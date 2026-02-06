Mỹ khuyến cáo công dân rời Iran ngay lập tức

Đường phố Tehran (Ảnh: Reuters).

Theo CNBC, Đại sứ quán ảo của Mỹ tại Tehran ngày 6/2 đã ban hành cảnh báo an ninh trên toàn quốc, khuyến cáo công dân Mỹ tại Iran chuẩn bị tinh thần trước khả năng mất kết nối Internet, gián đoạn giao thông và hủy các chuyến bay.

Thông báo kêu gọi công dân Mỹ cân nhắc rời Iran bằng đường bộ, nếu điều đó an toàn, đồng thời nhấn mạnh rằng chính phủ Mỹ không thể bảo đảm hỗ trợ.

Mỹ hiện không có đại sứ quán hay cơ quan lãnh sự tại Iran. Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran đóng vai trò là bên bảo hộ lợi ích của Mỹ, song các dịch vụ này bị hạn chế. Đại sứ quán ảo được thiết lập nhằm cung cấp thông tin và các khuyến cáo cần thiết cho công dân Mỹ tại Iran.

Thông báo được đưa ra trước thềm các cuộc đàm phán dự kiến giữa Mỹ và Iran tại Oman vào hôm nay, trong bối cảnh hầu như không có dấu hiệu cho thấy 2 bên đã tìm được tiếng nói chung về chương trình nghị sự của cuộc gặp.

Ban đầu, các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Istanbul, do Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò trung gian hàng đầu, với sự tham gia của ngoại trưởng các nước Ả rập trong khu vực, bao gồm Ai Cập, Qatar, Ả rập Xê út và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, vào ngày 3/2, Tehran đã yêu cầu thay đổi địa điểm và hình thức vào phút chót, đề nghị tổ chức cuộc gặp tại Oman và giới hạn thành phần tham dự chỉ gồm đại diện Iran và Mỹ.

Theo các quan chức Mỹ và Iran, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến tham gia cuộc gặp với phái đoàn do Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dẫn đầu.

Trong tháng qua, Mỹ đã ban hành nhiều cảnh báo an ninh tương tự. Lần gần nhất Đại sứ quán ảo kêu gọi công dân Mỹ rời Iran là vào ngày 14/1, khi Tổng thống Trump đang cân nhắc các phương án can thiệp vào Iran, bao gồm cả các cuộc tấn công quân sự có mục tiêu.

Cuộc đàm phán hôm nay sẽ là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa Tehran và Washington kể từ khi căng thẳng bùng phát vào tháng 6 năm ngoái, khi Israel và Mỹ hiệp đồng không kích, gây thiệt hại nghiêm trọng cho 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran, dẫn đến cuộc xung đột kéo dài 12 ngày.

Những bất đồng về phạm vi và địa điểm đàm phán đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng đạt được kết quả, đồng thời duy trì nguy cơ Mỹ có thể sử dụng biện pháp quân sự.

Theo các nguồn tin, chính phủ Mỹ đã yêu cầu Iran loại bỏ kho dự trữ uranium làm giàu, áp đặt giới hạn đối với chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran và chấm dứt việc vũ trang, tài trợ cho các nhóm vũ trang ở Trung Đông. Ông Trump đã đe dọa tấn công quân sự nếu Iran không chấp nhận các yêu cầu của Mỹ.

Iran đã bác bỏ, cho rằng các yêu cầu của Mỹ là sự xâm phạm không thể chấp nhận đối với chủ quyền, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công bằng cách đánh vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực và Israel.

Mỹ đã tăng cường triển khai lực lượng tại Vùng Vịnh trong những tuần gần đây. Tổng thống Trump đã điều động cái mà ông gọi là một “hạm đội khổng lồ”, do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu, tới Trung Đông trước thềm các cuộc đàm phán.

Theo Bob McNally, Chủ tịch Rapidan Energy Group, khả năng đạt được thỏa thuận hoặc hạ nhiệt căng thẳng từ các cuộc đàm phán là rất thấp, bởi các yêu cầu cốt lõi của hai bên “cách xa nhau và không có chút lòng tin nào”.

Ông McNally dự báo xác suất 75% rằng Mỹ và Iran sẽ bước vào các hành động đối đầu quân sự trong những ngày hoặc tuần tới. Các kịch bản có thể bao gồm phong tỏa kiểu Venezuela, các cuộc tấn công chọn lọc hoặc hạn chế, hoặc xung đột quân sự quy mô lớn.

Theo ông McNally, nếu Iran từ chối nhượng bộ lớn, Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ cảm thấy buộc phải hành động. Ngược lại, nếu Mỹ không tiến hành tấn công, Israel có thể sẽ đơn phương không kích các mục tiêu tên lửa, hạt nhân của Iran.