iOS 26 tiếp tục gây thất vọng

Tuần trước, Apple đã phát hành bản cập nhật iOS 26.2.1. Trong phần mô tả, công ty cho biết phiên bản này cung cấp khả năng kết nối với AirTag thế hệ hai và một số phần sửa lỗi cho iPhone.

Bản cập nhật iOS 26.2.1 gây ra nhiều sự cố kỹ thuật trên iPhone (Ảnh: GSMArena).

Tuy nhiên, nhiều người dùng báo cáo thiết bị của họ gặp phải hàng loạt sự cố khác nhau sau khi cập nhật. Một số vấn đề được người dùng phản ánh trên các diễn đàn bao gồm:

- Apple Maps bị mất các địa điểm đã lưu và mục yêu thích.

- Lỗi xác thực Face ID trong các ứng dụng của bên thứ ba.

- Trung tâm điều khiển không phản hồi như mong đợi.

- Dung lượng lưu trữ không ổn định.

- Ứng dụng bị treo.

- Điện thoại khởi động lại liên tục.

- Thiết bị chậm hơn hoặc không ổn định.

Thậm chí, không ít ý kiến đánh giá phiên bản iOS 26.2.1 chỉ giống như một hệ điều hành thử nghiệm, thiếu sự ổn định và Apple quá vội vàng khi tung ra bản cập nhật này.

"Toàn bộ trải nghiệm giống như một thử nghiệm người dùng hơn là một hệ điều hành ổn định. Tôi hối hận vì đã cập nhật lên phiên bản mới này", một người dùng chia sẻ trên diễn đàn Reddit.

Theo báo cáo từ StatCounter, tính đến tháng 1, chỉ có khoảng 15-16% số lượng iPhone đang hoạt động trên toàn cầu được cài đặt hệ điều hành iOS 26. Ngược lại, hơn 60% số iPhone được tổng hợp vẫn đang sử dụng hệ điều hành iOS 18. Hai phiên bản iOS 18.7 và iOS 18.6 chiếm phần lớn các thiết bị đang hoạt động.

So với cùng kỳ năm ngoái, iOS 18 được cài đặt lên 63% thiết bị iPhone chỉ sau 4 tháng phát hành. Tỷ lệ này đối với phiên bản iOS 17 là 54%.