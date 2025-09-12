Những lý do bạn không nên mua iPhone Air

Sau MacBook Air và iPad Air, giờ đây Apple tiếp tục cho ra mắt chiếc điện thoại iPhone Air với thiết kế siêu mỏng tại sự kiện đặc biệt diễn ra vào ngày 10/9 (theo giờ Việt Nam). Có lẽ đây chính là lý do chiếc smartphone này chỉ mang tên gọi đơn giản là iPhone Air, thay vì iPhone 17 Air như các thông tin bị rò rỉ.

Điểm nổi bật nhất của iPhone Air là sản phẩm chỉ mỏng 5,6mm, giúp sản phẩm trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple.

Bên cạnh độ mỏng, sản phẩm cũng gây ấn tượng khi được trang bị chip A19 Pro thế hệ mới nhất do Apple tự phát triển, mà “quả táo” tự tin rằng đây là chip di động mạnh nhất thị trường hiện nay.

Tuy nhiên, iPhone Air vẫn là một chiếc iPhone không phù hợp với đa số người dùng, đặc biệt với những ai lần đầu chuyển sang sử dụng iPhone hoặc dự định sử dụng iPhone Air để làm điện thoại chính.

Dưới đây là những lý do để bạn không nên mua chiếc iPhone Air siêu mỏng của Apple.

Chỉ có một camera ở mặt sau

Trong khi các mẫu smartphone ngày nay hầu hết đều đã được trang bị nhiều camera ở mặt lưng, iPhone Air chỉ sở hữu một camera chính độ phân giải 48 megapixel. Dù iPhone Air chỉ có một ống kính, người dùng vẫn có thể chụp ảnh zoom quang học 2x.

iPhone Air chỉ có một camera ở mặt sau, điều khó chấp nhận ở một chiếc điện thoại đắt tiền (Ảnh: TheVerge).

Tuy nhiên, nếu một chiếc điện thoại giá rẻ được trang bị một camera chính ở mặt lưng là điều dễ hiểu, thì với chiếc điện thoại có mức giá lên đến 31,99 triệu đồng (tại thị trường Việt Nam) như iPhone Air nhưng chỉ có một camera được xem là điều khó chấp nhận.

Dĩ nhiên, chất lượng ảnh chụp trên điện thoại còn phụ thuộc vào cảm biến máy ảnh, khả năng xử lý của phần mềm… nhưng việc smartphone được trang bị cụm nhiều camera, với mỗi camera có một chức năng riêng biệt sẽ giúp hình ảnh được xử lý tốt hơn và cho chất lượng ảnh chụp ấn tượng hơn.

Không có hệ thống tản nhiệt buồng hơi

iPhone Air được trang bị chip A19 Pro tương tự như trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, nhưng lại có hiệu suất xử lý đồ họa yếu hơn do chỉ được trang bị chip xử lý đồ họa 5 lõi, thay vì 6 lõi như trên 2 phiên bản Pro.

iPhone Air được trang bị chip A19 Pro cao cấp như trên iPhone 17 Pro, nhưng lại không có hệ thống tản nhiệt phù hợp, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất khi hoạt động (Ảnh: Getty).

Bên cạnh đó, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi, giúp nhanh chóng hạ nhiệt độ trên sản phẩm để đạt được hiệu suất cao nhất.

Tuy nhiên, iPhone Air lại quá mỏng để có thể trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi này, đồng nghĩa với việc iPhone Air sẽ không thoát nhiệt tốt sau quá trình dài sử dụng và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của thiết bị.

Chỉ có eSIM, không có khay SIM vật lý

Do thiết kế quá mỏng, Apple đã loại bỏ khay cắm SIM vật lý trên iPhone Air để có thêm không gian cho những phần linh kiện khác và sản phẩm chỉ hỗ trợ eSIM. Apple cho biết iPhone Air hỗ trợ eSIM kép (2 SIM, 2 song) và có thể lưu trữ thông tin 8 eSIM khác nhau.

Các tùy chọn màu sắc của iPhone Air (Ảnh: Apple).

So với SIM vật lý, eSIM có những nhược điểm như phức tạp khi chuyển đổi thiết bị; việc kích hoạt, chuyển đổi hoặc sao chép dữ liệu trên eSIM đòi hỏi phải có Internet; nếu người dùng khôi phục lại toàn bộ thiết bị sẽ phải quét mã QR từ nhà mạng để khôi phục eSIM, gây nhiều phiền toái; quá trình khắc phục sự cố trên eSIM cũng khó khăn hơn so với SIM vật lý…

Do vậy, trong trường hợp bạn không muốn sử dụng eSIM, iPhone Air chắc chắn không phải là sự lựa chọn cho bạn.

Dung lượng pin có thể bị hạn chế

Apple không công bố dung lượng pin chi tiết của iPhone Air, nhưng cho biết sản phẩm có thể xem video liên tục trong 27 giờ (hoặc 22 giờ nếu xem video trực tuyến). Theo các nguồn tin, iPhone Air được trang bị thỏi pin khiêm tốn chỉ 3.149mAh, thuộc loại nhỏ nhất thị trường hiện nay.

Apple bán thêm pin sạc dự phòng không dây để kéo dài thời lượng sử dụng của iPhone Air (Ảnh: TheVerge).

Ở thời điểm hiện tại, vẫn còn quá sớm để có thể đánh giá về thời lượng pin trên iPhone Air, nhưng việc sở hữu thiết kế mỏng chắc chắn sẽ khiến iPhone Air khó được trang bị thỏi pin dung lượng lớn.

Bên cạnh đó, tại sự kiện ra mắt loạt iPhone mới, Apple cũng đã giới thiệu pin sạc dự phòng không dây dành riêng cho iPhone Air (có giá 2,7 triệu đồng tại Việt Nam), với mục đích kéo dài thời lượng pin sử dụng của sản phẩm.

Điều này cho thấy iPhone Air sẽ có thời lượng pin không đủ tốt, buộc Apple phải tạo ra thêm pin sạc dự phòng dành riêng cho sản phẩm.

Thiết kế mỏng, nhẹ chưa hẳn đã tốt

iPhone Air có độ mỏng chỉ 5,6mm và nặng chỉ 165g. Tuy nhiên, thiết kế mỏng, nhẹ đôi khi khiến việc cầm nắm và sử dụng sản phẩm không thoải mái, không chắc tay như khi cầm một chiếc điện thoại đủ dày và nặng.

Việc sử dụng một chiếc điện thoại quá mỏng và nhẹ không hẳn là điều thú vị (Ảnh: TheVerge).

Bên cạnh đó, ưu điểm siêu mỏng của iPhone Air có thể bị che khuất khi người dùng sử dụng ốp lưng. Lúc này, điểm nhấn ấn tượng nhất của iPhone Air sẽ không còn tồn tại.

Tính năng trí tuệ nhân tạo không thực sự hấp dẫn

Tại sự kiện ra mắt loạt iPhone mới, Apple chỉ tập trung giới thiệu về cấu hình và nâng cấp trên loạt sản phẩm, không hề đề cập gì đến các tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence của hãng.

Trên thực tế, giới công nghệ và người dùng đã nhận xét các tính năng AI của Apple không thực sự ấn tượng và thua kém rất nhiều so với các tính năng AI được trang bị trên những mẫu smartphone khác.

Do vậy, ngay cả khi iPhone Air được trang bị tính năng Apple Intelligence, đây cũng chưa hẳn là một điểm nhấn đủ sức hấp dẫn để lôi kéo người dùng chi tiền mua chiếc điện thoại này.

Có quá nhiều sự lựa chọn với mức giá 31,99 triệu đồng

iPhone Air có giá khởi điểm 31,99 triệu đồng cho tùy chọn bộ nhớ 256GB và cao nhất 44,99 triệu đồng cho bộ nhớ 1TB tại thị trường Việt Nam. Trên thực tế, với mức giá này, người dùng sẽ có rất nhiều sự lựa chọn, trong đó có không ít sản phẩm với các tính năng vượt trội so với iPhone Air.

iPhone Air có giá từ 31,99 đến 44,99 triệu đồng tại Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Thậm chí, với mức giá này, nhiều người sẽ sẵn sàng chi ra thêm 3 triệu để sở hữu iPhone 17 Pro (giá khởi điểm 34,99 triệu đồng) hoặc mua iPhone 16 Pro Max với giá 30 triệu đồng.

Ngoài ra, với mức giá 31,99 triệu đồng, người dùng cũng hoàn toàn có thể sở hữu những mẫu điện thoại màn hình gập, thay vì sở hữu iPhone Air.

Trên đây là một vài điểm trừ của iPhone Air để người dùng cân nhắc trước khi lựa chọn chiếc điện thoại này.

Ở chiều hướng ngược lại, iPhone Air cũng có những điểm vượt trội như thiết kế đẹp mắt, chip A19 Pro cao cấp và có thời gian hỗ trợ phần mềm dài lâu.