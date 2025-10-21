Xoá vật thể bằng AI chỉ với một chạm trên điện thoại Samsung

Không cần Photoshop hay phần mềm phức tạp, chiếc điện thoại Samsung tích hợp công cụ Generative Edit cho phép bạn xoá bất kỳ vật thể hay người nào ra khỏi ảnh chỉ với vài thao tác.

Nhờ tích hợp công nghệ AI, hình ảnh sau chỉnh sửa vẫn giữ được độ tự nhiên, không lộ dấu vết can thiệp. Người dùng còn có thể thêm chi tiết mới để hoàn thiện khung hình theo ý muốn.