pin trên iPhone Air khó có thể trụ được trong một ngày sử dụng.

Apple đã giới thiệu thêm pin sạc dự phòng không dây dành riêng cho iPhone Air để kéo dài thời gian sử dụng pin trên sản phẩm (Ảnh: The Verge).

Có vẻ như đây chính là lý do để Apple giới thiệu pin sạc dự phòng không dây dành riêng cho iPhone Air (có giá 2,7 triệu đồng tại Việt Nam) tại sự kiện ra mắt sản phẩm, với mục đích kéo dài thời lượng pin sử dụng của iPhone Air.

Điều này cho thấy iPhone Air sẽ có thời lượng pin không đủ tốt, buộc Apple phải tạo ra thêm pin sạc dự phòng dành riêng cho chiếc điện thoại của mình.