“Hội làng Đại Nam - Xuân về trong hồn Việt” đưa người trẻ trở về với cội nguồn dân tộc

Không đơn thuần là một hoạt động Tết thường niên, hội làng mở ra một không gian văn hóa - giáo dục, nơi truyền thống dân tộc được tái hiện bằng những trải nghiệm sống động, giúp người trẻ tìm lại mạch nguồn văn hóa giữa nhịp sống hiện đại.

“Làng Đại Nam” đã đưa các thầy cô, sinh viên sống lại ký ức xưa với nhiều hoạt động ý nghĩa (Ảnh: DNU).

Khi làng Việt bước vào giảng đường đại học

Lấy cảm hứng từ cấu trúc làng Việt truyền thống - nơi mỗi xóm không chỉ là không gian sinh hoạt mà còn lưu giữ ký ức cộng đồng, Hội làng Đại Nam được kiến tạo như một mô hình văn hóa - giáo dục thu nhỏ giữa lòng giảng đường.

Trong “làng Đại Nam”, mỗi xóm là một lát cắt văn hóa, gắn với những giá trị cốt lõi mà nhà trường muốn gửi gắm tới sinh viên: nhân ái - sẻ chia; gia đình - ký ức; sáng tạo - bản sắc; tri thức - nhân cách; sức khỏe tinh thần - phát triển toàn diện. Việc tổ chức không gian theo cấu trúc làng - xóm không chỉ tái hiện Tết Việt bằng hình ảnh, mà còn chuyển hóa truyền thống thành trải nghiệm giáo dục, để sinh viên tham gia, cảm nhận và kiến tạo giá trị.

Ban lãnh đạo trường, đội giảng viên tại lễ hội (Ảnh: DNU).

Ông Lê Đắc Giang - Giám đốc Trung tâm Văn hóa và sự kiện Trường Đại học Đại Nam chia sẻ: “Hội làng Đại Nam được tổ chức như một không gian văn hóa mở, để sinh viên không chỉ biết mà còn cảm nhận và sống cùng Tết Việt. Đây là cách nhà trường đưa văn hóa dân tộc trở thành một phần của giáo dục, góp phần hình thành nhân cách, bản sắc và trách nhiệm xã hội cho người học".

Chuỗi hoạt động trải nghiệm đậm văn hóa Việt, giàu giá trị giáo dục

“Xóm nhân ái - Tấm bánh nghĩa tình” là điểm nhấn ý nghĩa của hội làng. Sau 15 năm bền bỉ, chương trình đã quy tụ hơn 20.000 lượt cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia, vận động hơn 3 tỷ đồng, trao tặng gần 34.000 chiếc bánh chưng tới các hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động gói bánh không chỉ giúp sinh viên thực hành phong tục Tết truyền thống, mà còn là bài học sống động về lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

Nguyễn Minh Anh, sinh viên năm 2 chia sẻ: “Mỗi lần gói bánh, em hiểu Tết không chỉ là sum vầy, mà còn là cho đi. Em thấy mình trưởng thành hơn khi được góp một phần nhỏ mang Tết đến với những người kém may mắn".

Tấm bánh nghĩa tình - một trong những hoạt động truyền thống của Đại học Đại Nam mỗi dịp Tết đến xuân về (Ảnh: DNU).

Xóm ẩm thực tái hiện Tết Việt qua những món ăn dân gian quen thuộc, nơi ký ức gia đình được đánh thức, giúp sinh viên cảm nhận rằng Tết được bồi đắp từ những bữa cơm sum họp và sự gắn kết bền chặt giữa các thế hệ.

Xóm sáng tạo là không gian để người trẻ tiếp cận truyền thống bằng tư duy hiện đại. Các hoạt động vẽ biếm họa, workshop (trao đổi)..., cho thấy văn hóa không đứng yên trong quá khứ, mà là nguồn cảm hứng để tái tạo và tiếp nối.

Trần Gia Linh, sinh viên năm nhất ngành Thiết kế đồ họa chia sẻ: “Khi trực tiếp sáng tạo từ chất liệu Tết Việt, em nhận ra truyền thống rất gần gũi và đương đại. Đây là cách người trẻ kể lại câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ sáng tạo của chính mình".

Các gian hàng do các Khoa, CLB tự tay thiết kế, trang trí thu hút nhiều người tham quan, trải nghiệm, tạo nên sự đa dạng văn hoá của lễ hội tại Làng Đại Nam (Ảnh: DNU).

Xóm ông đồ mang đến không gian sâu lắng với những nét chữ đầu xuân, gửi gắm ước vọng năm mới và nhắc nhở sinh viên về giá trị của tri thức, sự học và nhân cách - nền tảng bền vững của giáo dục.

Xóm ký ức khơi gợi Tết xưa qua các hoạt động nặn tò he, tô tượng, trò chơi dân gian như ô ăn quan, kéo co, ném còn…

Phạm Đức Huy, sinh viên năm nhất chia sẻ: “Khi trực tiếp chơi những trò ông bà từng kể, em cảm nhận rõ không khí Tết xưa - giản dị nhưng rất ấm áp. Em hiểu rằng ký ức văn hóa chỉ sống khi được gìn giữ và tiếp nối".

Xóm tâm lý là điểm nhấn nhân văn, nơi sinh viên được lắng nghe và chăm sóc đời sống tinh thần thông qua các hoạt động khám phá cảm xúc, vẽ thư giãn, trắc nghiệm tâm lý.

Văn hóa giao thoa - xóa nhòa khoảng cách

Hoạt động trình diễn Việt cổ phục trở nên ý nghĩa với sự tham gia của sinh viên quốc tế, trong đó có các sinh viên Ấn Độ đang học tập tại trường. Hình ảnh thầy cô, sinh viên Việt Nam và quốc tế cùng khoác lên mình Việt cổ phục lan tỏa thông điệp: văn hóa không có ranh giới, bản sắc chỉ thực sự sống khi được sẻ chia bằng sự cởi mở và tôn trọng.

Phần trình diễn Việt cổ phục do chính các thầy cô và sinh viên của Đại học Đại Nam thể hiện là một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình (Ảnh: DNU).

Cùng với đó, Cổng làng Đại Nam và Làng hương xứ Huế tái hiện không gian làng quê Việt Nam mộc mạc, giúp sinh viên bước vào văn hóa bằng trải nghiệm trọn vẹn của các giác quan.

Hội làng Đại Nam không chỉ mang Tết truyền thống đến gần sinh viên, mà còn là minh chứng sinh động cho triết lý đào tạo của nhà trường: học đi đôi với hành, giáo dục gắn liền với trải nghiệm và trách nhiệm xã hội. Qua mỗi hoạt động, sinh viên được bồi dưỡng kiến thức văn hóa, kỹ năng sống, năng lực cảm xúc và nhân cách. Xuân không chỉ đến từ hoa đào, bánh chưng hay câu đối đỏ. Xuân đến khi người trẻ hiểu mình là ai, đến từ đâu và sẵn sàng mang những giá trị Việt Nam ấy đi xa.